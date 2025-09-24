iOS 26 llegó a muchos celulares iPhone con mejoras en muchos aspectos. Entre los más importantes destaca el nuevo filtro para evitar llamadas de spam, tanto de estafas como de llamados promocionales.

Chau llamadas Spam: así es el nuevo filtro para evitar estafas de iPhone en iOS 26

El nuevo filtro para llamadas spam en iPhone con iOS 26 es una función llamada “Revisión de Llamadas” que utiliza inteligencia artificial para atender automáticamente las llamadas de números desconocidos. Siri responde primero y le pide al interlocutor que diga quién es y qué motivo tiene para llamar, y luego transcribe esta información en tiempo real para que el usuario decida si contesta o no.

iOS 26 para las llamadas spam Pexels

Este sistema trabajará solo con los números que no estén anotados en Contactos. Las llamadas no impactarán en el celular, sino que Siri hará el trabajo de tomar los datos y luego llegará la información al usuario.

iOS 26 hoy: cómo actualizar el iPhone

Para actualizar el iPhone a iOS 26, los usuarios deben ingresar a los ajustes del dispositivo y seguir el paso a paso a continuación:

Entra en la aplicación de Ajustes .

. Pulsa en la opción General .

. Selecciona Actualización de software .

. El iPhone buscará actualizaciones automáticamente. Si hay una disponible, pulsa en Actualizar para iniciar la descarga e instalación.

Cómo es el filtro de llamadas de spam que llega con iOS 26

La lista de modelos compatibles con el iOS 26

Apple publicó la lista de modelos de iPhone compatibles con iOS 26. La actualización estará disponible para los siguientes teléfonos, además de todas las versiones del iPhone 17:

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2da generación en adelante)

iOS 26: el anuncio y las principales novedades

Según se informó durante la conferencia anual de desarrolladores WWDC 25, celebrada en la sede de Apple Park, la principal novedad visual es “Liquid Glass”, un rediseño que actualiza la interfaz de usuario tras una década sin grandes cambios estéticos. Este nuevo lenguaje de diseño, inspirado en VisionOS, busca unificar todas las plataformas de Apple bajo elementos que replican propiedades del cristal, como la transparencia y el reflejo de la luz. La navegación se vuelve más fluida y dinámica, con elementos translúcidos que ocultan el contenido de manera sutil. La barra de tareas y las ventanas flotantes se adaptan dinámicamente al contenido, y los iconos cambian según el modo oscuro, claro o el nuevo modo translúcido.

iOS 26 trae consigo una serie de funciones y mejoras que van más allá de lo estético. La pantalla bloqueada fue actualizada con controles adaptados a Liquid Glass, lo que ofrece fondos más dinámicos e incluye un nuevo tipo con efecto tridimensional. La hora se adapta al espacio que dejan los objetos de la imagen, y las notificaciones se muestran en pantallas flotantes translúcidas.

Con iOS 26 llega una nueva función al iPhone que ajusta el rendimiento del teléfono para extender la autonomía de la batería Shutterstock

La aplicación de cámara se vuelve más intuitiva, simple y moderna, con un menú basado en dos controles básicos: foto y vídeo, y acceso a funciones avanzadas con un solo click. La aplicación de Fotos, por su parte, añade pestañas dedicadas para la biblioteca y las colecciones. Safari ofrece una experiencia más inmersiva, con páginas web que se extienden de borde a borde, aprovechando el rediseño de la barra de tareas. Los controles dinámicos también llegan a FaceTime, mientras que CarPlay presenta un sistema más compacto para las llamadas, permitiendo ver la información de la ruta en todo momento, y destaca las conversaciones importantes en Mensajes. La versión avanzada CarPlay Ultra incorpora controles de audio y climatización.

En el ámbito de la privacidad y la comunicación, Apple también introdujo en Mensajes que los textos spam se envíen a una carpeta separada, silenciados y sin notificaciones. A estas funciones se suma el Asistente de espera en las llamadas, que toma el lugar del usuario durante la música de fondo y le notifica cuando una persona responde. Mensajes también permite decorar el fondo de las conversaciones con fondos dinámicos, fotografías o imágenes generadas por inteligencia artificial (IA), y en los chats de grupo se pueden realizar encuestas, con la IA sugiriendo el mejor momento. Además, se integran los pagos con Apple Cash y se indican los momentos en que alguien está escribiendo. La aplicación Traducción se amplía con traducción en vivo, disponible en Mensajes, FaceTime y Teléfono.

También habrá actualizaciones para el CarPlay

Los servicios de Apple también reciben actualizaciones. Apple Music permite acceder a traducciones de canciones y subtítulos para cantar, e incluye la herramienta Automix, que utiliza la IA para mezclar canciones como un DJ. La biblioteca destaca un artista, álbum o lista en la parte superior. Mapas muestra las rutinas del usuario, y su widget en la pantalla de inicio puede ofrecer notificaciones sobre cambios en la ruta. También introduce un historial de Lugares visitados, protegidos con encriptación y eliminables. Wallet ahora admite el uso como llave en 20 marcas de vehículos, la incorporación del carnet de identidad digital y pasaporte en parte de Estados Unidos, y los pasajes de avión actualizados con información del aeropuerto y seguimiento de pedidos pagados con Apple Pay.

Para los videojuegos, se presenta la nueva aplicación Juegos, que ofrece recomendaciones, notificaciones sobre eventos y lanzamientos, y una biblioteca con los títulos descargados. Incluye compatibilidad con mandos inalámbricos y juego en grupo con retos. Inteligencia Visual, que utiliza Apple Intelligence, permite buscar contenido en la pantalla y es compartible con cualquier aplicación. Apple también ha facilitado a los desarrolladores acceso a sus modelos de inteligencia artificial de ejecución local a través de Foundation Models Framework, garantizando privacidad y funcionamiento sin conexión.

Una novedad destacada es la función “Adaptive Power”, que busca extender la duración de la batería del iPhone. Esta característica, vista en la beta para desarrolladores, realizará pequeños ajustes automáticos para reducir el consumo cuando detecte un uso elevado, como disminuir el brillo de la pantalla o ralentizar actividades. Si la batería desciende al 20 por ciento, puede activar automáticamente el modo bajo consumo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.