Ideado por un ex socio de Taringa!, Magic.ly busca centralizar todas nuestras formas de contacto en un único sitio, ofreciendo personalización y estadísticas

Tomás Balmaceda Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de octubre de 2020 • 15:38

Instalado desde hace cinco años en los Estados Unidos, en donde encabeza una exitosa start-up vinculada con el movimiento de los precios en la web de Amazon, el argentino Hernán Botbol acaba de lanzar un nuevo proyecto: Magic.ly, una suerte de reinvención digital de las tarjetas personales, que permite gestionar nuestros contactos y la presencia en redes sociales. Con menos de un mes de vida, el nuevo proyecto de uno de los socios de Taringa! ya superó las 150 mil visitas y cuenta con planes ambiciosos de crecimiento a nivel global y un modelo de negocios vinculado con los influencers.

Botbol es reconocido dentro y fuera del país porque junto a su hermano Matías se aliaron a comienzos de siglo con Fernando Sanz en una idea que éste último tuvo mientras estaba en el colegio secundario: el sitio Taringa. Los Botbol comandaron por más de una década una de las plataformas argentinas más exitosas en el mundo, con un crecimiento meteórico de su comunidad que no estuvo exento de discusiones y polémicas, incluso frente a la Justicia.

Pero este emprendedor de 29 años dejó de estar vinculado con Taringa! en 2017 y vivió desde lejos su venta a la empresa IOVLabs, especializada en blockchain y tecnología para bitcoin. Mientras que Matías Botbol sigue siendo su CEO, su hermano ya no participa de las operaciones y hoy está instalado en Austin, Texas, a donde se mudó con su familia luego de haber vivido cuatro años en Silicon Valley.

"Como todo en la vida, con cada decisión ganás y perdés algo. Una de las ventajas de vivir en Silicon Valley es que estás cerca de algunas de las compañías tecnológicas más importantes a nivel mundial, pero también tenés desventajas, como quedó claro en estos meses con los incendios y con el valor de las propiedades o el costo de vida. Ahora que muchos pueden hacer su trabajo de forma remota, Austin se convirtió en un sitio muy codiciado y el segundo polo de tecnología de los Estados Unidos", le explicó a LA NACION.

El foco principal de trabajo de Botbol hoy es Price Pulse, una plataforma que permite seguir la evolución de los precios de ciertos productos para que los consumidores puedan tomar mejores decisiones en un mercado como el de los Estados Unidos, en donde sitios como Amazon aplican técnicas de remarcación que aún no llegaron a la Argentina, y que genera que el 95% de su stock cambie de precio al menos una vez por mes. Esto vuelve cada vez más difícil poder tener control de cuándo es el mejor momento para comprar, si se busca volver eficiente con los gastos, y es ahí donde entra Price Pulse: "Cada vez más retailers usan algoritmos de inteligencia artificial para cambiar de forma automática y constante los precios de los productos en función de un montón de variables. Entonces algo que hoy viste a US$ 10, estuvo ayer a US$ 12 y quizá pronto esté a US$ 7, porque cientos de data points le dieron esa volatilidad buscando optimizar las ganancias. Nuestra app hace predicciones y ayuda a entender en qué momento los precios van a bajar, tanto de productos que compramos regularmente o dentro de una lista puntual".

Y si bien Pulse Price es un éxito, con varias rondas de inversores y dos años en el mercado, durante la pandemia Botbol decidió crear algo nuevo enfocado en una vivencia personal: le costaba poder focalizar en un solo sitio las diferentes aristas de su presencia online.

Minimalista e intuitivo, Magic.ly busca ser una reinvención digital de las tarjetas personales

"Creo que a todos alguna vez nos pasó que cuando queremos pasar nuestras coordenadas en la web es un lío, porque tenemos un usuario de Instagram que tal vez sea distinto al de Facebook, el de TikTok o el de LinkedIn. O tenemos para mostrar algún proyecto que le puede interesar a alguien, pero otros quieran conocer otras cosas que hayamos hecho. A eso le sumás Telegram, Whatsapp. ¡cuando te querés acordar tenemos como 20 links!", graficó.

Una tarjeta personal online

Así nació Magic.ly, un lugar en el que concentrar todos los links relevantes para conocer a una persona, de una manera fácil e intuitiva, además de personalizable. "Buscamos que sea una suerte de nueva tarjeta personal, de una forma fácil de presentarse y que pueda cambiar, mutar y ser flexible sin que resulte abrumador desplegar decenas de cosas. Por eso optamos por un diseño minimalista", explicó Botbol.

"Nuestro objetivo es poder ordenar y jerarquizar cómo queremos presentarnos hacia los demás, para poder tener el control de cómo derivar esa atención sobre nosotros. Y funciona perfecto en las pantallas de teléfono, porque nos imaginamos que es una experiencia que es totalmente nativa mobile", puntualizó.

Con menos de un mes de vida, Magic.ly ya tuvo 150 mil visitas y miles de usuarios, entre los que se destacan influencers como Paulina Cocina o celebridades como Eugenia Tobal, pero que sobre todo crece alrededor del mundo por las recomendaciones del boca a boca.

En la visión de Botbol, de todos los proyectos que encaró a lo largo de su vida como emprendedor, éste es el que más rápido viene creciendo, duplicando semana a semana su tráfico. "Creo que el índice del éxito es que vemos que hay muchos que lo descubren y se apropian de la plataforma para darle nuevos usos, como negocios que se están abriendo cuentas con links a un mapa que indica cómo llegar o un catálogo de ofertas; médicos que ponen allí sus horarios de atención y formas de conseguir turnos, deportistas como la jugadora de hockey Noel Barrionuevo."

Los perfiles de Magic.ly son muy sencillos y están pensados para verse en cualquier dispositivo

El prematuro suceso de Magic.ly puede explicarse porque hacer el propio perfil es gratis y muy fácil. Muchos de sus usuarios, además, conocen el formato de agrupadores de links gracias a servicios similares como LinkTree. Botbol, sin embargo, confía en que su idea es superior: "Conocemos servicios similares, pero que vienen del palo de la publicidad o el marketing, creo que Magic.ly es mejor porque está hecho por personas que venimos de sistemas, y podemos hacerlo más robusto y claro. Nuestro modelo de negocios no es tener suscripciones premium para acceder a ciertas informaciones o datos".

El modelo de negocios de Magic.ly, en cambio, está basado en los influencers: "Queremos crecer lo más posible y en el tiempo más rápido porque nuestro objetivo es que las personas que tengan perfil en redes sociales puedan monetizar su tráfico en Magic.ly. Por ejemplo, que una empresa que busca 500 mil clicks para una campaña accede, gracias a nosotros, a los influencers del perfil que necesita. Y el influencer puede elegir con quiénes trabajar".

Los próximos pasos de Magic.ly, entonces, son seguir creciendo, mantener este ritmo y pronto lanzar una app propia, lo que también lo diferenciaría de LinkTree y similares. Para el argentino, no hay muchos límites en las ambiciones de este proyecto: "Por primera vez me enfrento a una idea que es genuinamente global, que realmente cualquier persona que tenga dos o tres formas de comunicación puede necesitar. Si sólo pensamos en que hay miles de millones de personas con al menos un número de teléfono y un usuario en una red social, creo que hay mucho para hacer".