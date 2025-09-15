iOS 26: ya está disponible el mayor cambio visual en años para tu iPhone

Apple ha lanzado oficialmente su nueva iteración de sistema operativo iOS 26, además de los nuevos sistemas operativos para sus dispositivos iPad con iPadOS 26, Mac con macOS Tahoe 26 y Apple Watch con watchOS 26, que ya están disponibles para su descarga con diseño Cristal Glass y que incluye novedades de seguridad y de productividad en aplicaciones como Mensajes y Fotos.

Los de Cupertino presentaron sus sistemas operativos actualizados para el ecosistema Apple en junio de este año, en el marco de su conferencia anual para desarrolladores WWDC, donde detalló su intención de ofrecer una experiencia más personalizada, centrada en el contenido e intuitiva, junto con el cambio de nomenclatura, al pasar de iOS 18 a iOS 26.

Recientemente, la tecnológica también dio a conocer los nuevos integrantes de la familia iPhone, con la serie iPhone 17, que incluye el nuevo iPhone ultradelgado Air, así como los relojes inteligentes Apple Watch 11 Series y Apple Watch Ultra 3, y los auriculares AirPods Pro 3.

Ahora, tras la llegada de sus nuevos dispositivos, Apple ha puesto oficialmente iOS 26 a disposición de los usuarios de iPhone, que también llega con iPadOS 26, macOS Tahoe 26 y watchOS 26, y que ya se pueden descargar para la mayoría de los modelos de la compañía.

Qué modelos de iPhone pueden actualizarse a iOS 26

En concreto, tal y como ha detallado Apple en su web, iOS 26 ya se puede descargar y es actualmente compatible con los modelos de iPhone posteriores a la versión iPhone SE de segunda generación, incluyendo la serie de iPhone 12, 13, 14, 15, 16 y los nuevos iPhone 17.

Por tanto, los modelos iPhone XR, XS y XS Max o anteriores, no recibirán la nueva actualización de sistema operativo.

Liquid Glass, el mayor cambio estético

iOS 26 cuenta con novedades como Liquid Glass, el rediseño que actualiza la interfaz de usuario aprovechando la potencia de los últimos chips de la compañía, y que, inspirado en VisionOS, unifica todas las plataformas de la compañía bajo elementos que replican propiedades del cristal como la transparencia y el reflejo de la luz y que se aplican a la navegación y los controles.

Apple presenta Liquid Glass, la nueva estética para sus sistemas operativos

Por tanto, en el caso del iPhone, elementos como la barra de tareas y las ventanas flotantes se adaptan de manera dinámica al contenido que se muestra en pantalla, superponiéndose de manera más sutil sin entorpecerlo, con fondos más dinámicos y notificaciones translúcidas.

Además, también incluye novedades en la cámara, que ahora es más intuitiva, simple y moderna, con un menú basado en dos controles: foto y videos. Para acceder al resto de funciones, ahora se dispone de un menú aparte. La aplicación de Fotos, por su parte, añade una pestaña para la biblioteca y otra para las colecciones.

Freno a las llamadas de spam y a las estafas

Igualmente se han actualizado las aplicaciones de Teléfono y Mensajes, que incluyen nuevas herramientas de privacidad frente a números desconocidos. Así, con la nueva función de revisión de llamadas, se responde automáticamente en segundo plano para informar al usuario de quién llama y el tema y, con ello, ayudarle a decidir si quiere responder. En el caso de Mensajes, envía los que sean spam a otra carpeta para que estén silenciados, asimismo incluye nuevos fondos y la capacidad de hacer encuestas en los chats de grupo.

Cómo es el filtro de llamadas de spam que llega con iOS 26

Otra novedad es que la aplicación Traducción se ha ampliado con la traducción en tiempo real, que está disponible en Mensajes, FaceTime y Teléfono. Sin embargo, esta función está disponible para los iPhone que cuenten con Apple Intelligence activado.

Además de otras novedades en sus servicios como las traducciones de canciones o la función Automix en Apple Music, las rutinas del usuario y el historial de lugares visitados en Mapas o la información sobre el aeropuerto en los billetes de avión almacenados en Wallet, Apple también ha lanzado una nueva aplicación de Juegos.

Por otra parte, Inteligencia Visual también se ha renovado con la capacidad de explorar los alrededores del usuario con la cámara del iPhone, que ahora también permite buscar el contenido que se ve en pantalla, siendo compatible con cualquier aplicación. Esta función también está impulsada por Apple Intelligence.

En el caso de los nuevos iPhone 17 y 17 Air, también integran un nuevo avance de seguridad de la mano del Sistema de Control de Integridad de Memoria (MIE) para luchar contra los ataques de ‘spyware’ mercenario en las plataformas de Apple.

macOS Tahoe, iPadOS 26 y watchOS 26

Por su parte, junto con Liquid Glass, macOS Tahoe incluye una mejor conectividad con el iPhone a través de la app Teléfono, así como los filtros de llamada y el asistente de espera.

Además, Spotlight ahora puede unificar los resultados de archivos, carpetas, eventos o aplicaciones, todo en una misma lista. También ofrece nuevos filtros de búsqueda y utiliza IA para ordenar los resultados según su relevancia. Incluso, los usuarios pueden realizar acciones desde Spotlight como enviar un email.

Las novedades de macOS 26 Tahoe

Continuando con la productividad, se han aumentado los atajos y los recordatorios ahora incluirán contenidos de emails, webs o notas. De la misma forma, se ha lanzado la nueva aplicación de Juegos, un modo de bajo consumo y una nueva aplicación de Diario.

Siguiendo esta línea, en el caso de iPadOS 26, Apple ha incluido un sistema de ventanas mejorado, que permite reorganizar y ajustar los tamaños de las ventanas, así como una nueva barra de menús que da acceso a funciones de cada aplicación.

En iPadOS 26 es posible tener múltiples apps visibles en simultáneo como ventanas tradicionales

Los iPad también cuentan con novedades en Apple Intelligence, ya que cuentan con la traducción en vivo en Teléfono, Mensajes y FaceTime. Asimismo, se ha implementado la creación de Genmojis a partir de un ‘emoji’ existente y descripciones de texto, y se han agregado nuevas automatizaciones en Atajos.

Igualmente, se ha lanzado la nueva aplicación Vista Previa, ideada para hacer bocetos, editar o añadir anotaciones a archivos PDF e imágenes y, con Local Capture, se permite la grabación de alta calidad desde cualquier ‘app’ de videollamadas.

Las novedades de iPadOS 26

En el caso de watchOS 26, se ha agregado un acompañante inteligente llamado Workout Buddy, que ofrece una guía antes, durante y después del entrenamiento, con mensajes motivacionales basados en el historial de actividad. También se ha implementado una opción para convertir los datos del entrenamiento en voz.

Continuando con las mejoras para deporte, la app Entreno ahora dispone de nuevos accesos rápidos y más facilidad para escuchar música o pódcast al empezar un entrenamiento. A todo ello se le añaden los gestos con la muñeca para gestionar las notificaciones.

Con WatchOS 26 la aplicación de Notas llega a Apple Watch y también dispone del filtro de llamadas y el asistente de espera para la ‘app’ de Teléfono.

Disponibilidad de estos sistemas operativos

Con todo, macOS Tahoe 26 está disponible para su descarga en computadoras Mac Pro (desde 2019), Mac Studio (desde 2022), Mac mini (desde 2020), iMac (desde 2020), MacBook Pro de 13 pulgadas y cuatro puertos Thunderbolt 3 (desde 2020), MacBook Pro de 16 pulgadas (desde 2019), MacBook Pro con chip de Apple (desde 2020) y MacBook Air con chip de Apple (desde 2020).

iPadOS 26 es compatible con iPad Pro (M4), iPad Pro de 12,9 pulgadas (desde 3ª generación), iPad Pro de 11 pulgadas (desde 1ª generación), iPad Air (desde 3ª generación, incluidas las versiones con chips M2 y M3), iPad (desde 8ª generación) y con iPad mini (desde 5º generación).

Finalmente, los smartwatches compatibles con watchOS 26 son los modelos Apple Watch Ultra, Ultra 2 y Ultra 3, los Apple Watch Series 6, 7, 8, 9, 10 y 11, así como los Apple Watch SE 2 y 3.