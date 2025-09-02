Como Disney+ o Netflix: YouTube Premium comienza a limitar el uso de planes familiares en distintos hogares
YouTube ha comenzado a identificar y pausar las cuentas que pertenecen a una suscripción familiar de YouTube Premium, pero que no residen en el mismo domicilio que el administrador, informando sobre la pausa de estas cuentas en un periodo de 14 días y, tras ello, eliminando las ventajas del plan Premium.
Actualmente, el plan de suscripción Premium Familiar de YouTube se basa en una opción que permite añadir hasta cinco miembros que pertenezcan a la unidad familiar en una misma cuenta, siempre que sean mayores de 13 años, por 10.402 pesos al mes.
De esta forma, permite que varios miembros de una familia utilicen las ventajas de una misma suscripción Premium de forma más asequible. Sin embargo, según detalla YouTube en su web, esta suscripción incluye algunas restricciones, como que todos los miembros deben residir en el mismo domicilio que el administrador familiar.
En este sentido, aunque estas pautas de restricción no son una novedad, YouTube ha comenzado ahora a implementar medidas para asegurar su cumplimiento y, para ello, ha empezado a identificar y advertir sobre esta práctica a las cuentas que forman parte de un plan Premium familiar, pero que no utilizan físicamente la cuenta en el mismo hogar que el administrador.
Así lo ha podido conocer el medio Android Police, quien ha tenido acceso a una notificación enviada por correo electrónico a un usuario con plan familiar, en la que la compañía detalla que la suscripción familiar a YouTube Premium “se pausará”, tras identificar este tipo de comportamiento que incumple las restricciones.
Concretamente, el correo electrónico aclara que la membresía familiar de YouTube Premium requiere “que todos los miembros vivan en el mismo hogar que el administrador familiar” y que, se ha identificado que “es posible” que el usuario en cuestión no viva en el mismo hogar.
Por tanto, YouTube indica que la membresía familiar “se pausará en 14 días” y que, tras ello, el usuario permanecerá en el grupo familiar y podrá visualizar YouTube con anuncios, pero no dispondrá de “los beneficios de YouTube Premium”.
Cabe destacar que, según detalla Google en su página de ayuda, YouTube realiza un “registro electrónico” cada 30 días para confirmar que los usuarios están cumpliendo este requisito de compartir la ubicación con el administrador.
Además de todo ello, se ha de tener en cuenta que esta iniciativa se ha puesto en marcha tras probar una nueva opción de suscripción a la versión Premium para dos personas, tal y como se dio a conocer en mayo de este año, con la que se facilita una opción más económica, al permitir compartir la suscripción con otro usuario de un mismo núcleo familiar.