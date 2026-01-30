Cómo es Blindsight, el chip de Neuralink que promete devolverle la visión a los ciegos

Elon Musk, presidente de la compañía Neuralink y CEO de Tesla y SpaceX, anunció que está avanzado el desarrollo de un chip llamado Blindsight, que permitiría acceder a la visión a las personas ciegas.

Este chip cerebral, que por el momento fue puesto a pruebas en monos, tendría la virtud de poder restaurar la vista o incluso optimizarla en los casos de visión disminuida, mediante un implante cerebral que luego posibilita la conexión entre la actividad neuronal y dispositivos externos.

Blindsight es el implante cerebral de Neuralink diseñado para restaurar la visión estimulando la corteza visual, potencialmente ayudando incluso a aquellos ciegos de nacimiento. A principios de año recibió la aprobación de la FDA estadounidense para hacer los primeros ensayos en humanos más adelante este año.

“Pendiente de la aprobación regulatoria, también estamos listos para realizar nuestro primer aumento Blindsight que permitirá a aquellos que han perdido completamente la visión ver en baja resolución al principio, lo que llevará a alta resolución con el tiempo”, dijo Musk en X, al aclarar que ya tienen 21 voluntarios de su chip Neuralink convencional, que permite una conexión cerebro-computadora en forma inalámbrica, sea para hablar, manipular una computadora o un brazo robótico.

Se trata de un proyecto experimental que está en sus fases de pruebas y que por el momento alcanza una resolución visual similar a los gráficos de videojuegos, por lo que restan aplicar sucesivas mejoras a este instrumento, que promete convertirse en un hito científico para la humanidad.

Cómo es el chip neuronal que promete recuperar la visión

Neuralink introduce un chip para leer y emitir señales eléctricas e interactuar con el cerebro y el sistema nervioso

Neuralink recurre a la inserción quirúrgica de microhilos en el cerebro, que son más finos que un cabello humano, conectados a un transmisor Bluetooth que se encuentra en el cráneo (y que funciona como “tapón” de la inserción) y que permite controlar la intención de movimiento de una persona.

La empresa afirma que estos hilos permiten que su implante experimental —alimentado por una batería que puede cargarse de forma inalámbrica— registre y transmita señales cerebrales también de forma inalámbrica a una aplicación que decodifica cómo pretende moverse la persona.

Los experimentos con chips cerebrales de Neuralink

La compañía tecnológica propiedad de Elon Musk, que fue fundada en 2017 como un proyecto centrado en la integración de tecnología de inteligencia artificial (IA) en el cerebro humano, ya había evaluado implantes de cerebro en animales. Durante el año 2021, la empresa introdujo 2000 electrodos en la corteza motora de un macaco para registrar el movimiento coordinado de su mano y brazo al utilizar un joystick. Después, lograron que el animal llevara a cabo estas acciones con la mente.

Tras esta prueba, Musk aseguró que en el futuro los implantes del cerebro permitirían que las personas con paraplejia pudieran volver a caminar mediante el envío de señales a neuronas motoras o sensoriales. En este sentido, Musk dio a conocer Telepathy, el primer dispositivo de Neuralink diseñado para ayudar a las personas que perdieron la movilidad de sus miembros a controlar con la mente un smartphone o una computadora.

Así fue el primer implante cerebral en humanos

Nolan Arbaugh, quien hace ocho años sufrió un accidente de buceo y quedó paralizado completamente de cuello hacia abajo y es parte del experimento con Neuralink desde 2024.

En ese entonces a compañía tecnológica hizo un posteo en X en el que contó los avances del paciente. En el video se lo puede ver jugando al ajedrez en una computadora, controlar los movimientos del mouse y así mover las piezas con la mente a través del chip Telepathy.

En las imágenes se puede ver a un ingeniero de Neuralink que ayuda a Arbaugh a explicar cómo desarrolló sus habilidades con el implante cerebral.

Según detallaron, tras la operación probaron diferentes ejercicios en referencia con los movimientos de sus extremidades. Para ello, intentaron mover sus manos “hacia la derecha, izquierda, adelante y hacia atrás”. Tras llevar a cabo estos movimientos, Arbaugh aclaró que se le hizo más sencillo entrenar para “empezar a imaginar movimientos”, y así comenzó a entender cómo imaginar el cursor de la computadora moviéndose.

Al mismo tiempo, el usuario mostró cómo puede parar y reproducir música desde la computadora y reveló que gracias al implante ahora puede jugar al videojuego Civilization VI. Por otro lado, el paciente develó que fue capaz de usar el implante Telepathy durante alrededor de ocho horas de forma continua, gracias a la autonomía de su batería. “No puedo describir lo genial que es ser capaz de hacer esto. Ha cambiado mi vida”, afirmó.

Además, aseguró que el implante de Neuralink “no es perfecto” y que todavía “hay mucho trabajo por hacer”. En tanto, admitió que tuvieron complicaciones y que “no quiere que la gente piense que este es el final” dado que aún “hay mucho por hacer”.