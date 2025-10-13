Temu ofrece una gran variedad de productos y ropa a precios muy baratos. Sin embargo, es esencial saber elegir correctamente el talle de las prendas. Aunque en muchos casos se puede pedir el reembolso o cambiar lo comprado, puede ser un proceso engorroso y toma bastante tiempo.

Cómo elegir el talle correcto en Temu

¿Qué es Temu?

Para elegir el talle correcto en Temu al comprar ropa o calzado, es fundamental seguir estos pasos:

1 Consultar la guía de talles

En la ficha descriptiva de cada producto, puede incluir una guía de talles específica en la ficha del producto. Esta suele mostrar las medidas en centímetros para pecho, cintura, cadera, largo del pie, etc. Esto permite comparar las medidas propias con las del producto antes de comprar.

2 Tomar correctamente las propias medidas corporales

Se recomienda usar una cinta métrica y, sin apretar demasiado, medir el busto, cintura, cadera o largo del pie, según sea ropa o calzado. Lo mejor es anotar las medidas para que sea más fácil elegir la ropa que se quiere comprar y no tener que repetir constantemente el proceso.

3 Elegir el talle

Una vez que se saben las medidas corporales y se pueden comparar con las del producto, se puede decidir sobre el talle. Es preferible optar por una talla un poco más grande si se está entre dos, dado que algunas tallas estándares pueden quedar más pequeñas según el lugar del que provienen. Lo mismo aplica para el calzado: si se busca que sea más cómodo, es mejor escoger una talla 0,5 o 1 cm mayor.

4 Leer las reseñas y valoraciones

Antes de comprar los productos, es una buena idea verificar lo que dicen las reseñas y valoraciones del producto. Allí se puede conocer sobre el ajuste en cada producto, ya que los usuarios pueden indicar si un talle queda pequeño o grande.

¿Puedo modificar un pedido de Temu?

Se puede modificar un pedido en Temu

Un pedido de Temu puede ser modificado, pero las opciones disponibles dependen del estado en que se encuentre. Si un pedido aún no fue empaquetado, es posible sumar o cancelar artículos, aunque no se pueden editar los ya existentes.

Para cambiar el talle o el color, se tiene que cancelar el artículo y agregarlo de nuevo. También se puede actualizar la dirección de envío si el pedido no fue empaquetado aún.

Si el pedido ya fue empaquetado, no se pueden realizar cambios. La única alternativa es esperar a que llegue y, si no se desean los artículos, solicitar una devolución y un reembolso.

¿Cuánto sale el envío si hago una compra en Temu?

Si bien los valores de envío varían de acuerdo al producto y la dirección a la que se mandan, por lo general los costos oscilan entre los $20.000 y los $40.000 pesos.

Sin embargo, el envío puede ser gratis si se compra un mínimo de $22.000 en el primer pedido y de $37.000 para pedidos posteriores.

Cuánto tardan en llegar las compras de Temu

El tiempo de espera estimado para que llegue un pedido de Temu PenguinLens - Shutterstock

Los productos de Temu vienen principalmente desde China, por lo que los tiempos de entrega pueden variar entre 7 y 20 días hábiles, aunque esto depende del país y del tipo de producto.

Uno de los principales diferenciales de esta empresa es que el envío suele ser gratuito, aunque en algunos casos puede haber condiciones mínimas de compra.