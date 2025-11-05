Adiós a las memorias USB y pendrives: esta es la nueva forma para guardar información

Las memorias USB están quedando obsoletas. Descubra las alternativas modernas y eficientes como la nube y los SSD externos que transforman el almacenamiento de datos en la era digital
- 2 minutos de lectura'
Las memorias USB, indispensables durante años para el movimiento y resguardo de información, transitan hoy el camino hacia su obsolescencia. Los avances tecnológicos, impulsados principalmente por el auge del almacenamiento en la nube y la aparición de hardware más rápido, transformaron radicalmente la forma en que guardamos y compartimos archivos.
Este cambio marca el fin de una era para los tradicionales pendrives y da paso a soluciones más eficientes y adaptadas al ecosistema digital actual.
Por qué ya no sirven las memorias USB y pendrives
La relevancia de los pendrives disminuyó debido a varias limitaciones clave. Por un lado, su capacidad suele ser insuficiente, porque la mayoría de los modelos comunes resultan pequeños para los volúmenes de datos actuales.
Además, su costo no es competitivo frente a los discos externos.
Por otro lado, su compatibilidad se redujo, ya que muchas computadoras nuevas están eliminando ese tipo de puertos USB.
Cuáles son las alternativas más eficientes para almacenar y compartir archivos hoy
El mercado responde a las deficiencias de los pendrives con opciones superiores:
Tarjetas SD y microSD
Son utilizadas por su reducido tamaño, precio competitivo y amplia compatibilidad con cámaras, smartphones y portátiles, ofreciendo una gran versatilidad.
En términos de portabilidad y facilidad presentan una solución muy práctica para la expansión de almacenamiento.
Disco externo
Se consolidaron como el nuevo estándar para mover grandes volúmenes de datos. Son compactos, notablemente rápidos, resistentes y ofrecen una gran capacidad, siendo ideales para copias de seguridad o trabajos que demandan muchos recursos.
Nube
Pero existe una alternativa superadora, dado que no requiere un artefacto físico: la nube. El almacenamiento de archivos en plataformas como Google Drive, iCloud o Dropbox permiten acceder a los archivos desde cualquier lugar con conexión a internet.
Ofrece la ventaja fundamental de la accesibilidad universal, permitiendo que los documentos estén siempre disponibles, se sincronicen en tiempo real y puedan compartirse o editarse colaborativamente de forma segura, eliminando cualquier limitación física.
Su simpleza de uso y gratuidad (en caso de que se tenga la suscripción estándar), hacen que esta alternativa sea cada vez más popular y reemplace a las anteriores.