Cómo evadir la geolocalización de un AirTag no deseado según la nueva guía de seguridad de Apple

Apple publicó una guía de seguridad actualizada en medio de las preocupaciones actuales sobre sus dispositivos AirTag. La compañía lanzó silenciosamente el portal de seguridad el lunes. La Guía de Seguridad Personal del Usuario ofrece consejos sobre cómo las personas pueden mantenerse seguras y proteger sus datos.

Los AirTags están diseñados para localizar artículos perdidos usando la poderosa red “Encontrar” de Apple. Son pequeños dispositivos en forma de botón que se pueden colocar en las llaves o en la cartera. Sin embargo, la BBC y otros medios encontraron previamente evidencia de que los AirTags se usaron indebidamente para rastrear personas.

La nueva guía de seguridad ofrece apoyo a las personas que están “preocupadas por el abuso, el acecho o el acoso provocados por la tecnología, o que la están sufriendo”. La guía dice que ofrece instrucciones “paso a paso” sobre cómo se pueden proteger los usuarios.

Su sección AirTags muestra a los usuarios qué hacer si reciben una alerta de un AirTag no deseada, una notificación que aparece en la pantalla de un iPhone. También destaca qué hacer si escucha o encuentra un AirTag que no le pertenece. La guía también muestra a los usuarios de Android cómo pueden descargar una aplicación que ayudará a alertar a los usuarios sobre AirTags no autorizados.

El Apple AirTag APPLE

La semana pasada, la BBC informó que varias mujeres habían sido notificadas de que un AirTag las estaba rastreando sin su conocimiento. Una mujer dijo que encontró un AirTag pegado con cinta adhesiva en el interior de su bolso.

Eva Galperin, directora de seguridad cibernética de Electronic Frontier Foundation, le dijo entonces a la BBC: “Si creaste un artículo que es útil para rastrear artículos robados, entonces también creaste una herramienta perfecta para acosar”.

Apple le dijo a la BBC que diseñó varias medidas de seguridad para proteger a las personas y que estaba buscando formas de dar aún más seguridad a los AirTags con el tiempo.

Los productos de seguimiento similares a los AirTags, como Tile, no incluyen medidas de seguridad contra el seguimiento de personas, aunque Tile le dijo a la BBC que está trabajando en una actualización.

Cuando Apple lanzó los AirTags en abril de 2021 sostuvo que estaban diseñados “para rastrear elementos, no personas”.

AirTags personalizados con diferentes accesorios y emojis

La guía les muestra a los usuarios, además, cómo se pueden usar los productos de Apple para proteger la privacidad y la seguridad, lo que incluye:

Cómo eliminar el acceso de alguien a los datos de ubicación, previamente compartidos con ellos.

Cómo avisar automáticamente a un amigo cuando llegaste a casa sano y salvo.

Cómo activar un SOS de emergencia.

Un portavoz de Apple le dijo a la BBC: “Nos tomamos muy en serio la seguridad del cliente y estamos comprometidos con la privacidad y seguridad de AirTag”.