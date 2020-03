Cómo administrar el uso de internet en casa para que la conexión no colapse

Conceptos y consejos para que el plan que contrataste alcance en tiempos de aislamiento Crédito: SHUTTERSTOCK

Débora Slotnisky Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de marzo de 2020 • 00:44

Con gran parte de la fuerza laboral del país y todos los niños en aislamiento para evitar la propagación del coronavirus, es preciso tomar ciertas medidas domésticas para que la conexión a internet hogareña satisfaga las necesidades de cada uno de los miembros de la familia.

Esto es así porque, si bien los proveedores de internet fija y móvil sostienen que la red de comunicaciones del país está preparada para afrontar un aumento en el consumo, lo cierto es que el ancho de banda de la conexión que llega a nuestras casas (o, para el caso, a cualquier lugar) se comparte entre todas las aplicaciones que estén en línea. El ancho de banda es la cantidad de información que pasa por una conexión dentro de un período y determina cuántos datos pueden ser transmitidos de un punto a otro. Mientras mayor sea el ancho de banda, mayor capacidad de transferencia de tales datos tiene la conexión. De esta manera, el plan de internet que hasta ahora era suficiente para una familia puede que durante la cuarentena no alcance si, por ejemplo, ambos cónyuges están trabajando por medio de videoconferencia mientras un hijo se divierte con un videojuego como Fortinet y otro mira una película vía streaming. Netflix, Youtube y Spotify son ejemplos de streaming.

Nuevas reglas de juego

"Las redes de internet se pueden dividir en tres grandes partes: la primera es la parte troncal, que conecta a todos los proveedores entre sí; la segunda es la que tiene tendida cada proveedor para ofrecer el servicio a domicilio; y la tercera es internet dentro del hogar. Respecto a esta, si el servicio es de conexión directa con fibra óptica, el hogar no va a sufrir ningún tipo de inconveniente ya que con esta tecnología la calidad está garantizada. En tanto, los que utilizan wi-fi a través de un router, puede ser que cuando busquen una red en particular vean varias similares por un problema de saturación de las frecuencias dentro del hogar. En este caso, conviene no utilizar la frecuencia de 2,4 megahertz (MHz), pero sí la de 5,8 MHz, porque tiene mejor penetración", explica a la nacion Ariel Graizer, presidente de la Cámara Argentina de Internet (Cabase).

Para evitar el colapso de la red hogareña, la familia debe hacer un consumo responsable de internet. En este sentido, es buena idea estipular horarios para usar aquellas aplicaciones que consumen mayor ancho de banda. Por caso, en horario laboral el uso de herramientas de videoconferencias debería ser prioritario, mientras que por las noches puede destinarse al uso de aplicaciones de ocio como las plataformas de contenidos vía streaming y videojuegos. Si aún así varios miembros deben acceder a conferencias desde el hogar, una alternativa es que los que puedan supriman la opción de video, y que participen únicamente con audio, ya que esta modalidad requiere mucho menos ancho de banda.

Otras recomendaciones son: ponerse de acuerdo para mirar la misma película, en lugar de consumir este tipo de contenido en simultáneo desde varios dispositivos. También se puede disminuir la calidad de los videos de YouTube en forma manual. Para eso, sobre el video hay que hacer clic en Configuración, luego en Calidad, y seleccionar entre las opciones que aparecen. Respecto al celular, se sugiere desactivar la descarga automática de archivos y no reenviar cada video que se recibe a través de Whatsapp con el objetivo de disminuir el tráfico de material prescindible.

En tanto, desde Movistar también recuerdan "tener conectado a la red solo los dispositivos necesarios y en el momento que son utilizados. Luego desconectarlos, y en el caso de querer descargar contenidos de entretenimiento u otra necesidad, hacerlo por la madrugada, donde el tráfico se ve más aliviado y no se perjudica a otro cliente".

Para administrar mejor el uso de las aplicaciones hay que tener en cuenta cuánto consume cada una. Según el reporte Mobile Internet Phenomena 2019, elaborado por la firma de equipamiento para redes Sandvine, entre las que más consumen están: Netflix, YouTube, Facebook, la descarga de juegos de PlayStation y las descargas mediante tecnologías peer-to-peer (BitTorrent, típicamente).

Por otra parte, es muy importante que el acceso a internet hogareño cuente con contraseña porque si queda abierto es muy sencillo que los vecinos se conecten a la red, con lo que, en ese caso el ancho de banda pasa a estar compartido entre todas las aplicaciones que usan todas las personas que pueden acceder a esa conexión.

"En la mayoría de los hogares el router es provisto por el que presta el servicio de Internet. Si esta empresa le coloca una contraseña a la conexión, los usuarios deberían modificarla porque se suelen poner claves fáciles de adivinar, como el número de usuario que figura en la factura o la dirección de la casa", explica a la nacion Camilo Gutiérrez, jefe de laboratorio de ESET Latinoamérica, una firma que desarrolla soluciones de seguridad informática.

Respecto a qué tipo de contraseña utilizar, el experto recomienda apelar a frases cortas en lugar de palabras que aparecen en el diccionario. Esta oración debe incluir mayúsculas y minúsculas para que sea muy difícil de quebrantar.

Por último, Gutiérrez dice que los usuarios pueden exigirle a los proveedores del servicio que mantengan actualizado el firmware (sin entrar en detalles, el equivalente al sistema operativo) del router, para sea más difícil de ser atacado por ciberdelincuentes.

No soy yo, sos vos

De la misma manera en que muchas familias tuvieron problemas al ingresar a las plataformas educativas para que los niños realicen sus tareas escolares, se registraron inconvenientes para ingresar a otros websites, como, por ejemplo, el de los supermercados online. Esto no se debe a una falla en la conexión hogareña, sino en la falta de capacidad de esos sitios para resistir a los picos de tráfico, algo que con el correr de los días se va solucionando, ya que esas empresas pueden adquirir mayor capacidad para enfrentar el aumento de la demanda.

Para saber rápidamente si el problema es de la conexión hogareña o de la plataforma en que se desea ingresar, solo hay que ingresar a sitios como https://www.isitdownrightnow.com , https://downforeveryoneorjustme.com , https://www.websiteplanet.com/webtools/down-or-not/ , o similares. Allí se encontrará un campo para ingresar el website que queremos verificar si está funcionando con normalidad o si registra inconvenientes.

De la misma manera que frente a covid-19, si uno se cuida, cuida a la sociedad, si cada persona hace un uso responsable de su conexión a internet, en realidad también está colaborando a que el resto de las casas también disfrute de esta tecnología.