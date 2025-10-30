El uso del correo electrónico de Gmail, que abarca a su vez muchas herramientas adicionales, es de gran importancia en la vida cotidiana de sus usuarios, debido a que allí se almacenan fotos, archivos y material de trabajo de consulta, por lo que es importante saber cómo cerrar sesión en Gmail, en caso de que toda esa información corra peligro.

Es muy útil saber cómo cerrar la sesión de Gmail de un dispositivo

Las distintas funciones que paulatinamente fue incorporando Gmail, como la posibilidad de compartir documentos de diferentes tipos, las agendas, el uso de la inteligencia artificial, los chats y reuniones virtuales, encierran una importante cantidad de información privada, que el usuario debe resguardar en determinadas ocasiones.

Si por algún motivo, no es posible acceder al celular desde donde se activan las funciones mencionadas, es importante saber que existe una manera de cerrar la sesión de Gmail, para impedir que otros usuarios accedan al contenido de la cuenta.

Cómo cerrar sesión en Gmail

Para dejar una sesión cerrada en Gmail se deben seguir una serie de pasos sencillos. Cabe aclarar que este procedimiento no elimina la cuenta, sino que se podrá seguir usando desde otros dispositivos:

1 Abrir Gmail

El ingreso se debe realizar desde una computadora.

2 Hacer clic en la foto

Ubicada en la parte superior a la derecha, seleccionar la opción “Gestionar tu cuenta de Google”.

3 Elegir la opción “Seguridad”

Posteriormente, ir a la alternativa “Tus dispositivos”, y hacer clic en “Gestionar todos los dispositivos” y elegir aquel en el que se desea efectuar la acción.

4 Ir a la opción “Cerrar sesión”

Con este paso, la sesión quedará cerrada en ese dispositivo específico y se podrá utilizar con normalidad en otros.

Si el usuario de Gmail sufrió, por ejemplo, deberá tener en cuenta que no solo es preciso cerrar sesión de Google y Gmail, sino también cambiar las claves de aplicaciones bancarias y redes sociales.

Cómo cambiar la contraseña de la cuenta de Google

Los usuarios deben saber que la clave de acceso a la cuenta de Google es la misma que utilizan para Chrome y otros productos de Google, como Gmail y YouTube. Para cambiar la contraseña deben seguir estos pasos:

Abrir la cuenta de Google y luego en la sección “Seguridad”, seleccionar “Acceso a Google”.

Después, deben seleccionar la contraseña y en el siguiente paso tendrán que cambiar la clave.

Es importante mantener resguardada toda la información que se vincula a una cuenta de correo

Por qué es necesario tener una contraseña segura en la cuenta de Google

Aquellas personas que usen su cuenta de Google todos los días, deben tener una clave segura, dado que los ayudará a proteger la información personal. Al mismo tiempo, respalda los correos electrónicos, archivos y otros documentos.

Es importante que la contraseña segura sea fácil de recordar para el usuario, pero prácticamente imposible de adivinar para otra persona. Por eso es fundamental no incluir información personal ni palabras comunes. A la vez, es importante crear una contraseña que sea única, extensa y que combine letras, números y símbolos.