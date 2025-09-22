Muchos argentinos compran por Temu todo tipo de productos. Esta plataforma de comercio electrónico china permite modificar compras antes de enviar los productos al país. Sin embargo, no todos saben cómo hacerlo.

¿Puedo modificar un pedido de Temu?

Un pedido de Temu puede ser modificado, pero las opciones disponibles dependen del estado en que se encuentre. Si un pedido aún no fue empaquetado, es posible sumar o cancelar artículos, aunque no se pueden editar los ya existentes.

Compras por internet

Para cambiar el talle o el color, se tiene que cancelar el artículo y agregarlo de nuevo. También se puede actualizar la dirección de envío si el pedido no fue empaquetado aún.

Si el pedido ya fue empaquetado, no se pueden realizar cambios. La única alternativa es esperar a que llegue y, si no se desean los artículos, solicitar una devolución y un reembolso.

Cómo modificar un pedido en Temu

Para modificar un pedido, se deben seguir estos pasos en la aplicación de Temu:

Se debe iniciar sesión en la cuenta.

Hay que ir a la sección “Tus pedidos” o seleccionar esta opción desde el ícono de perfil.

Se busca el pedido que se desea modificar.

Si el pedido no ha sido empaquetado, se verá la opción “Cancelar/Otra ayuda” o “Añadir más artículos al pedido”.

Se deben seguir las instrucciones en pantalla para realizar los cambios.

Qué pasa si no me llegó la compra de Temu

Hay varias opciones para elegir, en caso de no recibir a tiempo una compra de Shein.

Qué pasa si no me llegó la compra de Temu Freepik

Los escenarios son:

El paquete sigue en tránsito y está demorado.

El paquete arribó a destino.

Hubo otro problema.

Cada caso tiene una solución en particular. El soporte al cliente es fundamental para poder buscar respuestas. Para encontrarlo, hay que:

Entrar al perfil de Temu.

Entrar a “Tu”.

Tocar el ícono de Ayuda, arriba a la derecha.

Elegir la opción de contacto y comenzar el chat.

Cómo rastreo un pedido de Temu desde la Argentina

Para rastrear tu pedido de Temu desde Argentina, el proceso es bastante sencillo y se realiza principalmente a través de la propia plataforma de Temu. A continuación, los pasos para hacerlo:

Cómo hacer seguimiento a una compra de Temu Shutterstock - Shutterstock

1. Rastreo a través de la aplicación o sitio web de Temu:

Entrar a la cuenta: hay que loguearse en la cuenta de Temu, ya sea desde la app o la página web.

hay que loguearse en la cuenta de Temu, ya sea desde la app o la página web. Ir a “Tus pedidos”: se busca la sección de “Tus pedidos” o “Mis pedidos”.

se busca la sección de “Tus pedidos” o “Mis pedidos”. Elegir el pedido: se selecciona el pedido que se quiere rastrear y se hace click allí.

se selecciona el pedido que se quiere rastrear y se hace click allí. Hacer click en “Rastrear”: al lado del pedido, se va a encontrar un botón que dice “Rastrear” o “Seguimiento”. Al apretarlo, se abre una página con toda la data del envío.

En esa página se puede ver:

La empresa de transporte asignada.

El número de seguimiento.

El tiempo estimado de entrega.

El estado actual del paquete (por ejemplo: “Enviado”, “En tránsito”, “En aduana”, “En reparto”).

Cómo usar el número de seguimiento

Si con la información de Temu no alcanza o se quiere un seguimiento más detallado, se puede usar el número de seguimiento que da la empresa de transporte.

Copiar el número: en la sección de “Rastrear” del pedido en Temu, se encuentra el número de seguimiento. Hay que copiarlo.

en la sección de “Rastrear” del pedido en Temu, se encuentra el número de seguimiento. Hay que copiarlo. Rastrear en la página del transportista: una vez que el paquete llega a Argentina, es probable que lo lleve un transportista local como Andreani o Correo Argentino. Se puede ingresar el número de seguimiento en la página oficial de la empresa de transporte para tener actualizaciones más precisas sobre su llegada y entrega en el país.

Particularidades argentinas para el envío de paquetes de Temu Foto: Canva

A tener en cuenta en la Argentina

Aduana: es importante saber que los paquetes internacionales, incluidos los de Temu, tienen que pasar por la Aduana Argentina . Este trámite puede generar demoras. A veces, la información de seguimiento queda “estancada” en la Aduana hasta que el paquete es liberado para el reparto final.

es importante saber que los paquetes internacionales, incluidos los de Temu, tienen que pasar por la . Este trámite puede generar demoras. A veces, la información de seguimiento queda “estancada” en la Aduana hasta que el paquete es liberado para el reparto final. Mails de notificación: Temu suele mandar correos electrónicos cuando el estado del pedido cambia, por ejemplo, cuando se despacha o cuando el número de seguimiento está disponible.

Temu suele mandar correos electrónicos cuando el estado del pedido cambia, por ejemplo, cuando se despacha o cuando el número de seguimiento está disponible. Plazo de entrega: Temu da un plazo de entrega estimado. Se recomienda tener paciencia, ya que los envíos internacionales pueden demorar más de lo esperado por cuestiones de logística y aduana.

Cuánto tardan en llegar las compras de Temu

Los productos de Temu vienen principalmente desde China, por lo que los tiempos de entrega pueden variar entre 7 y 20 días hábiles, aunque esto depende del país y del tipo de producto.

Cuánto tarda en llegar un envío de Temu (Photo by JADE GAO / AFP) JADE GAO� - AFP�

Uno de los principales diferenciales de esta empresa es que el envío suele ser gratuito, aunque en algunos casos puede haber condiciones mínimas de compra.