Cómo es la nueva versión de Gemini que superó a ChatGPT

Google lanzó Gemini 3.1 Pro, una actualización de esta inteligencia artificial diseñada para resolver problemas complejos, que ha superado en varias pruebas a sus competidores, entre los que figura ChatGPT.

Esta nueva versión cuenta con un avance en el razonamiento central, que obtuvo una puntuación verificada del 77,1% en una evaluación que mide la capacidad de un modelo para resolver patrones lógicos completamente nuevos. En el test “Humanity´s Last Exam" llegó a 44,4% y 51,4%, mientras que ChatGPT 5.2 se ubicó en 34,5% y 45,5%. En otra de las evaluaciones, conocida como “ARC-AGI-2 (Abstract reasoning puzzles)”, alcanzó la puntuación de 77,1%, mientras que el competidor mencionado se logró en 52,9%.

Benchmark que compara el rendimiento de varias inteligencias artificiales Google

El lanzamiento incluye tres versiones distintas: una para desarrolladores -a través de la API de Gemini en Google AI Studio,Gemini CLI-, otra para empresas -en Vertex AI y Gemini Enterprise-, y una tercera para consumidores, a través de la aplicación Gemini y NotebookLM.

Desde la empresa explicaron que esta inteligencia mejorada puede ser útil en aplicaciones prácticas, ya sea que se busque una explicación visual de un tema complejo, sintetizar datos en una sola vista o dar vida a un proyecto creativo. Por ejemplo, es capaz de generar SVG animados (una imagen basada en código matemático, en lugar de píxeles, que se mantiene nítida a cualquier escala, y que incluye instrucciones para moverse o cambiar con el tiempo), listos para usarse en sitios web directamente desde un mensaje de texto.

Entre los ejemplos que detalla el lanzamiento de la IA, figura una simulación interactiva tridimensional de una bandada de estorninos: genera el código visual y permite a los usuarios manipular la experiencia, con un seguimiento manual de los estorninos.

En palabras de algunos de sus clientes, “el modelo es más robusto, más rápido (lo cual consideramos muy importante) y más eficiente, ya que requiere menos tokens de salida y ofrece resultados más fiables. Esto se traduce directamente en una mejor resolución de problemas y una mayor confianza para los desarrolladores que trabajan en tareas complejas”, aseguró Vladislav Tankov, director de IA en la empresa JetBrains.

Un ejemplo de uso de Gemini 3.1, en el que el modelo creó un panel aeroespacial en vivo Google

¿Para qué sirve el modelo?

Tal como detallan desde la empresa, se trata de “un modelo más inteligente que te ayudará a aprender, planificar y construir como nunca antes”. Explican que comprende temas complejos y los “traduce” en respuestas claras, construye desde bocetos a experiencias interactivas, y se le puede delegar tareas y proyectos de varios pasos.

Entre sus capacidades, destacan sus respuestas inteligentes y concisas, con una visión sin clichés ni halagos. El modelo también destaca por procesar, razonar y combinar múltiples tipos de información al mismo tiempo en una sola consulta: puede “ver” un video, “escuchar” un audio y “leer” un código fuente simultáneamente, para dar una respuesta integral.

Desde la web lo describen como su mejor modelo para codificación de vibraciones y codificación agéntica: “Ofrece un seguimiento de instrucciones excepcional, con un uso de herramientas significativamente mejorado y una codificación agéntica”. También permiten crear asistentes personales de IA “más útiles e inteligentes”.