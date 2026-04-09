Cómo fue la investigación del New York Times que asegura que Adam Back es Satoshi Nakamoto, el creador de bitcoin

Una tarde de otoño de 2024, mi esposa y yo estábamos atrapados en el tráfico en la autopista de Long Island cuando ella, cansada de escuchar la estación de jazz-funk que suelo poner en nuestros viajes, cambió a un podcast.

Era “Hard Fork”, el programa de tecnología del New York Times, y los presentadores discutían un nuevo documental de HBO que afirmaba haber desenmascarado al inventor seudónimo de Bitcoin, Satoshi Nakamoto.

Me quedé cautivado al instante. Durante mucho tiempo había considerado la verdadera identidad de Satoshi como uno de los grandes enigmas de nuestra era y ya lo había investigado antes sin éxito. Dos años atrás, incluso pasé varios meses investigando para un libro sobre el tema. Pero pronto me di cuenta de que me superaba y, a regañadientes, me rendí.

Escuchar que alguien más podría haber identificado finalmente a la figura sombría que revolucionó las finanzas, engendró una industria de 2,4 billones de dólares y amasó una de las fortunas más grandes del mundo en un solo golpe de genio asombroso, despertó en mí una mezcla de admiración y envidia. No podía esperar para ver la película. Tan pronto como llegamos a casa esa noche, entré en la aplicación de HBO Max y le di a reproducir.

Al final, la conclusión de “Money Electric: The Bitcoin Mystery” me resultó poco convincente: HBO señaló a un desarrollador de software canadiense basándose en lo que parecía ser una evidencia muy débil. Pero mientras veía lo que, por lo demás, era una entretenida aventura por el mundo de las criptomonedas, una escena captó mi atención.

Adam Back, un criptógrafo británico y figura destacada del movimiento Bitcoin, estaba sentado en un banco de un parque en Riga, Letonia, con la camisa por fuera de un abrigo marrón. El cineasta recitó casualmente los nombres de varios sospechosos de ser Satoshi. Al mencionar su propio nombre, el Sr. Back se tensó, negó rotundamente ser Satoshi y pidió que la conversación se mantuviera off the record.

Habiendo lidiado con mi cuota de mentirosos y desarrollado cierta experiencia en sus tics, el comportamiento del Sr. Back —sus ojos esquivos, su risa incómoda, el movimiento espasmódico de su mano izquierda— me pareció sospechoso. Cuando aparecieron los créditos, repetí la secuencia varias veces en mi televisor.

Mientras ponderaba la reacción del Sr. Back, se me ocurrió otro pensamiento. Un impostor australiano había sido demandado por afirmar falsamente que era Satoshi. ¿Y si las pruebas reveladas en ese caso judicial, juzgado en Londres unos meses antes, pudieran ayudarme a desentrañar el misterio?

Como cualquiera inmerso en la cultura Bitcoin te dirá, Satoshi era un maestro en el arte de mantener el anonimato en internet, dejando pocos o ningún rastro digital.

Pero Satoshi sí dejó un cuerpo de textos, incluyendo un white paper de nueve páginas que describe su invención y sus numerosos mensajes en el foro Bitcointalk, un tablero de mensajes en línea donde los usuarios se reunían para discutir el software, la economía y la filosofía de la moneda digital. Y ese corpus, resultó, se había expandido significativamente durante el juicio civil del impostor cuando Martti Malmi, un programador finlandés que colaboró con Satoshi en los inicios de Bitcoin, publicó una colección de cientos de correos electrónicos que había intercambiado con él. Antes habían aparecido correos de Satoshi a otros pioneros, pero ninguno se acercaba en volumen a la filtración de Malmi. Estaba convencido de que, si alguna vez se encontraba a Satoshi, la clave residía en algún lugar de estos textos.

Por otra parte, otros debían haber recorrido este camino antes que yo. Periodistas, académicos y detectives de internet llevaban 16 años intentando identificar a Satoshi. Durante ese lapso, se habían propuesto más de 100 nombres, incluidos los de un estudiante de criptografía irlandés, un ingeniero japonés-estadounidense desempleado, un cerebro criminal sudafricano y el matemático retratado en la película “A Beautiful Mind”.

Las teorías más seductoras se centraban en coincidencias que se alineaban con lo poco que se sabía sobre Satoshi: un estilo particular de escritura de código, un misterioso historial laboral, experiencia en conceptos técnicos clave de Bitcoin, una visión del mundo antigubernamental. Pero todas encallaban bajo el peso de una coartada o alguna otra prueba inconsistente o contraria. Cada fracaso era recibido con regocijo por muchos miembros de la comunidad Bitcoin. Como les gustaba señalar, solo Satoshi podría demostrar definitivamente su identidad moviendo algunas de sus monedas. Cualquier evidencia que no fuera esa sería circunstancial.

Parecía una tontería pensar que yo podría resolver de alguna manera un caso que había desconcertado a tantos otros. Pero ansiaba la emoción de una historia grande y desafiante. Así que decidí intentar una vez más desenmascarar al misterioso creador de Bitcoin.

I. Una serie de pistas

Dos hilos delgados

Comencé buscando formas de reducir el campo de candidatos.

Algo que resaltaba en los correos de Satoshi a Malmi y en sus otros escritos era que mezclaba la ortografía y modismos británicos con expresiones estadounidenses. Dado que muchos sospechosos son estadounidenses, algunos han especulado que disfrazaba su prosa con britanicismos. Pero nunca me creí esa teoría debido a una pista que Satoshi nos dejó.

En el primer bloque de transacciones de Bitcoin, Satoshi incrustó el texto de un titular de periódico: “The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks” (Canciller al borde del segundo rescate para los bancos). El titular en cuestión apareció en la edición impresa británica de The Times de Londres. Esto se sentía como una señal de que Satoshi era realmente británico.

También era muy probable que Satoshi fuera miembro de los Cypherpunks, un grupo de anarquistas formado a principios de la década de 1990 que quería utilizar la criptografía —el arte de asegurar las comunicaciones mediante código— para liberar a los individuos de la vigilancia y la censura gubernamental. Los Cypherpunks interactuaban principalmente a través de algo llamado “lista de correo de internet”. Antecesores de los foros de hoy, las listas de correo eran correos grupales masivos en tipografía de máquina de escribir antigua que los suscriptores recibían en su bandeja de entrada. Para comunicarse, los encuestados respondían a todos.

Es difícil de imaginar en la era de Venmo y Apple Pay, pero una de las mayores preocupaciones de los Cypherpunks era la digitalización de las transacciones financieras. Cuando le das a alguien un billete de 20 dólares, nadie sabe de dónde viene. Pero cuando pagas algo con un cheque o una tarjeta de crédito, los bancos guardan registros informáticos. Los Cypherpunks temían que los gobiernos utilizaran esos registros para rastrear la vida de las personas. En su lista de correo, intercambiaban ideas sobre cómo crear “efectivo electrónico”: dinero digital que preservara el anonimato de la moneda física. Algunos incluso idearon sus propios sistemas de efectivo electrónico, pero ninguno cuajó... hasta Bitcoin.

Además de su interés compartido en el efectivo digital, había otros indicios de que Satoshi pertenecía al grupo. Anunció su libro blanco en una ramificación de la lista de correo Cypherpunks llamada la lista de Criptografía, y parecía estar familiarizado con dos de los miembros del grupo.

En su apogeo, a finales de los 90, los Cypherpunks contaban con unos 2000 seguidores, por lo que todavía quedaba un amplio grupo de candidatos.

Según el New York Times, Adam Back es la persona detrás del pseudónimo de Satoshi Nakamoto, el creador de bitcoin; él lo niega The New York Times

Armado con estas pistas, reconozco que delgadas, analicé minuciosamente la obra de Satoshi, especialmente los correos electrónicos publicados por el Sr. Malmi, y elaboré una lista de palabras y frases que me llamaron la atención. Se sentía como intentar descifrar un dialecto extranjero. Más de una vez me pregunté si estaba realizando un ejercicio inútil.

Mi lista acabó superando las cien palabras y frases, ocupando varias páginas de mi cuaderno. Entre las que me llamaron la atención estaban: “dang” (caramba); “backup”, usado como verbo en una sola palabra; “human friendly” (amigable para humanos); “on principle” (por principio); “burning the money” (quemar el dinero); “abandonware”; “hand tuned” (ajustado a mano); y “partial pre-image” (preimagen parcial).

Una frase —“a menace to the network” (una amenaza para la red)— sonaba como una línea de una película de ciencia ficción. El resto sugería una extraña combinación de británico de clase alta, “redneck” estadounidense, entusiasta de la informática y criptógrafo.

Usando la función de búsqueda avanzada en la plataforma social X, hice una búsqueda superficial para ver si alguna de la docena de personas más sospechosas de ser Satoshi utilizaba los términos que yo había resaltado. No todos los sospechosos tienen cuentas en X, por lo que esto no pretendía ser científico. Pero, justo como esperaba, una persona coincidía con casi todas mis palabras y frases: el Sr. Back.

Al mirar una larga columna de tildes que había anotado en mi cuaderno bajo su nombre, sentí un subidón de adrenalina. Mi corazonada parecía ahora, al menos parcialmente, fundada. El uso por parte del Sr. Back de muchos de los mismos términos que Satoshi podría no probar nada a una comunidad que había estado consumida por este tema durante muchos años, pero dudaba que fuera solo casualidad.

Al observar más de cerca al Sr. Back, me di cuenta de que tenía varios atributos que eran consistentes con Satoshi. Para empezar, era británico y era un Cypherpunk. Más importante aún, el Sr. Back había inventado Hashcash, un sistema estadístico de resolución de acertijos que Satoshi tomó prestado para la minería de bitcoins. Satoshi había citado al Sr. Back y a Hashcash en su libro blanco.

Sin embargo, el Sr. Back había presentado correos electrónicos durante el juicio del impostor australiano que mostraban que Satoshi se había puesto en contacto con él en agosto de 2008, antes de publicar el libro blanco de Bitcoin, para verificar su cita del artículo de Hashcash. Esos correos electrónicos parecían la prueba de que el Sr. Back no podía ser Satoshi.

Sin embargo, al reflexionar sobre ello, vislumbré una posibilidad diferente: el Sr. Back bien podría haberse enviado esos correos a sí mismo como una historia de cobertura.

“En la madriguera de la criptografía”

Con sus anteojos de montura de alambre, su ralo pelo gris y su perilla, el Sr. Back, de 55 años, parece un matemático desaliñado. En los últimos doce años, ha construido un miniimperio de empresas relacionadas con Bitcoin y se ha convertido en uno de los miembros más influyentes de la comunidad.

El Sr. Back ha figurado durante mucho tiempo entre los principales candidatos a Satoshi. Pero, a diferencia de otros sospechosos principales, no ha sido objeto de un estrecho escrutinio periodístico, aparte de un video de 2020 de un YouTuber anónimo que se hace llamar “Barely Sociable”.

Hace un año, volé a Las Vegas para conocerlo. Tenía previsto hablar en la conferencia Bitcoin2025 en el Venetian Resort. No estaba seguro de tener a la persona adecuada, así que no pensaba enfrentarme a él todavía. Solo quería conocerlo y saber más sobre sus antecedentes. Si mis reportajes daban fruto, me imaginaba acorralándolo con todas mis pruebas más adelante en un enfrentamiento final dramático, como un detective de policía que intenta extraer una confesión de un sospechoso de asesinato. Pero por ahora, quería que se sintiera cómodo y establecer una relación.

Me acerqué al Sr. Back después de verlo predecir con confianza en un panel que Bitcoin, que entonces cotizaba en torno a los 108.000 dólares, llegaría a “un millón fácilmente” en cinco o diez años. (Apropiadamente, los organizadores de la conferencia habían bautizado el escenario en el que habló como el “Escenario Nakamoto”). Pareció un poco sorprendido a pesar de que yo había concertado una entrevista con antelación.

Le dije al Sr. Back únicamente que estaba trabajando en un artículo sobre la historia de Bitcoin, pero puede que sospechara lo que tramaba en realidad porque yo ya me había puesto en contacto con seis antiguos colegas de tres empresas en las que él había participado. Si lo hizo, no lo demostró. Fue paciente y amable. Era difícil asimilar que este nerd de mediana edad y voz suave, que no tomaba medidas de seguridad visibles, pudiera ser una de las personas más ricas del mundo. Según la leyenda de Bitcoin, Satoshi había minado 1,1 millones de monedas en los inicios de la moneda digital, un tesoro que valía 118.000 millones de dólares en el momento de la conferencia.

Encontré al Sr. Back locuaz en lo que respecta a Bitcoin, pero más reticente cuando desvié la conversación hacia su juventud. Finalmente logré sacarle lo siguiente: nació en Londres en 1970. Su padre era empresario y su madre secretaria judicial. Se mudaban mucho, y los miembros de la familia tenían opiniones firmes y no temían expresarlas.

El Sr. Back dijo que aprendió por sí mismo a programar en una computadora personal Timex Sinclair a los 11 años y que se interesó por la criptografía en el secundario. Eso se convirtió en una pasión en la Universidad de Exeter cuando un compañero de estudios introdujo al Sr. Back —que estaba haciendo un doctorado en informática— en P.G.P., un programa de cifrado gratuito utilizado por activistas antinucleares y grupos de derechos humanos para proteger sus archivos y correos electrónicos de la vigilancia gubernamental.

El Sr. Back estaba tan fascinado con las numerosas aplicaciones potenciales de P.G.P. (que significa Pretty Good Privacy o Privacidad Bastante Buena) que dijo que pasó la mayor parte de su doctorado “sumergiéndose en la madriguera de la criptografía”. Se distrajo tanto, recordó, que tuvo que meter su tesis a presión en sus últimos seis meses en la universidad, comparándose con un piloto que aterriza un avión de emergencia.

Para entonces yo ya sabía lo suficiente como para saber que P.G.P. se basa en la criptografía de clave pública.

Bitcoin también lo hace. Un usuario de Bitcoin tiene dos claves: una clave pública, de la que se deriva una dirección que actúa como una caja de seguridad digital; y una clave privada, que es la combinación secreta utilizada para desbloquear esa caja y gastar las monedas que contiene.

Qué interesante, pensé, que el pasatiempo de graduación del Sr. Back involucrara la misma técnica criptográfica que Satoshi había reutilizado.

El tema de la tesis doctoral del Sr. Back, me dijo, eran los sistemas informáticos distribuidos: programas que dependen de una red de computadoras independientes conocidas en el lenguaje informático como “nodos” para trabajar juntos y ejecutar su software. Este era otro pilar tecnológico de Bitcoin.

Y el proyecto de tesis del Sr. Back se centró en C++, el mismo lenguaje de programación que Satoshi utilizó para codificar la primera versión del software de Bitcoin.

Después de casi dos horas, el Sr. Back señaló cortésmente que tenía otros compromisos esa noche, así que nos despedimos cordialmente. Le dije que estaría en contacto si tenía más preguntas.

Convertirse en un Cypherpunk

Antes de mi viaje a Las Vegas, había empezado a sumergirme en los archivos de la lista de correo de los Cypherpunks para aprender más sobre el extraño mundo subterráneo que había producido a Satoshi. Cuando regresé a Nueva York, volví a sumergirme en ellos.

A diferencia de una plataforma de redes sociales como Facebook, la lista Cypherpunks era un foro de comunicación descentralizado. Geeks de la criptografía preocupados por la privacidad se reunían allí para intercambiar ideas subversivas sin temor a ser censurados. En el proceso, plantaron las semillas de innovaciones que cambiarían el curso de la historia financiera.

Sus mensajes se conservaron para la posteridad en varios sitios web oscuros. Uno de ellos me recibió con un logotipo de una calavera y tibias cruzadas y el lema: “¡Levántense, no tienen nada que perder excepto vuestras vallas de alambre de púas!”. Me encontré contemplando miles de correos electrónicos densos con un lenguaje cripto que apenas comprendía.

El Sr. Back se unió a la lista en el verano de 1995, hacia el final de sus estudios de posgrado. Rápidamente se convirtió en un participante activo, produciendo mensajes sobre temas que iban desde la privacidad digital hasta sus hábitos de gasto austeros.

En uno de sus primeros mensajes, resolvió un desafío criptográfico, una especie de acertijo matemático, publicado por Hal Finney, un Cypherpunk de California que había trabajado en P.G.P. Aquello marcó el inicio de una amistad en línea: décadas después, el Sr. Back tuiteó que él y el Sr. Finney habían interactuado numerosas veces dentro y fuera de la lista y que admiraba el enfoque y la capacidad de programación de Finney.

Satoshi también era amigo del Sr. Finney. Cuando Satoshi presentó su libro blanco, el Sr. Finney lo elogió. Más tarde, Finney se ofreció voluntario para recibir algunos bitcoins en lo que se convirtió en la primera transacción de Bitcoin del mundo. No había pruebas de que el Sr. Finney supiera quién era Satoshi, pero una de sus interacciones sugería que Satoshi estaba familiarizado con él.

En diciembre de 2010, el Sr. Finney escribió un mensaje en Bitcointalk elogiando el código de Bitcoin. Dos horas más tarde, Satoshi respondió: “Eso significa mucho viniendo de ti, Hal”.

Había algo más que me hacía pensar que Satoshi y el Sr. Finney compartían una historia. En uno de sus correos electrónicos a Mr. Malmi, Satoshi hizo una referencia a un sistema de efectivo electrónico que el Sr. Finney había inventado llamado Reusable Proofs of Work (Pruebas de Trabajo Reutilizables).

Al igual que Bitcoin, R.P.O.W. incorporaba Hashcash en su diseño pero, a diferencia de Bitcoin, no había atraído prácticamente ningún interés de la comunidad criptográfica. Solo un puñado de personas lo habían comentado en las listas Cypherpunks y de Criptografía.

Uno de los pocos que lo había hecho era el Sr. Back.

Una pepita de oro

En los Cypherpunks, el Sr. Back había encontrado a sus almas gemelas ideológicas. Me lo imaginaba en su casa de Londres conectándose a internet con un módem telefónico después del trabajo y pasando las noches en discusiones filosóficas con otros miembros del grupo a medio mundo de distancia.

Como muchos de sus nuevos amigos por correspondencia, el Sr. Back abrazó la “criptoanarquía”, una ideología que esencialmente significaba utilizar la criptografía para proteger la vida de los individuos de la intrusión del Estado.

Eso me recordó lo que dijo Satoshi cuando introdujo Bitcoin.

Una de las tantas coincidencias entre Adam Back y Satoshi Nakamoto que el NYT considera claves para considerar que se tratan de la misma persona

Como libertario, el Sr. Back se indignó cuando la administración Clinton abrió una investigación criminal contra el fundador de P.G.P. En aquel momento, el gobierno de EE.UU. consideraba que los programas de cifrado eran vitales para la seguridad nacional y creía que la publicación del código fuente de P.G.P. en internet equivalía a exportar municiones prohibidas.

Como protesta, el Sr. Back fabricó camisetas con un algoritmo de cifrado fuerte impreso en ellas y las envió por correo a Cypherpunks de otros países. Su argumento era que la prohibición estadounidense de exportar criptografía sensible violaba los principios de libertad de expresión y no podía aplicarse.

Mientras me deleitaba con la astucia de la broma del Sr. Back, caí en la cuenta de que Satoshi también había utilizado el código para enviar mensajes políticos. Es probable que Satoshi hubiera incrustado ese titular del Times de Londres en el primer bloque de transacciones, en parte para denunciar los rescates bancarios del gobierno británico durante la crisis financiera, que arreciaba en aquel momento.

Satoshi había plantado otro mensaje político en un sitio web popular entre los aficionados a las tecnologías descentralizadas. Afirmó que su fecha de nacimiento era el 5 de abril de 1975. El 5 de abril fue el día de 1933 en que el presidente Franklin D. Roosevelt prohibió la propiedad privada de oro para permitir al gobierno devaluar el dólar durante la Gran Depresión, y 1975 fue el año en que terminó la prohibición.

El comentarista financiero Dominic Frisby había detectado este “huevo de Pascua” hacía más de una década y reconoció su significado: Bitcoin era una versión digital del oro que el Estado no podía prohibir ni devaluar.

Pero nadie parecía haber notado este breve mensaje del Sr. Back en 2002:

“Solo por curiosidad, ¿cuál fue la razón por la que la posesión privada de oro se ilegalizó en los EE.UU.? Me vuela la cabeza...”

Spam en el cerebro

Mientras rumiaba esta extraña coincidencia, noté otra cosa que Satoshi y el Sr. Back tenían en común: una extraña preocupación por el spam.

Entre sus diversas aficiones Cypherpunk, el Sr. Back dirigía un remailer, un servicio que permitía a sus usuarios comunicarse de forma anónima eliminando los datos de identificación de sus correos electrónicos antes de reenviarlos. Para su gran disgusto, los spammers se aprovechaban de ello para bombardear a la gente con basura.

El Sr. Back inventó Hashcash en marzo de 1997 como una forma de contraatacar. La idea era imponer una tasa de franqueo a cada correo electrónico enviado a través de su remailer. Las tasas se pagaban en Hashcash, que los usuarios generaban resolviendo pequeños problemas matemáticos que requerían muchos cálculos. Los problemas matemáticos solo tardaban unos segundos en ser resueltos por un ordenador, pero imponían una costosa carga de recursos informáticos a los spammers que enviaban cientos de miles de correos electrónicos a la vez.

Al leer el corpus de Satoshi una segunda y luego una tercera vez, empecé a ver la palabra “spam” por todas partes. Según mis cálculos, Satoshi la mencionó 24 veces, y a menudo expresaba ideas idénticas a las del Sr. Back.

Cinco meses después de presentar Hashcash, el Sr. Back sugirió en la lista Cypherpunks que su invento podría ser útil para que los famosos filtraran sus correos electrónicos. En un mensaje de enero de 2009 en la lista de Criptografía, Satoshi propuso un uso similar para Bitcoin.

No era un caso de uso obvio para el nuevo dinero electrónico de Satoshi a menos que tuvieras en mente el filtrado de correo basura, como le ocurría al Sr. Back desde hacía más de una década.

Satoshi también creía que Bitcoin podría conducir a una reducción general del spam. Días después de publicar su libro blanco, argumentó que su creación podría dar un nuevo propósito a los ejércitos de computadoras zombis controlados por hackers para inundar las bandejas de entrada de correo electrónico: “generar bitcoins en su lugar”.

Su argumento no tuvo eco y el spam siguió proliferando. Sin embargo, el Sr. Back expondría exactamente el mismo punto en Bitcointalk cuatro años después: “Tal vez el spam incluso caería si el minado de CPUs/GPUs con Hashcash es un mercado más rentable que el spamming. Me parece muy probable que lo sea”, escribió.

El Sr. Promedio

Estaba teniendo menos suerte encontrando grietas en la profunda cobertura de Satoshi que pudieran conducir a una verdadera prueba irrefutable. La sabiduría convencional decía que había cometido dos errores. El primero tenía que ver con una dirección IP filtrada que parecía situarlo en el sur de California cuando lanzó el software de Bitcoin. El otro tenía que ver con el hackeo de una de sus direcciones de correo electrónico. Tras semanas siguiendo ambas pistas, llegué a la conclusión de que no solo eran callejones sin salida, sino que probablemente ni siquiera fueron errores en primer lugar. ¿Cómo iba a encontrar a alguien tan bueno ocultando sus huellas?

Mientras luchaba con esta pregunta, se me ocurrió que el Sr. Back también era experto en operar de forma anónima en internet. Profundamente paranoico con respecto al control gubernamental, ideaba constantemente formas de eludirlo. De hecho, al igual que Satoshi, el Sr. Back era un gran aficionado al uso de seudónimos.

“Debes estar por debajo del radar, debes ser esencialmente invisible para el gobierno, el expediente de los espías sobre ti debe decir ‘Sr. Promedio’ y ser totalmente íntegro. Luego debes tener uno o más alter-egos, para tus intereses reales”, escribió en enero de 1998.

El alter ego elegido por Satoshi era de Japón. Casualmente, el Sr. Back había expresado interés en ese país en 1997, cuando un Cypherpunk japonés publicó en la lista un mensaje sobre la creación del primer remailer de Japón.

“¡Felicidades por poner en marcha un remailer en una nueva jurisdicción!”, respondió el Sr. Back. “La búsqueda de jurisdicciones también es buena; me pregunto qué ofrece Japón como oportunidad jurisdiccional: ¿hay cosas legales en Japón que no lo son en Europa o EE.UU.?”

El Cypherpunk japonés no respondió. Pero eso no habría impedido al Sr. Back realizar más tarde una pequeña investigación por su cuenta. Si lo hizo, podría haberse topado con una empresa con domicilio en Tokio llamada Anonymousspeech L.L.C. que ofrecía alojamiento web y correo electrónico anónimos. Satoshi utilizó sus servicios para registrar el sitio web bitcoin.org y para crear dos cuentas de correo electrónico ilocalizables.

En 1999, el Sr. Back se trasladó a Montreal para trabajar en una empresa emergente especializada en software de privacidad. Allí ayudó a construir un sistema de privacidad llamado Freedom Network que permitía a sus usuarios navegar por internet de forma anónima. Fue un precursor del Onion Router, una red más conocida por sus siglas, Tor, que anonimiza el tráfico de internet. Existe un consenso generalizado en la comunidad Bitcoin de que Satoshi utilizó Tor para ocultar sus huellas.

Al igual que Bitcoin, Freedom Network era un sistema informático distribuido. El Sr. Back y sus colegas intentaron hacerlo impermeable al control gubernamental y corporativo.

Ese era otro rasgo que compartía con Satoshi, cuyos mensajes en Bitcointalk mostraban un profundo conocimiento de la seguridad de las redes y de cómo protegerse contra las vulnerabilidades. La red Bitcoin es ampliamente admirada por lo bien que ha resistido los intentos de hackeo.

Napster frente a Gnutella

Tras varios meses en las profundidades de los archivos de la lista de correo de los Cypherpunks, a veces perdía la noción de dónde me encontraba en mi investigación y seguía pistas falsas por extraños callejones sin salida. Al responder a una de las primeras críticas a su libro blanco en la lista de Criptografía, Satoshi había escrito: “Realmente no hice esa afirmación con tanta fuerza como podría haberlo hecho”. Pensé que ya había visto esa frase antes y pasé varias noches analizando cientos de mensajes de la lista de correo de los años 90 que ya había leído. Pronto quedó claro que me lo había imaginado.

Pero mi relectura no fue del todo en vano. Empezaron a hacerse evidentes otros paralelismos entre el Sr. Back y Satoshi. Por ejemplo, el Sr. Back y Satoshi compartían el rechazo a los derechos de autor.

“Eliminen las patentes y el copyright”, escribió el Sr. Back en septiembre de 1997.

En consonancia con esta creencia, el Sr. Back hizo que su software Hashcash para frenar el spam fuera de código abierto.

Satoshi hizo algo parecido. Publicó el software de Bitcoin bajo la licencia de código abierto del MIT, que permitía a cualquiera utilizarlo, modificarlo y distribuirlo sin restricciones.

Con el espíritu de construir algo en el dominio público, el Sr. Back y Satoshi también crearon listas de correo dedicadas a sus creaciones —la lista Hashcash y la lista Bitcoin-dev— donde publicaban actualizaciones de software enumerando nuevas funciones y correcciones de errores con un formato y un estilo que parecían sorprendentemente similares.

El sesgo de Satoshi contra el copyright, al estilo de Back, afloró de otras maneras. Renunció expresamente a los derechos de autor cuando compartió imágenes de un logotipo de Bitcoin que había diseñado en Bitcointalk, y animó a las personas que quisieran mejorarlo a “hacer sus gráficos de dominio público”.

A principios de la década de 2000, la aplicación de los derechos de autor se convirtió en noticia generalista cuando el popular servicio de intercambio de archivos Napster cerró tras ser demandado por las grandes compañías discográficas. Napster era lo que se conoce como software peer-to-peer (entre pares), donde los usuarios comparten contenidos directamente entre sí, eliminando la necesidad de un intermediario corporativo.

El Sr. Back estaba horrorizado. Compartió en la lista Cypherpunks un artículo escrito por un abogado de propiedad intelectual que detallaba todas las amenazas legales a las que se enfrentaban ahora los creadores de software peer-to-peer.

“Mi conclusión después de leer esto”, escribió el Sr. Back, “es que lo más seguro y sencillo es publicar dicho software de forma anónima”.

Bitcoin, al igual que Napster, era un software peer-to-peer. Sustituya al gobierno por la industria musical y podría darse un escenario similar. Si se conociera la identidad de su creador, los abogados del gobierno sabrían contra quién ir. Si permaneciera oculta, no habría nadie a quien demandar. Si el Sr. Back y Satoshi fueran la misma persona, eso ayudaría a explicar por qué Satoshi decidió esconderse.

Las compañías discográficas protegían sus intereses comerciales. El gobierno habría tenido un objetivo diferente: proteger su monopolio sobre el dinero.

Al igual que el Sr. Back, Satoshi consideró la desaparición de Napster como una lección de advertencia.

Se refería al hecho de que, aunque sus usuarios intercambiaban canciones directamente, Napster seguía utilizando un servidor central para mantener una lista de quién tenía qué canciones. Por el contrario, Gnutella, otro servicio de intercambio de archivos, funcionaba en una red de computadoras independientes repartidas por todo el mundo, igual que Bitcoin.

Esto dio lugar a otra coincidencia fascinante. En un mensaje de mayo de 2000, el Sr. Back había hecho exactamente la misma comparación entre Napster y Gnutella. No la había hecho solo una vez, sino en tres ocasiones distintas en la lista Cypherpunks.

II. Hoja de ruta enterrada

Esbozando Bitcoin una década antes de Bitcoin

Todas estas similitudes eran intrigantes, pero no tenía nada que vinculara directamente al Sr. Back con la creación de Bitcoin. Eso cambió cuando descubrí un conjunto de mensajes en los Cypherpunks que el Sr. Back había escrito entre 1997 y 1999, una década antes del lanzamiento de Bitcoin.

El 30 de abril de 1997, sugirió la creación de un sistema de efectivo electrónico “totalmente desconectado” de la banca moderna que tendría cuatro atributos clave: preservaría la privacidad tanto del pagador como del beneficiario; estaría distribuido a través de una red de ordenadores para que fuera difícil de cerrar; tendría una escasez incorporada para evitar una inflación excesiva; y no requeriría confianza en ningún individuo o banco. Para lograr esto último, sugirió un quinto componente dos días después: un protocolo públicamente verificable.

Estos cinco elementos se convirtieron posteriormente en el núcleo de Bitcoin.

Cuatro meses más tarde, el Sr. Back volvió al tema del efectivo electrónico, introduciendo una nueva característica basada en la teoría de juegos.

“Una aplicación en la que he pensado un poco es la idea de crear un sistema bancario distribuido”, escribió. “Idealmente es un sistema donde todos los nodos son equivalentes, y ‘k’ de ‘n’ de esos nodos tienen que coludir antes de que puedan comprometer el funcionamiento del banco”.

El Sr. Back aludía al Problema de los Generales Bizantinos, un problema informático que atormenta a los sistemas descentralizados. En la analogía, un número “n” de generales rodean una ciudad enemiga en guerra con Bizancio. Para invadir con éxito, todos deben acordar atacar al mismo tiempo, pero un subconjunto de “k” generales pueden ser traidores y sabotear el plan. Esto también ocurre en las redes informáticas distribuidas: pueden ser saboteadas por participantes o nodos malintencionados.

El Sr. Back quería crear una red de efectivo electrónico con tantos nodos en tantos lugares diferentes que nadie con ánimo de sabotaje fuera capaz de encontrar suficientes conspiradores.

Eso sonaba mucho al sistema que Satoshi describió en su libro blanco 11 años después: Bitcoin funcionaría, escribió Satoshi, “mientras la mayoría de la potencia de la CPU esté controlada por nodos que no estén cooperando para atacar la red”.

En su mensaje de la lista Cypherpunks de 1997, el Sr. Back escribió sobre nodos que podían “ir y venir” sin afectar a las operaciones de la red. En su libro blanco, Satoshi escribió que los nodos podían “abandonar y volver a unirse a la red a voluntad”.

La formulación era ligeramente distinta, pero no hacía falta ser un criptógrafo experto para ver que el Sr. Back y Satoshi habían propuesto exactamente los mismos conceptos.

El 6 de diciembre de 1998, el Sr. Back volvió una vez más al tema del efectivo electrónico después de que otro Cypherpunk, Wei Dai, lanzara su propia idea, llamada b-money. Como señaló el YouTuber Barely Sociable en su video de 2020, el Sr. Back se aferró a la propuesta del Sr. Dai.

B-money utilizaba criptografía de clave pública para anonimizar las cuentas de los usuarios, preservando la privacidad del pagador y del beneficiario como el Sr. Back había imaginado. Y tenía otra característica que le gustaba al Sr. Back.

Un problema al que se enfrenta cualquiera que intente crear una moneda digital es cómo emitir monedas. El Sr. Dai propuso un sistema en el que los usuarios que resolvieran un problema computacional serían recompensados con monedas b-money recién acuñadas.

El invento Hashcash del Sr. Back hacía algo muy parecido: recompensaba a los usuarios que resolvían problemas computacionales con permiso para enviar correos electrónicos. Sugirió reutilizar Hashcash y convertirlo en el mecanismo para acuñar las monedas electrónicas del Sr. Dai.

Esto era significativo porque Satoshi había citado al Sr. Dai en su libro blanco y más tarde describió a Bitcoin como “una implementación de la propuesta b-money de Wei Dai”.

Cuando me paré a pensarlo, resultó asombroso: tal como propuso hacer el Sr. Back en 1998, Satoshi combinó los conceptos de Hashcash y b-money para crear Bitcoin. ¿Qué probabilidades había de que eso ocurriera?

Eso no era todo. En los comentarios que hizo sobre b-money en diciembre de 1998, el Sr. Back anticipó la solución a la inflación de Satoshi.

Cualquier moneda electrónica acuñada mediante la resolución de problemas informáticos estaba condenada a sufrir una inflación galopante porque, a medida que los chips de las computadoras se hacían más potentes, resultaba más fácil para las máquinas resolver los problemas y acuñar nuevas monedas. Para sortear este problema, el Sr. Back sugirió que la acuñación de una moneda b-money debería “requerir más esfuerzo computacional con el tiempo”.

Así es exactamente como Satoshi diseñó el software de Bitcoin. Lo programó para que cada nuevo bloque de transacciones de bitcoin tardara una media de 10 minutos en minarse y creó un algoritmo que aumentaba la dificultad de resolución de problemas cuando los chips informáticos más rápidos empezaban a reducir ese intervalo de tiempo.

Por si todos estos conocimientos proféticos no fueran suficientes, el Sr. Back propuso otro concepto crucial en abril de 1999. Para que el efectivo electrónico distribuido funcionara, era necesario que existiera un sello de tiempo (timestamp) público e inmutable de cada transacción. De lo contrario, un usuario podría gastar una moneda dos veces, sumiendo a todo el sistema en el caos.

La solución del Sr. Back consistía en utilizar árboles de hash —que condensan grandes cantidades de datos en una única huella digital— y publicar dichas huellas en los anuncios clasificados del New York Times.

Satoshi utilizó la misma idea para Bitcoin, pero sustituyó el componente de los anuncios clasificados por el Hashcash del Sr. Back, el cual ponía sellos de tiempo a las transacciones al hacer que los cálculos intensivos necesarios para empaquetarlas en bloques fueran demasiado costosos y lentos como para ser falsificados.

El Sr. Back incluso presagió la respuesta de Satoshi a una de las principales críticas que se le harían más tarde a Bitcoin: su elevado consumo de electricidad.

Él argumentó en 1998 y 1999 que la energía quemada por una combinación de Hashcash y b-money sería probablemente menor que la que consumía el sistema bancario. Cuando un lector temprano del libro blanco de Bitcoin planteó el problema una década después, Satoshi utilizó un argumento similar.

En resumen, el Sr. Back previó casi todas las facetas de Bitcoin —y utilizó la misma racionalización que Satoshi para justificar su principal defecto— una década antes de que Bitcoin fuera creado.

Silencio de radio

Un mes después de nuestra reunión en Las Vegas, envié al Sr. Back por correo electrónico algunas preguntas sobre su historial laboral y sobre por qué se había mudado a Malta en 2009. No dije por qué lo preguntaba, pero algunos miembros de la comunidad Bitcoin habían señalado que ese paraíso fiscal europeo sería un hogar ideal para Satoshi y su tesoro de bitcoins.

El Sr. Back respondió al día siguiente; educadamente, pero al parecer con una comprensión firme de la implicación de mi pregunta. Se mudó a Malta por varias razones, como el coste de la vida, el clima y, sí, los impuestos, escribió. “A los bitcoiners les encanta la investigación detectivesca, pero las coincidencias ocurren y no significan necesariamente nada”.

Él sabía perfectamente lo que yo tramaba. Era hora de tantear más el terreno sacando a relucir algo que me rondaba la cabeza.

Satoshi había citado tanto Hashcash como b-money en su libro blanco. Pero los correos electrónicos que el Sr. Back presentó para el juicio de Craig Wright, el impostor australiano, hacían parecer que Satoshi aún no conocía b-money en agosto de 2008, cuando se puso en contacto con el Sr. Back para comprobar si estaba citando correctamente su artículo sobre Hashcash. Solo después de que el Sr. Back le remitiera al sitio web del Sr. Dai, Satoshi añadió la cita de b-money a su libro blanco, según sugerían los correos.

Pero a mí no me cuadraba. El artículo de Hashcash del Sr. Back hablaba específicamente de b-money como una aplicación para Hashcash. Suponiendo que Satoshi leyera el artículo que pensaba citar, tendría que haber sabido de b-money.

El Sr. Back reconoció esta contradicción en 2020. Después de sugerir en X que Satoshi podría ser un Cypherpunk anónimo que había publicado sobre efectivo electrónico, otro usuario cuestionó su teoría, señalando que el Cypherpunk anónimo había mencionado b-money y que Satoshi solo se había enterado de b-money muchos años después, a través del Sr. Back.

Sí, respondió el Sr. Back, pero Satoshi podría haberle mentido y fingido no saber nada de b-money. “¿Si Satoshi conocía alguna cita muy oscura (página web publicada en los cypherpunks como parte de una discusión sobre ecash) tal vez no la citaría para evitar la triangulación?”, escribió.

That's correct. But if Satoshi knew some very obscure citation (web page posted on cypherpunks as part of ecash discussion) maybe he would not cite it to avoid triangulation? Or maybe that post above is someone else and Satoshi figured out the same direction independently. — Adam Back (@adam3us) April 18, 2020

Alguien como el Sr. Back, que era uno de los seis únicos usuarios identificados que habían discutido sobre b-money en las listas Cypherpunks y de Criptografía, y que lo había mencionado nada menos que 60 veces, podría querer especialmente evitar este tipo de triangulación.

Cuanto más lo rumiaba, más sospechaba que el Sr. Back se había escrito a sí mismo los correos electrónicos de Satoshi en una elaborada estratagema para desviar las sospechas sobre su persona.

Así que decidí pedirle al Sr. Back los metadatos de los correos. Los metadatos son para un correo electrónico lo que el sobre, el matasellos y el sello son para una carta física: muestran de dónde procede el correo, cuándo se envió y si fue alterado. Las copias de los intercambios de correos del Sr. Back con Satoshi hechas públicas durante el juicio de Londres del Sr. Wright no incluían esta información.

No tenía muchas esperanzas de que los metadatos me dijeran algo útil, porque Satoshi había utilizado el servicio de correo anónimo registrado en Tokio, que habría enmascarado su dirección IP. No solo eso, Satoshi probablemente habría utilizado Tor para conectarse al servicio y aislarse aún más. Aun así, quería verlos, por si acaso podía extraer alguna pista.

Pero cuando envié mi petición al Sr. Back por correo electrónico, no me respondió. No estaba seguro de si me estaba ignorando (ghosting) o simplemente estaba ocupado, y no quería asustarlo haciendo un seguimiento inmediato, así que esperé ocho días para enviarle otro correo. De nuevo, silencio de radio.

Claramente había tocado una fibra sensible. Pero, ¿por qué? Con las precauciones que Satoshi había tomado, ¿qué había siquiera que ocultar? ¿A menos que Satoshi hubiera cometido algún tipo de error?

Satoshi aparece, el Sr. Back desaparece

Tras desvelar Bitcoin en Halloween de 2008, Satoshi pasó los dos años y medio siguientes mejorándolo con la ayuda de un puñado de entusiastas pioneros que prestaron su experiencia en ingeniería de software al proyecto. Satoshi coordinaba frecuentemente con el grupo, que más tarde se conoció como los desarrolladores de Bitcoin Core, en Bitcointalk y por correo electrónico. Luego, como es bien sabido, desapareció el 26 de abril de 2011.

Resultó que el Sr. Back siguió el mismo patrón, pero a la inversa.

Durante más de una década, cada vez que se discutía sobre dinero electrónico en las listas Cypherpunks o de Criptografía, el Sr. Back casi siempre intervenía, a menudo con mensajes largos y detallados. Pero cuando llegó Bitcoin, la manifestación más cercana a la visión que él había expuesto, el Sr. Back no aparecía por ninguna parte.

Años más tarde, en diciembre de 2013, dio una versión de los hechos muy distinta en el podcast “Let’s Talk Bitcoin”. El Sr. Back dijo a su presentador que se había sentido “muy interesado técnicamente” por el invento de Satoshi cuando salió a la luz y que había “participado” en el debate que suscitó en la lista de Criptografía.

Rastree la lista en busca de cualquier rastro de dicha participación en el otoño de 2008 y el invierno de 2009 y no encontré ninguna prueba de ello. De hecho, el Sr. Back siguió ignorando Bitcoin por completo hasta junio de 2011, cuando hizo su primer comentario público al respecto. Eso fue seis semanas después de que Satoshi se esfumara.

Este ferviente defensor del efectivo electrónico que había lanzado ideas casi idénticas a Bitcoin mostró poco o ningún interés en él durante años.

Pero cuando finalmente se involucró de lleno, coincidió con un nuevo acontecimiento que a buen seguro llamaría la atención de Satoshi. El 17 de abril de 2013, un criptógrafo argentino llamado Sergio Demian Lerner publicó una entrada en un blog revelando la fortuna de Satoshi. Ese mismo día, el Sr. Back se unió a Bitcointalk.

Después de que el Sr. Lerner publicara una entrada de seguimiento una semana más tarde, el Sr. Back escribió en la sección de comentarios: “Supongo que si te parece que te estás acercando demasiado, tal vez quieras parar por los intereses de Nakamoto...”

De repente, de lleno

De repente, el Sr. Back estaba totalmente implicado. A las pocas horas de presentarse en Bitcointalk, ya proponía complicadas mejoras del sistema. A las dos semanas, exigía que Wikipedia restableciera la página independiente de Satoshi Nakamoto, que había sido borrada y fusionada con la de Bitcoin. Y a los 18 meses, había fundado una startup llamada Blockstream para crear herramientas que hicieran la red Bitcoin más fácil de usar, más rápida y más privada.

Fue el comienzo de una era en la que el Sr. Back acumuló rápidamente influencia y se convirtió en cabecilla de la todavía pequeña comunidad Bitcoin. Para dotar de personal a Blockstream, reclutó a los mejores desarrolladores de Bitcoin Core de sus trabajos diarios en empresas como Google y Mozilla, lo que le dio una enorme influencia sobre la moneda digital. También se hizo muy rico: en los doce años siguientes, Blockstream y sus filiales recaudarían 1000 millones de dólares en financiación y Blockstream alcanzaría una valoración de 3200 millones de dólares.

Todo parecía coherente con lo que Satoshi podría hacer si decidiera reaparecer bajo el amparo de su nombre real y retomar las riendas de su creación.

En el otoño de 2014, el Sr. Back y sus colegas de Blockstream publicaron un libro blanco sobre una innovación que el Sr. Back había concebido llamada “cadenas laterales vinculadas” (pegged sidechains).

El documento, del que el Sr. Back era el autor principal, mencionaba a DigiCash. Fundada por el criptógrafo David Chaum a finales de los 80, DigiCash creó una moneda electrónica pionera que, a diferencia de Bitcoin, dependía de un servidor central de su propiedad y bajo su control. Cuando DigiCash quebró en 1998, la moneda se hundió con ella.

“El requisito de un servidor central se convirtió en el talón de Aquiles de DigiCash”, decía la introducción del documento.

Así es exactamente como Satoshi había descrito los fallos de DigiCash cinco años antes: “Por supuesto, la mayor diferencia es la falta de un servidor central. Ese fue el talón de Aquiles de los sistemas de Chaum”, escribió Satoshi.

Al año siguiente, en 2015, la comunidad Bitcoin se fracturó por una propuesta para aumentar el tamaño de los bloques de Bitcoin. Una facción liderada por dos desarrolladores de Bitcoin, Gavin Andresen y Mike Hearn, quería que los bloques fueran mucho más grandes para dar cabida a más transacciones. Pero esto era polémico porque unos bloques más grandes exigirían a los usuarios que gestionaban nodos de Bitcoin disponer de un hardware más potente y de conexiones a internet más rápidas. Si el coste de gestionar un nodo fuera demasiado elevado, los usuarios se verían obligados a cerrarlos, dejando la red en manos de unos pocos grandes centros de datos. Esto, a su vez, amenazaría la seguridad de la red porque los centros de datos podrían confabularse para hacerse con ella.

El Sr. Back se opuso ferozmente a aumentar el tamaño de los bloques. En una serie de mensajes en la lista Bitcoin-dev, advirtió contra la propuesta de Andresen y Hearn en tonos cada vez más estridentes.

Entonces, de la nada, Satoshi apareció en la lista con un correo electrónico que encajaba perfectamente con la posición del Sr. Back. Era la primera vez que se sabía de Satoshi en más de cuatro años, aparte de un mensaje de cinco palabras el año anterior desmintiendo la afirmación de un artículo de Newsweek de haberlo desenmascarado.

Muchos en la comunidad Bitcoin cuestionaron la autenticidad del nuevo correo, ya que otra de las cuentas de correo de Satoshi había sido hackeada. Pero el Sr. Back argumentó que el correo sonaba real. En una serie de tuits, calificó las observaciones de Satoshi de “acertadas” y “coherentes con las opiniones de Satoshi, en mi opinión”, y se dedicó a citar partes del correo.

Es probable que el Sr. Back tuviera razón: hasta el día de hoy, no hay pruebas que indiquen que el correo fuera una falsificación, y no han aparecido otros correos de esa cuenta.

El correo de Satoshi se parecía mucho a lo que el Sr. Back había expresado en sus mensajes durante las semanas anteriores, aunque nadie se dio cuenta. Al igual que el Sr. Back, Satoshi argumentaba que la creciente centralización de la red Bitcoin ponía en peligro su seguridad. Calificó la propuesta de bloques grandes de muy “peligrosa”, el mismo término que el Sr. Back había utilizado repetidamente. También utilizó otras palabras y frases que el Sr. Back había empleado: “consenso generalizado”, “reglas de consenso”, “técnico”, “trivial” y “robusto”.

Al final del correo, Satoshi denunció a Andresen y Hearn como dos desarrolladores temerarios que intentaban secuestrar Bitcoin con tácticas populistas y añadió: “Ha sido muy decepcionante ver cómo se desarrolla esta situación actual”.

Cuatro días después, en medio de un mensaje en el mismo hilo, el Sr. Back escribió: “Muy decepcionante, Gavin y Mike”.

III. El cerco se estrecha

Teorías alternativas

Necesitaba poner a prueba mi teoría. A altas horas de la noche en la cama o en la ducha a primera hora de la mañana, intentaba pensar en razones por las que podría estar equivocado. Un argumento que había leído en el libro “The Mysterious Mr. Nakamoto”, sobre la larga e inconcluyente búsqueda de Satoshi por parte del periodista Benjamin Wallace, era que el Sr. Back era un absolutista de la privacidad y las funciones de privacidad de Bitcoin eran débiles.

Eso parecía convincente a primera vista. Pero en lugar de descartar Bitcoin como otros Cypherpunks pro-privacidad, el Sr. Back había pasado la última década en Blockstream impulsando innovaciones para reforzar la privacidad de Bitcoin, lo que a mi juicio debilitaba considerablemente ese argumento.

En X, el Sr. Back ha citado otro argumento de por qué no puede ser Satoshi: hizo demasiadas preguntas tontas en el canal de Internet Relay Chat #bitcoin-wizards cuando se unió por primera vez a la comunidad.

it's hard to disprove, but i think most core devs agree it's not me, at least the ones on IRC back in 2013 as I asked lots of dumb questions to catchup with how the low level details work. common misconception things like is an address a balance vs utxo model coin is fully spent. — Adam Back (@adam3us) November 8, 2023

El canal IRC #bitcoin-wizards es una sala de chat de internet donde los desarrolladores de Bitcoin Core, o “magos”, intercambiaban ideas sobre la corrección de errores y la mejora del software.

Leí los registros del canal y vi pocas pruebas de un principiante despistado. En todo caso, me llamó la atención lo sintonizado que estaba el Sr. Back con las vulnerabilidades de Bitcoin y lo centrado que estaba en reforzarlas a las pocas semanas de involucrarse. Algunas de sus ideas para mejorar el sistema eran tan sofisticadas que sobrepasaban a los demás “magos”.

También me fijé en que se mostraba tajante y despectivo con otras criptomonedas, llegando a escribir en un momento dado que quería matarlas a todas.

¿Qué hay de otros sospechosos principales de Satoshi?, me pregunté. ¿Había alguno que encajara mejor en el perfil de Satoshi que el Sr. Back? Un artículo de 2015 en el New York Times planteaba la tesis de que Satoshi era Nick Szabo, un informático estadounidense de ascendencia húngara que propuso una idea similar a Bitcoin llamada “bit gold” en 1998. Szabo se mantuvo en lo más alto de las listas de mucha gente hasta hace poco, pero un acalorado debate que tuvo lugar en X sobre una actualización propuesta del software Bitcoin Core dejó al descubierto su ignorancia sobre aspectos técnicos básicos de Bitcoin.

Hal Finney y Len Sassaman, un ingeniero de software y defensor de la privacidad, eran otros dos sospechosos citados con frecuencia.

Sin embargo, un problema de la hipótesis de Finney era que fue fotografiado corriendo una carrera de 10 millas en abril de 2009, al mismo tiempo que Satoshi enviaba correos electrónicos y bitcoins a otra persona. Un problema mayor era que tanto Finney como Sassaman habían muerto cuando Satoshi hizo su última aparición en agosto de 2015. Finney murió de ELA en 2014 y Sassaman se suicidó en 2011.

En cuanto a la elección de HBO, Peter Todd, el núcleo de las pruebas del documental era un hilo de Bitcointalk de 2010 en el que Todd corregía a Satoshi en un punto técnico. La película especulaba con que el mensaje de Todd era en realidad Satoshi terminando su propio pensamiento. Esto nos obligaba a creer que Satoshi, el maestro de la seguridad operativa en internet, había cometido el error más básico imaginable: conectarse accidentalmente bajo su nombre real.

También estaba el hecho de que Todd solo habría tenido 23 años cuando se publicó el libro blanco de Bitcoin, una edad muy temprana para resolver un desafío que había eludido a muchos criptógrafos más veteranos y experimentados. Además, tras la emisión del documental, Todd mostró a la revista Wired fotos suyas esquiando o haciendo espeleología en días y horas en los que Satoshi escribía en Bitcointalk.

Algunos han especulado con que Bitcoin no fue creado por una sola persona, sino por un grupo de individuos. Tampoco me creí esa teoría. Cuanta más gente dejas entrar en un secreto, más probable es que se filtre. El secreto de Satoshi ha permanecido hermético durante 17 años.

“Mejor con el código que con las palabras”

El Sr. Back seguía pareciéndome el candidato más probable. Pero a estas alturas, eso no me bastaba. Fui en busca de más pruebas forenses.

Navegando un día por el archivo de los Cypherpunks, advertí un parecido que me hizo casi saltar de la silla.

Cuando Satoshi sugirió al Sr. Finney que los libertarios adoptarían Bitcoin si lograban explicarlo adecuadamente, añadió: “Soy mejor con el código que con las palabras, eso sí” (I’m better with code than with words though.)

El Sr. Back había expresado el mismo sentimiento con un lenguaje similar mientras debatía con otro Cypherpunk sobre el anonimato y la libertad de expresión: “Personalmente, creo que se me da mejor programar que construir argumentos convincentes.” (Personally I think I’m better at coding, than constructing convincing arguments.)

Cuanto más me fijaba, más similitudes de redacción encontraba.

Al igual que Satoshi, el Sr. Back utilizaba dos espacios entre frases, una práctica anticuada que sugiere que Satoshi tiene más de 50 años. El Sr. Back tiene 55.

Satoshi había utilizado el famoso improperio británico “bloody” (maldito/sangriento) en Bitcointalk mientras se quejaba de lo difícil que era explicar su invento a un público general. En varios mensajes en X en octubre de 2023, el Sr. Back insistió en que nunca había utilizado ese término: “prueba a buscar en Google y compruébalo tú mismo, no es una palabra que yo use”.

Pero encontré un mensaje en la lista Cypherpunks de 1998 en el que el Sr. Back utilizaba “bloody” para expresar su creciente irritación con los anuncios de banners en internet: “¡se está volviendo ridículo, la mayor parte del ancho de banda a través de mi fiel módem de 28.8k son malditos (bloody) banners hoy en día!”.

¿Por qué negar con tanta rotundidad el uso de una palabra que de hecho había utilizado si no tenía nada que ocultar?

La forma más fiable de identificar escritores es la estilometría, que mide la frecuencia y la distancia entre palabras funcionales como “el”, “y”, “de” y “a” para establecer la huella estilística de un autor.

En 2022, Florian Cafiero, lingüista computacional de la École nationale des chartes de Francia, utilizó la técnica para ayudar a The New York Times a identificar a las dos personas que estaban detrás del movimiento QAnon. Pero Cafiero había intentado identificar a Satoshi para el libro de Wallace y no lo había conseguido.

Pensando que se le podía haber escapado algo, pedí a Cafiero que lo intentara de nuevo y aceptó.

El Sr. Back figuraba entre los sospechosos que Cafiero había tenido en cuenta la primera vez. Pero su análisis se había visto dificultado por el hecho de que la mayoría de los artículos del Sr. Back habían sido escritos en colaboración con otros criptógrafos, lo que hacía difícil saber quién los había escrito realmente. Esta vez, Cafiero descartó los trabajos conjuntos y seleccionó únicamente el artículo sobre Hashcash del Sr. Back y su tesis doctoral. A continuación, los añadió a un conjunto de artículos académicos escritos por otros 11 sospechosos de Satoshi, entre ellos Finney, Szabo, Sassaman y Todd.

Cafiero estaba ocupado con su trabajo docente y otros proyectos, por lo que tardó unas seis semanas en darme una respuesta. Cada pocos días, le enviaba un mensaje por la aplicación Signal para comprobar si había avanzado algo. Intenté moderar mis expectativas, pero mi emoción iba en aumento.

El veredicto llegó por mensaje una mañana de finales de julio: tras comparar los trabajos de los 12 sospechosos con el libro blanco de Bitcoin, el programa de estilometría de Cafiero mostraba al Sr. Back como la coincidencia más cercana. Pero dijo que no era un ajuste perfecto y que Finney era el segundo más cercano. De hecho, la diferencia entre ellos era apenas distinguible, dijo, y consideró que el resultado global no era concluyente.

Me quedé mirando la pantalla de mi teléfono incrédulo. Era como si alguien me hubiera puesto delante un mousse de chocolate y me lo hubiera quitado antes de que pudiera siquiera probarlo.

Al notar mi frustración, Cafiero cambió la forma de calcular la distancia entre los textos de los 12 sospechosos y el libro blanco de Satoshi. El resultado fue el contrario de lo que yo esperaba: otros candidatos se adelantaron al Sr. Back. Cafiero dijo que también consideraba que estos resultados no eran concluyentes.

Tras ocho meses de reportajes e innumerables horas obsesionado con la identidad de Satoshi, había pensado que estaba cerca de resolver el misterio. Pero ahora volvía a parecer inalcanzable.

Ortografía y gramática

A pesar de mi decepción, tenía una idea bastante clara de cuál era el problema. Cafiero me había dicho varias veces que si Satoshi sabía cómo funcionaba la estilometría, le habría resultado fácil alterar su estilo de escritura para protegerse contra ella.

No se me escapó que en un tuit de 2020, el Sr. Back había descrito la escritura de Satoshi como “concisa y centrada” y especuló con que había minimizado los “floreos emotivos, adjetivos superfluos y charlas fuera de tema para reducir el riesgo estilométrico”. Tanto Satoshi como el Sr. Back sabían claramente un par de cosas sobre estilometría.

De hecho, el Sr. Back había pasado mucho tiempo reflexionando sobre cómo derrotar el análisis de escritura.

“He estado pensando en este problema de vez en cuando”, escribió en el otoño de 1998, señalando que los escritores que utilizaban seudónimos eran especialmente vulnerables a ser identificados si habían escrito prolíficamente con sus nombres reales. Propuso construir un constructor de frases de opción múltiple con un menú desplegable de sustantivos, verbos y adjetivos que dificultara la detección de las idiosincrasias de un escritor.

Teniendo esto en cuenta, probé un enfoque diferente centrado en la ortografía y la gramática. El Sr. Back cometía muchas erratas y tenía un estilo errático cuando escribía en las listas de correo, mientras que la escritura de Satoshi era nítida y casi no tenía erratas. Pero, tras leer varias veces todo el corpus conocido de Satoshi y analizar penosamente más de mil mensajes del Sr. Back en las listas de correo, detecté algunos tics de escritura que, no obstante, compartían.

El Sr. Back a menudo confundía “it’s” (es/está) y “its” (su - posesivo), y tenía la costumbre de poner “also” (también) al final de las frases. Había cinco casos de cada uno en los escritos del propio Satoshi.

Ambos parecían también patológicamente incapaces de usar correctamente los guiones. Al igual que el Sr. Back, Satoshi tendía a añadir guiones cuando eran innecesarios y a omitirlos cuando eran necesarios. Por ejemplo, escribía el sustantivo compuesto “double-spending” con guion, pero los adjetivos compuestos “hand tuned”, “full blown”, “would be” y “file sharing” sin guion, exactamente igual que el Sr. Back.

Tanto Satoshi como el Sr. Back solían no poner guion en los adjetivos compuestos que combinaban un sustantivo con “based”, como en esta cita de Satoshi: “In the mint based model, the mint was aware of all transactions...”

A veces ponían guion a ciertas palabras y frases y otras veces no. Por ejemplo, ambos alternaban entre “e-mail” y “email”, “built-in” y “built in”, “off-line” y “offline”, “pre-compiled” y “precompiled” y “to-do list” y “to do list”. A veces escribían “electronic cash” completo y otras lo abreviaban como “e-cash”.

Al igual que el Sr. Back, Satoshi alternaba entre el término británico “cheque” y el estadounidense “check”, y entre las formas británica y estadounidense de la palabra “optimize”. Y ambos escribían a veces “backup” y “bugfix” como una sola palabra en lugar de dos (mientras utilizaban la primera como verbo) y “half way” y “down side” como dos palabras en lugar de una.

Cuando le expuse estas peculiaridades a Robert Leonard, experto en lingüística forense de la Universidad de Hofstra, me dijo que eran exactamente el tipo de cosas en las que él se fijaba para intentar identificar a un autor. Las llamó “marcadores de variación sociolingüística”: huellas lingüísticas que podían ayudar a precisar el entorno social, el origen geográfico o la formación profesional de un autor. Los más reveladores eran los comunes a un pequeño número de individuos o los exclusivos de un autor concreto, dijo. En el corpus de Satoshi encontré al menos tres que encajaban en esa descripción.

Los dos primeros eran conceptos criptográficos que Satoshi escribía de una forma particular. Uno de ellos era “proof of work” (prueba de trabajo), acuñado por dos criptógrafos en un artículo de 1999 para describir protocolos de resolución de acertijos como Hashcash. Siguiendo la gramática correcta, los autores no ponían guion al término, ya que era un sustantivo compuesto.

Pero Satoshi sí lo hacía. En su libro blanco de Bitcoin, escribió repetidamente “proof-of-work” con guion. Hasta ese momento, solo ocho personas habían puesto guion en las listas Cypherpunks o de Criptografía al usarlo como sustantivo compuesto.

Buscando formas de reducir esa lista de ocho nombres, recordé que Satoshi había mencionado una oscura moneda rusa en línea llamada WebMoney en uno de sus correos electrónicos a Mr. Malmi. Tras investigar un poco, determiné que solo cuatro personas habían mencionado WebMoney en las listas Cypherpunks o de Criptografía.

Comparé esos cuatro nombres con los ocho que habían puesto guion a “proof-of-work”. Solo uno coincidía: el Sr. Back.

Incluso menos personas habían utilizado la frase “partial pre-image” (preimagen parcial) antes de que Satoshi la empleara en la lista de Criptografía para explicar cómo funcionaba la función de minería tipo Hashcash de Bitcoin. Las dos únicas personas que pude encontrar fueron Finney y Back, también en relación con Hashcash, con una diferencia crucial: Finney escribía “preimage” en una sola palabra, mientras que el Sr. Back tendía a ponerle guion, exactamente igual que Satoshi.

El tercer marcador lingüístico en el que me centré fue la frase “burning the money” (quemar el dinero), que Satoshi empleó al discutir una función de depósito en garantía (escrow). La usó para referirse a la destrucción de bitcoins. Antes de Satoshi, solo una persona había hablado de “quemar” una moneda electrónica en las listas Cypherpunks o de Criptografía: el Sr. Back, en abril de 1999.

De 34.000 a uno solo

Quería encontrar una forma más sistemática de analizar la escritura de Satoshi, así que recurrí a la ayuda de Dylan Freedman, periodista del equipo de inteligencia artificial del New York Times que tenía experiencia en el análisis computacional de textos.

Mi firme convicción era que Satoshi era miembro de la comunidad criptográfica que se congregaba en las listas de correo Cypherpunks, Criptografía y Hashcash, porque conocía a varios Cypherpunks, presentó su libro blanco en la lista de Criptografía e incorporó Hashcash a Bitcoin. Decidimos recopilar los archivos de las tres listas de internet y fusionarlos en una enorme base de datos para que pudieran ser consultados.

Entre 1992 y el 30 de octubre de 2008 —el día anterior a la aparición de Satoshi—, más de 34.000 usuarios habían publicado en las tres listas. Dado que muchos eran spammers o usuarios que solo publicaban unas pocas veces, eliminamos a cualquiera que tuviera menos de 10 mensajes. Eso redujo nuestro grupo de candidatos a 1.615.

También excluimos a los usuarios que nunca habían hablado de dinero digital. Eso nos dejó un grupo más pequeño de 620 candidatos. Juntas, esas 620 personas habían escrito un total de 134.308 mensajes.

En un mundo perfecto, analizaríamos este tesoro sin riesgo de que los sesgos infectaran los resultados. La estilometría se enorgullecía de ello, como me recordaba a menudo Cafiero. Pero la estilometría había fallado.

Un método alternativo consistía en identificar todas las palabras del corpus de Satoshi que no tenían sinónimos y medir cuál de nuestros 620 sospechosos utilizaba el mayor número de esas palabras. Las palabras sin sinónimos suelen ser términos técnicos, por lo que esto descartaría las palabras comunes. Y tendría la ventaja añadida de frustrar cualquier constructor de frases de opción múltiple como el que había sugerido el Sr. Back, ya que las palabras sin sinónimos no podían sustituirse fácilmente.

Probamos este método. El Sr. Back quedó en primer lugar de la lista, con 521 palabras sin sinónimo compartidas con Satoshi. Algunos otros Cypherpunks no andaban lejos, pero todos ellos habían escrito muchos más mensajes que el Sr. Back, lo que le hacía destacar aún más.

Buscando pruebas más definitivas, ideamos otros dos enfoques basados en mis reportajes.

En primer lugar, nos centramos en los errores gramaticales de Satoshi con los guiones.

Para nuestro análisis, convertimos el manual de estilo del New York Times en el árbitro de la correcta colocación de guiones e introdujimos su sección de guiones en un modelo de inteligencia artificial. A continuación, indicamos al modelo que escaneara el corpus de Satoshi: con su ayuda, identificamos 325 errores distintos en el uso de guiones por parte de Satoshi.

Cuando comparamos esos errores con los escritos de nuestros cientos de sospechosos, el Sr. Back fue un claro caso atípico. Compartía 67 de los errores exactos de guion de Satoshi. La persona con el segundo mayor número de coincidencias tenía 38.

Volviendo a nuestros 620 sospechosos, quería saber cuántos de ellos compartían los otros tics de escritura que había identificado en la prosa de Satoshi.

Primero, filtramos a los autores que a veces ponían dos espacios entre frases, como hacía Satoshi. Eso eliminó a 58 personas y nos dejó con 562 sospechosos. Nueve de ellos eran sospechosos de Satoshi muy conocidos.

Después, buscamos a los que utilizaban ortografía británica, lo que redujo nuestra lista a 434.

A continuación, centramos nuestra atención en los que a veces confundían “it’s” con “its” o viceversa. La aplicación de ese filtro redujo nuestro grupo a 114 candidatos.

La búsqueda de quienes terminaban algunas frases con “also”, como hacía Satoshi, redujo el campo a 56 autores.

De ese grupo, eliminamos a los que escribían “bug fix” como dos palabras y “halfway” y “downside” como una sola palabra, lo que nos dejó en 20 autores. Todavía quedaban bastantes candidatos, pero era un número mucho más manejable que el inicial.

A partir de ahí, eliminamos a los autores que —a diferencia de Satoshi— ponían correctamente el guion a los adjetivos compuestos “noun-based” y “file-sharing”, pero no lo ponían al sustantivo compuesto “double spending”. Eso nos dejó en ocho sospechosos.

Entonces preguntamos a nuestra base de datos: ¿Cuántos de esos ocho sospechosos restantes alternaban entre el uso de “e-mail” y “email”, “e-cash” y “electronic cash”, “cheque” y “check”, y las formas británica y estadounidense de la palabra “optimize” como hacía Satoshi?

La respuesta fue solo uno: el Sr. Back.

IV. Confrontación

El Salvador

Seguía sin tener una prueba definitiva de la identidad de Satoshi. Solo el propio Satoshi podría proporcionarla, si utilizara una clave privada asociada a uno de los primeros bloques de Bitcoin. Pero ahora tenía una gran cantidad de pruebas.

A mediados de noviembre, escribí al Sr. Back para pedirle otra entrevista. Esta vez no me anduve con rodeos. Le escribí que había llegado a la conclusión de que él era Satoshi y que quería enseñarle todo lo que había descubierto y darle la oportunidad de responder. Incluso me ofrecí a volar a Malta. Una vez más, no respondió.

Así que decidí abordarle en persona en una conferencia sobre Bitcoin en la que tenía previsto intervenir en El Salvador dos meses después.

Aterricé en la templada San Salvador a finales de enero con un plan. El panel del Sr. Back era el segundo día de la conferencia. Le abordaría entonces. Pero a última hora de la tarde del primer día, me fijé en que había publicado fotos suyas en el escenario de la conferencia en su cuenta de X. Confundido y preocupado por haber perdido mi oportunidad, corrí a la sala de oradores, pensando que podría encontrarlo allí. Pero los guardias de seguridad me impidieron el paso, así que me planté cerca de la entrada de la sala y mantuve la vista fija en la puerta.

Treinta minutos después, salió el Sr. Back. Me acerqué a él, me presenté de nuevo y le expliqué por qué había venido. Estaba un poco nervioso pero, para mi grata sorpresa, aceptó reunirse conmigo a la mañana siguiente en el vestíbulo de su hotel, que hacía las veces de sede de la conferencia.

Cuando llegué a la hora convenida, el Sr. Back estaba flanqueado por dos ejecutivos de una nueva empresa de tesorería de Bitcoin que había cofundado. Explicó que la empresa estaba en proceso de salir a bolsa, lo que le obligaba a ser más cuidadoso en su trato con la prensa.

Se me había escapado por completo esta nueva novedad. Las empresas de tesorería de Bitcoin toman dinero prestado y lo utilizan para acumular bitcoins, proporcionando a los inversores una forma más agresiva de apostar por la criptomoneda. El Sr. Back había puesto en marcha la suya el pasado verano y la estaba fusionando con una sociedad instrumental que cotiza en bolsa creada por Cantor Fitzgerald, la firma de Wall Street que dirigió el Secretario de Comercio Howard Lutnick. Como director ejecutivo de la empresa fusionada, el Sr. Back estaba obligado, según la legislación estadounidense sobre valores, a revelar cualquier información que fuera relevante para sus inversores. Un tesoro secreto de 1,1 millones de monedas que podría hundir el mercado de Bitcoin si se vendiera de repente, por ejemplo, probablemente se consideraría información relevante.

Mientras asimilaba este nuevo matiz, los cuatro subimos a la habitación de hotel del Sr. Back. El Sr. Back se veía bronceado y relajado, con una camiseta negra y pantalones negros.

Durante las dos horas siguientes, presenté mis pruebas pieza por pieza. Con su suave acento británico, el Sr. Back insistió en que no era Satoshi y lo atribuyó todo a una serie de coincidencias. Pero, por momentos, su lenguaje corporal contaba una historia diferente. Su cara se enrojecía y se movía incómodo en el asiento cuando se enfrentaba a cosas más difíciles de explicar.

Por ejemplo, el Sr. Back no tenía una buena respuesta a por qué desapareció de la lista de Criptografía durante el periodo en que Satoshi estuvo activo, aparte de decir que estaba ocupado con el trabajo. Tampoco tenía una buena respuesta a por qué afirmó en el podcast “Let’s Talk Bitcoin” que había participado en el debate de finales de 2008 suscitado por el libro blanco de Satoshi, cuando claramente no lo había hecho. Cuando presioné al Sr. Back sobre ambos puntos, se puso a la defensiva.

“Al fin y al cabo, no prueba nada. Y le aseguro que, de verdad, no soy yo”, dijo en tono tajante.

Cuando saqué a relucir los resultados de nuestros análisis de escritura, el Sr. Back balbuceó una explicación pero no supo encontrarla.

“No lo sé”, dijo. “No soy yo, pero acepto lo que dice de que esto es lo que dijo la IA con los datos. Pero sigue sin ser yo”.

El Sr. Back argumentó que era difícil probar un hecho negativo. Pero ofreció una prueba de que no era Satoshi: el hecho de que era tan ignorante sobre Bitcoin cuando se unió por primera vez al canal de IRC #bitcoin-wizards que pensó erróneamente que una dirección de Bitcoin funcionaba como un saldo bancario fluctuante. (Una dirección de Bitcoin es más bien como una billetera física que contiene billetes de un dólar; el cambio que recibes de una transacción se compone de monedas digitales completamente nuevas).

El problema era que no había rastro de este malentendido en los registros del canal. Cuando le señalé esto al Sr. Back, le restó importancia: “Sería hilarante si lo hubiera alucinado”. (En un correo electrónico posterior, dijo que podría haber ocurrido en otro canal de IRC que no estaba registrado).

El Sr. Back negó ser Satoshi más de media docena de veces, pero me pareció reveladora la redacción de una de esas negativas —después de que le señalara que él había delineado virtualmente cada aspecto de Bitcoin años antes de que fuera inventado—: “Claramente no soy Satoshi, esa es mi posición”.

Aquello sonaba más a una postura retórica que a una declaración basada en hechos. Pero el Sr. Back se corrigió rápidamente y añadió: “Y también es verdad, por lo que valga”.

El Sr. Back estuvo de acuerdo conmigo en algunas cosas. Reconoció que tenía el historial y el conjunto de habilidades adecuados para ser Satoshi. Y coincidió en que Satoshi era británico, mayor de 50 años y probablemente un miembro de los Cypherpunks. También estuvo de acuerdo conmigo sobre la inconsistencia que yo había notado en los correos electrónicos que Satoshi le había enviado: Satoshi tendría que haber sabido sobre b-money si hubiera leído el artículo de Hashcash del Sr. Back, concedió Back.

Pero negó que los correos electrónicos fueran una estratagema para desviar la sospecha sobre sí mismo. Esto podría haber sido más convincente si hubiera aceptado entregar los metadatos de los correos. Sin embargo, siguió ignorando mi solicitud al respecto.

Todavía tenía algunas cosas con las que quería confrontar al Sr. Back, pero sus asistentes dijeron que tenía otras reuniones a las que asistir. Tomamos el ascensor de vuelta al vestíbulo y nos estrechamos la mano como dos jugadores de ajedrez tras una partida muy reñida.

Mientras veía al Sr. Back desaparecer entre la multitud de joviales asistentes a la conferencia, algo me inquietaba. Por un momento fugaz, creí haberle oído cometer un desliz y decir algo como si él mismo fuera Satoshi. Pero no podía recordar qué era.

Cuando llegué a casa en Nueva York, lo encontré en la grabación que había hecho de la entrevista. Fue cuando le estaba detallando las similitudes entre cosas que él y Satoshi habían escrito. Saqué a colación una de las citas de Satoshi, pero antes de que tuviera oportunidad de explicar por qué la mencionaba, el Sr. Back me interrumpió.

Yo: Hay una cita que mencioné antes donde Satoshi dice: “Soy mejor con el código que con las palabras”.

Adam Back: Sin embargo, hablé mucho para alguien que... quiero decir... no digo que sea bueno con las palabras, pero la verdad es que hablé por los codos en esas listas, en realidad.

Para mis oídos, sonó como si estuviera diciendo que, para alguien que prefería el código sobre las palabras, ciertamente había escrito muchísimas palabras. Implícito en ello había un reconocimiento de que él había sido quien escribió la cita. En otras palabras, por unos segundos, el Sr. Back dejó caer la máscara y se convirtió en Satoshi.

Le envié un correo electrónico para confrontarlo sobre esto unos días después. Negó que fuera un desliz. “Simplemente estaba respondiendo de forma conversacional a una observación general sobre cómo la gente técnica a menudo se siente más cómoda expresando ideas en código que en prosa”, escribió.

Pero yo había sido muy claro: había preguntado por una cita específica de Satoshi, y sospechaba que el Sr. Back lo sabía.

Recordé cómo 10 años antes, Satoshi había salido de su escondite para ayudar al Sr. Back a ganar la guerra sobre el tamaño de los bloques. Y aquí estaba Satoshi, de vuelta otra vez en un hotel de lujo en El Salvador. Solo que esta vez, le había servido de menos ayuda al Sr. Back, porque había eliminado cualquier duda persistente en mi mente de que tenía al hombre adecuado.

La respuesta de Adam Back a la publicación de la investigación del New York Times

Luego de la publicación de la investigación, Adam Back usó su cuenta de X para responder las afirmaciones de los autores. “No soy Satoshi, pero desde temprano me enfoqué intensamente en las implicaciones sociales positivas de la criptografía, la privacidad en línea y el dinero electrónico; de ahí mi interés activo, desde aproximadamente 1992 en adelante, en la investigación aplicada sobre ecash y tecnología de privacidad en la lista de los Cypherpunks, lo que derivó en Hashcash y otras ideas. John Carreyrou, en su investigación para el New York Times, encuentra —al igual que Aaron van Wirdum en su libro Genesis Block— muchos análogos interesantes de Bitcoin en los intentos tempranos de crear un dinero electrónico descentralizado; en efecto, ideas de prototipos que intentaban descifrar algo similar a Bitcoin, incluyendo P2P, BGP y prueba de trabajo (proof of work). Respecto a su cita “No digo que sea bueno con las palabras, pero la verdad es que hablé de más en esas listas”, el contexto más amplio fue mi observación de que, debido a que yo era muy comunicativo en la lista y se sabía que tenía un interés activo en el ecash, existe un cierto sesgo de confirmación al encontrar mis comentarios frecuentemente en temas de dinero electrónico. Debido a mi volumen de publicaciones, era más probable que yo hubiera comentado que otros con intereses similares pero que publicaban 20 veces menos. Le ofrecí esto a John como una explicación de por qué esto puede verse como una forma de sesgo de confirmación que debería corregirse estadísticamente. Lo demás es una combinación de coincidencias y frases similares de personas con experiencia e intereses afines; la inferencia es que Satoshi necesitó habilidades y experiencia específicas para descubrir Bitcoin, mientras que yo y otros estuvimos “tan cerca pero a la vez tan lejos” en las discusiones de diseño de la década anterior. Tampoco sé quién es Satoshi, y creo que es bueno para Bitcoin que sea así, ya que ayuda a que Bitcoin sea visto como una nueva clase de activo: el producto digital matemáticamente escaso."