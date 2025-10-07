¿Cuánto me sale el envío si hago una compra en Temu?

La plataforma de comercio online tiene muchos adeptos en la Argentina que quieren conocer los costos para traer un producto al país
- 4 minutos de lectura'
Temu es una de las plataformas que está en boga en el comercio online. Muchas personas quieren planificar compras a través de la plataforma y, por eso, necesitan saber el costo de envío de una compra.
¿Cuánto sale el envío si hago una compra en Temu?
Si bien los valores de envío varían de acuerdo al producto y la dirección a la que se mandan, por lo general los costos oscilan entre los $20.000 y los $40.000 pesos.
Sin embargo, el envío puede ser gratis si se compra un mínimo de $22.000 en el primer pedido y de $37.000 para pedidos posteriores.
Cuánto tardan en llegar las compras de Temu
Los productos de Temu vienen principalmente desde China, por lo que los tiempos de entrega pueden variar entre 7 y 20 días hábiles, aunque esto depende del país y del tipo de producto.
Uno de los principales diferenciales de esta empresa es que el envío suele ser gratuito, aunque en algunos casos puede haber condiciones mínimas de compra.
¿Qué se puede comprar en Temu?
Temu cuenta con un catálogo inmenso de productos que abarca casi todas las categorías imaginables: ropa, artículos para el hogar, electrónica, juguetes, belleza, herramientas, productos para mascotas, papelería, accesorios de cocina, decoración y más.
A menudo, los precios sorprenden: camisetas por menos de cinco dólares, sets de brochas de maquillaje por tres dólares, accesorios para celulares por menos de dos dólares. Esta política de precios generaron gran interés, sobre todo entre usuarios jóvenes y quienes buscan alternativas económicas.
¿Cómo funciona Temu?
Temu funciona a través de su sitio web y su aplicación móvil, disponible tanto para Android como para iOS.
El proceso de compra es muy similar al de otras plataformas como Amazon, Shein o AliExpress.
Los pasos para usar Temu
Para comenzar, es necesario crear una cuenta utilizando un correo electrónico, número de teléfono o vinculando una cuenta de Google, Facebook o Apple.
Una vez registrado, se puede explorar el catálogo, hacer búsquedas específicas o navegar por las categorías recomendadas.
Selección de productos
Cada producto tiene una ficha con fotos, descripción, especificaciones, opciones de color o talla y reseñas de otros usuarios.
Es recomendable revisar los comentarios antes de comprar, dado que pueden dar una idea más clara de la calidad y la experiencia de otros compradores.
Carrito de compras y pagos
Al igual que en otras plataformas, se puede ir agregando productos al carrito y luego proceder al pago.
Temu acepta diversas formas de pago: tarjetas de crédito, débito, PayPal, y en algunos países también ofrece opciones como pagos contra entrega o billeteras digitales locales.
¿Es confiable comprar en Temu?
Una de las principales dudas de los nuevos usuarios es si Temu es una plataforma segura.
En general lo es, aunque hay ciertos puntos que conviene tener en cuenta:
- Política de devolución: Temu ofrece devoluciones gratuitas en la mayoría de los casos, aunque el plazo varía según el país. La interfaz de usuario permite gestionar devoluciones de forma sencilla.
- Protección al comprador: si el producto no llega, o si lo hace en mal estado, la plataforma suele reembolsar el dinero o enviar un reemplazo.
- Reputación del vendedor: al igual que en otros marketplaces, hay vendedores con mejor reputación que otros. Leer reseñas y prestar atención al puntaje del producto es clave para evitar malas experiencias.
- Calidad variable: dado que muchos productos se fabrican a bajo costo, la calidad puede no ser la mejor. Es ideal para compras pequeñas, accesorios o artículos de uso ocasional, pero quizás no sea la mejor opción para productos de alto valor.