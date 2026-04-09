El New York Times dice haber identificado al verdadero Satoshi Nakamoto, el creador de bitcoin; él lo niega

Una incógnita mantiene en vilo al ecosistema cripto desde hace varios años: un 31 de octubre de 2008 se publicó el famoso white paper de Bitcoin, un documento que proponía una nueva forma de dinero electrónico, que permitiría enviar pagos online directamente entre las partes, sin instituciones financieras de por medio. El documento estaba firmado por Satoshi Nakamoto, una persona de la cual se desconocía su identidad verdadera.

El medio estadounidense The New York Times publicó ayer una investigación periodística en la que aseguró que “una serie de pistas ocultas en el mundo de las criptomonedas condujeron a un informático de 55 años llamado Adam Back” como el creador de bitcoin. El apuntado es un hombre británico, doctor en Ciencias de la Computación, cofundador y CEO de Blockstream y de bstrco. Además, se define como Cypherpunk, criptógrafo e inventor de Hashcash (minería de bitcoin).

Adam Back es un criptógrafo británico, señalado por The New York Times como el creador de bitcoin

Aunque la investigación de los periodistas John Carreyrou y Dylan Freedman no es determinante, reúne muchos indicios y coincidencias históricas (Back ya hablaba de ideas similares a bitcoin antes de la publicación del white paper), técnicas; lingüísticas (como errores de escritura que se repiten y estilos de redacción similares) e ideológicas (como antiguos mensajes de internet, mails y archivos cypherpunk -activistas que buscan implementar el uso de la criptografía-) que dirigen todas las sospechas hacia él.

No soy yo

El propio acusado respondió en redes y señaló que no es la persona detrás de la figura de Satoshi Nakamoto. Explicó que igualmente fue de los primeros en enfocarse intensamente en las implicancias positivas de la criptografía para la sociedad.

i'm not satoshi, but I was early in laser focus on the positive societal implications of cryptography, online privacy and electronic cash, hence my ~1992 onwards active interest in applied research on ecash, privacy tech on cypherpunks list which led to hashcash and other ideas. — Adam Back (@adam3us) April 8, 2026

Y dijo que se trata de una “combinación de coincidencia y frases similares de personas con experiencias e intereses parecidos”. También agregó que desconoce la identidad de Nakamoto: “Tampoco sé quién es Satoshi y creo que es bueno para bitcoin que sea así, ya que ayuda a que bitcoin sea visto como una nueva clase de activo, la mercancía digital matemáticamente escasa”.

Al mismo tiempo, los periodistas explican que hay registros en el documental de HBO Money Electric: The Bitcoin Mystery, de que Back reaccionó con incomodidad cuando se apuntaba a él como posible creador de bitcoin.

La revista Newsweek dice haber identificado al hombre que creó bitcoin en 2008, pero Dorian Satoshi Nakamoto dijo que el artículo es falso Reuters

No es la primera vez que se señala a alguien como el responsable de dar vida a Satoshi Nakamoto. En 2014 la revista Newsweek publicó una investigación en la que afirmaba que Dorian Satoshi Nakamoto (un homónimo del nombre usado para firmar ese documento inicial describiendo el funcionamiento del bitcoin) era una persona real. Era un ingeniero que entonces tenía 64 años y vivía en California. El hombre dijo que la investigación era errónea. Otro señalado fue Peter Todd, que también negó ser Satoshi.

Desde entonces, varias personas han salido a decir que son efectivamente Nakamoto, pero nunca pudieron probarlo.

La búsqueda incesante tiene que ver con descubrir quién tuvo una de las ideas financieras más importantes del siglo, que creó de la nada una industria que mueve fortunas. Y que a la vez es dueño de una de ellas: por ser el creador, la persona o personas detrás de la criptomoneda reservaron 1,1 millones de bitcoins a su nombre, lo que hoy representa una fortuna de unos 70.000 millones de dólares, asociadas a una billetera que no ha tenido movimientos desde 2009.