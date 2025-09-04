Los consumidores que utilicen la plataforma Temu para adquirir indumentaria y productos de cuidado personal y del hogar deben conocer el procedimiento de confirmación en ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) cuando llega un pedido.

¿Tengo que confirmar en ARCA cuando me llega un pedido de Temu? PenguinLens - Shutterstock

Esto ocurre siempre que el paquete de Temu haya sido trasportado por la empresa Correo Argentino. En este caso, el comprador deberá realizar un trámite sencillo en el sitio oficial de ARCA y dejar asentada la recepción de la compra.

Cómo confirmar en ARCA cuando llega un pedido de Temu

Entrar al sitio oficial de ARCA con tu CUIT y Clave Fiscal .

. Ingresar al servicio “ Envíos Postales Internacionales ” para notificar que se recibió la mercadería.

” para notificar que se recibió la mercadería. El usuario tiene 30 días corridos para hacerlo y es importante saber que si no se cumple con este paso, ARCA no permitirá recibir nuevos envíos hasta que se justifique esta situación.

Cómo rastreo un pedido de Temu desde la Argentina

Para rastrear tu pedido de Temu desde Argentina, el proceso es bastante sencillo y se realiza principalmente a través de la propia plataforma de Temu. A continuación, los pasos para hacerlo:

Cómo hacer seguimiento a una compra de Temu Shutterstock - Shutterstock

1. Rastreo a través de la aplicación o sitio web de Temu:

Entrar a la cuenta: hay que loguearse en la cuenta de Temu, ya sea desde la app o la página web.

hay que loguearse en la cuenta de Temu, ya sea desde la app o la página web. Ir a “Tus pedidos”: se busca la sección de “Tus pedidos” o “Mis pedidos”.

se busca la sección de “Tus pedidos” o “Mis pedidos”. Elegir el pedido: se selecciona el pedido que se quiere rastrear y se hace click allí.

se selecciona el pedido que se quiere rastrear y se hace click allí. Hacer click en “Rastrear”: al lado del pedido, se va a encontrar un botón que dice “Rastrear” o “Seguimiento”. Al apretarlo, se abre una página con toda la data del envío.

En esa página se puede ver:

La empresa de transporte asignada.

El número de seguimiento.

El tiempo estimado de entrega.

El estado actual del paquete (por ejemplo: “Enviado”, “En tránsito”, “En aduana”, “En reparto”).

Cómo usar el número de seguimiento

Si con la información de Temu no alcanza o se quiere un seguimiento más detallado, se puede usar el número de seguimiento que da la empresa de transporte.

Copiar el número: en la sección de “Rastrear” del pedido en Temu, se encuentra el número de seguimiento. Hay que copiarlo.

en la sección de “Rastrear” del pedido en Temu, se encuentra el número de seguimiento. Hay que copiarlo. Rastrear en la página del transportista: una vez que el paquete llega a Argentina, es probable que lo lleve un transportista local como Andreani o Correo Argentino. Se puede ingresar el número de seguimiento en la página oficial de la empresa de transporte para tener actualizaciones más precisas sobre su llegada y entrega en el país.

Particularidades argentinas para el envío de paquetes de Temu Foto: Canva

A tener en cuenta en la Argentina

Aduana: es importante saber que los paquetes internacionales, incluidos los de Temu, tienen que pasar por la Aduana Argentina . Este trámite puede generar demoras. A veces, la información de seguimiento queda “estancada” en la Aduana hasta que el paquete es liberado para el reparto final.

es importante saber que los paquetes internacionales, incluidos los de Temu, tienen que pasar por la . Este trámite puede generar demoras. A veces, la información de seguimiento queda “estancada” en la Aduana hasta que el paquete es liberado para el reparto final. Mails de notificación: Temu suele mandar correos electrónicos cuando el estado del pedido cambia, por ejemplo, cuando se despacha o cuando el número de seguimiento está disponible.

Temu suele mandar correos electrónicos cuando el estado del pedido cambia, por ejemplo, cuando se despacha o cuando el número de seguimiento está disponible. Plazo de entrega: Temu da un plazo de entrega estimado. Se recomienda tener paciencia, ya que los envíos internacionales pueden demorar más de lo esperado por cuestiones de logística y aduana.

Cuánto tardan en llegar las compras de Temu

Los productos de Temu vienen principalmente desde China, por lo que los tiempos de entrega pueden variar entre 7 y 20 días hábiles, aunque esto depende del país y del tipo de producto.

Cuánto tarda en llegar un envío de Temu (Photo by JADE GAO / AFP) JADE GAO� - AFP�

Uno de los principales diferenciales de esta empresa es que el envío suele ser gratuito, aunque en algunos casos puede haber condiciones mínimas de compra.