A fines de diciembre, Google empezó a implementar de forma gradual una nueva herramienta que permite a los usuarios cambiar su nombre de usuario para la dirección de correo electrónico @gmail.com, que es la que se usa para iniciar sesión en los productos y servicios que ofrece el motor de búsqueda. Esto es ideal para aquellas personas que hicieron su correo electrónico hace varios años ya no los representa, sin necesidad de hacer una cuenta nueva y perder su información. En ese sentido, muchas personas se preguntan cómo se puede hacer.

Hasta ahora, los usuarios de Gmail solo podían cambiar la dirección de correo electrónico si utilizaban una cuenta de terceros. Sin embargo, no se permitía este cambio a aquellos con una dirección de Google. Ahora, algunos usuarios tienen la opción para hacerlo y se irá habilitando de a poco al resto.

Se trata de una opción que se está aplicando de forma gradual, por lo cual no todos los usuarios de Gmail lo tienen habilitados todavía Yuri Arcurs Productions

Por el momento, quienes hagan modificaciones en el nombre de su cuenta de Gmail podrán seguir iniciando sesión con la dirección antigua y la nueva, puesto que la primera servirá como un alias. De todos modos, vale aclarar que no podrán cambiar la terminación del correo electrónico, ya que esta siempre debe terminar en @gmail.com.

Este cambio en el nombre de usuario no afectará a los datos, el historial de mensajes ni a ningún otro aspecto de la cuenta. Eso hace que sea más fácil seguir utilizándola en caso de que se haya perdido o se desee utilizar otro nombre.

De todos modos, el nombre de la cuenta de Gmail solo se podrá cambiar un total de tres veces y, además, una vez se haya efectuado un cambio, se deberán de esperar 12 meses para volver a cambiar de nombre de dirección de Gmail.

Cómo cambiar el nombre de usuario de una dirección de Gmail

Todo lo que hay que tomar en cuenta para cambiar el nombre de la dirección de correo de Gmail Shutterstock

La página de soporte de Google ofrece un instructivo para aquellas personas que quieran cambiar el nombre de la dirección de correo de una cuenta de Gmail:

1 Comprobar si se puede hacer la modificación

Al tratarse de una función nueva que se está aplicando de forma gradual, no todos los usuarios de Google cuentan con esta opción todavía. Para chequear si se puede hacer el cambio, es necesario ingresar desde la computadora a myaccount.google.com/google-account-email. Es posible que haya que iniciar sesión.

Dirigirse a la parte superior a la izquierda y hacer clic en “Información personal”. Ingresar a “Correo electrónico” y en allí se encontrará la sección “Correo electrónico de tu cuenta de Google”. Ver si se encuentra la opción “Cambiar el correo de la cuenta de Google”.

Si no está, es posible que no sea posible cambiar el correo de tu cuenta de Google. De lo contrario, se puede seguir con el procedimiento para cambiar el nombre de la cuenta de Gmail.

2 Revisar los posibles problemas

Pueden surgir algunos problemas con los servicios y las funciones de Google si se cambia la dirección de correo de la cuenta por otra que también termine en @gmail.com. Antes de cambiarla, se recomienda comprobar si se da alguna de estas situaciones:

Consultar qué debes hacer primero si usas un Chromebook.

Verificar cómo puede afectar este cambio a la función de iniciar sesión con Google en otras aplicaciones o sitios.

Revisar cómo solucionar los problemas de conexión remota con Escritorio Remoto de Chrome.

Cómo hacer una copia de seguridad con Google One en Android

También se sugiere hacer una copia de seguridad de los datos de la cuenta como medida de precaución. Esto se debe a que es posible que se borren algunos de los ajustes que habías elegido para tus aplicaciones, como puede pasar cuando se inicia sesión en un dispositivo nuevo.

3 Cambiar la dirección de correo de la cuenta de Google

Introducir el nuevo nombre de usuario que se quiera utilizar. Vale aclarar que se debe elegir uno que no esté en uso por otra cuenta de Google o que haya usado otra persona en el pasado y luego se haya eliminado. Para ello, hay que hacer click en “Cambiar correo” y luego en el botón “Sí, cambiar correo”. Luego, seguir los pasos que aparecen en pantalla.

Cuando se complete el proceso, el usuario tendrá una nueva dirección de correo de su cuenta de Google y la antigua se mostrará como correo alternativo.