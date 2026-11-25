Grand Theft Auto VI introduce una dinámica central basada en el control dual de sus protagonistas, donde la posibilidad de alternar entre Jason y Lucía aporta profundidad a la narrativa y a la exploración de Vice City. Este sistema de intercambio no funciona desde el inicio de la aventura, sino que el jugador mantiene el control de un personaje fijo durante las primeras horas. Rockstar Games habilita esta función recién en la segunda mitad del capítulo dos, específicamente al finalizar la misión denominada Pausa para el café.

La ejecución técnica del cambio depende del hardware: el usuario debe mantener pulsado el botón derecho en el mando y presionar R1 en PlayStation 5, o el botón RB en Xbox Series X|S. El cambio resulta inmediato si ambos personajes comparten una misma escena, pero si la distancia entre ellos es amplia, la transición requiere un breve lapso. Al tomar el control del otro protagonista, el sistema muestra al personaje en medio de sus actividades cotidianas.

Al igual que el GTA anterior, el cambio se muestra en la parte inferior derecha

Esta mecánica trasciende el simple intercambio visual, ya que la alternancia permite optimizar tareas en el mundo abierto. Si el usuario requiere ayuda durante un robo o una persecución, pulsa la misma combinación de botones para solicitar asistencia. Es posible delegar la conducción de vehículos a la pareja o delegar maniobras de distracción ante la policía.

Esta cooperación directa facilita el éxito en robos complejos a bancos o establecimientos. El juego también permite reunir a ambos personajes en un punto específico del mapa mediante una orden directa desde el menú de compañero. De igual manera, también existen restricciones importantes que hay que tener en cuenta a la hora de jugar.

La cooperación de Jason y Lucía hace que el juego sea más dinámico

Algunas misiones principales imponen el control de un solo protagonista por exigencias narrativas, de forma que en tales casos, el menú de cambio permanece inhabilitado temporalmente. El usuario debe verificar los iconos con las letras J o L para identificar qué personaje lidera cada misión. El progreso total hacia la habilitación del cambio alcanza aproximadamente el 30% de la campaña, aunque este valor varía según el número de tareas secundarias completadas.

El sistema fomenta el avance de la relación entre ambos, dado que el cambio constante mantiene el nivel de vínculo necesario para el desarrollo de la trama. Rockstar Games diseña esta interacción como un pilar fundamental de la jugabilidad en Leónida, donde la planificación estratégica en pareja define el éxito o el fracaso en el entorno criminal.