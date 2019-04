Cómo formatear un disco duro externo para PC o Mac

Crédito: Shutterstock

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de abril de 2019 • 11:24

Los discos duros externos son una gran opción para todo aquel que trabaje con archivos grandes y que necesite llevarlos de un lado al otro a cada rato. También funcionan como una buena alternativa de backup ante los límites de los servicios de almacenamiento online.

Pero los discos externos generalmente vienen preparados para trabajar con un sistema operativo en particular: ya sea con Windows (con el formato NTFS) o con Mac OS (HFS+). Y obviamente, muchas veces se necesita trabajar con ambos sistemas operativos, con lo cual conviene formatear el disco para que sea compatible con los dos.

Esto conviene hacerlo antes de empezar a guardar información en el disco, porque el proceso de formateo borra todo lo que haya guardado en él.

ExFAT o FAT32

Conviene hacer la conversión al sistema ExFAT o FAT32, que es soportado no solo por ambos sistemas operativos, sino también por Linux OS. Antes que nada, cabe advertir que la conversión a FAT32 no permitirá trabajar con archivos mayores a los 4 GB (es decir, para manejar archivos más grandes hay que usar exFAT). Además, la herramienta de copia de seguridad Time Machine de Mac OS X no es compatible con este sistema. Tampoco permite establecer permisos, con lo cual cualquiera podrá acceder al disco.

Desde Windows

Una vez conectado el disco duro externo, hacer clic derecho en el icono del disco externo y escoger la opción Formato. Luego, en Sistema de Archivos seleccionar la pestaña FAT32 (o exFAT) y presionar Aceptar.

Desde Mac OS

Una vez conectado el disco duro externo, ir a Aplicaciones y luego Utilidades, y ejecutar Utilidad de Discos. Luego, conectar el equipo al disco que se desee formatear y dotarlo de compatibilidad dual. Allí habrá que seleccionar el disco, que aparecerá en una lista a la izquierda, y posteriormente presionar Borrar. Una vez hecho eso, habrá que hacer clic en el desplegable dentro del menú Formato y seleccionar MS-DOS (FAT). Allí ya será posible renombrar el disco antes de hacer clic en Borrar.