Cómo hará Australia para evitar que los menores de 16 años usen Instagram o TikTok desde este miércoles

Los gigantes tecnológicos pondrán en marcha múltiples sistemas de seguridad para evitar que los menores de 16 años puedan acceder a las redes sociales en Australia, en aplicación de una ley pionera en esta materia que entra en vigencia este miércoles 10 de diciembre.

Si no logran restringir el uso de las redes a los usuarios más jóvenes con procedimientos “razonables”, las empresas que hay detrás de sitios como Instagram, TikTok y YouTube tendrán que afrontar grandes multas.

A diez de las mayores plataformas se les ordenó bloquear el ingreso de menores de 16 años o serán multadas con hasta US$33.000.000. La ley recibió duras críticas de las grandes empresas tecnológicas y de los defensores de la libertad de expresión, pero fue elogiada por padres y defensores de la infancia.

De las diez iniciales (Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit, Kick y Twitch), todas menos X, de Elon Musk, han dicho que cumplirán la normativa utilizando la inferencia de edad —adivinar la edad de una persona a partir de su actividad en línea— o la estimación de edad, que suele basarse en una selfie. También podrían comprobarlo subiendo documentos de identidad o datos de cuentas bancarias vinculadas.

Estos son algunos de los principales métodos a los que se recurrirá para lograr que los australianos menores de 16 años entren a estas redes sociales.

Este miércoles 10 de diciembre entra en vigor la ley que impide a los menores de 16 años usar redes sociales en Australia; los mayores deberán demostrar su edad con selfies, aplicaciones específicas o presentando documentos STR� - AFP�

Con documento de identidad

Parece fácil: para demostrar que tenés 16 años podés mostrar un DNI, un pasaporte o una licencia de conducir. ¿Por qué no hacer lo mismo frente a TikTok o Snapchat? Porque el sistema no puede depender de la buena voluntad de los adolescentes menores, que podrían echar mano de los documentos de sus padres o de hermanos mayores para tratar de engañar al sistema simulando ser más grandes.

Por ello, Australia indicó a las plataformas que no deben pedir a los usuarios que enseñen un documento de identidad emitido por el gobierno australiano. En cambio, algunas plataformas están recurriendo a servicios externos para hacer que ese proceso sea más fácil para los usuarios que decidan certificar su fecha de nacimiento con este sistema.

Por ejemplo, los usuarios que tengan cuenta en Snapchat pueden probar su edad a través de una cuenta bancaria australiana o mostrando su documento de identidad en el servicio singapurense k-ID.

“Los documentos que presentes solo serán utilizados para verificar tu edad”, indica Snap, la empresa matriz de Snapchat. “Snap solo recabará un resultado en forma de ‘sí/no’ sobre si alguien supera el umbral de edad mínima”, explica.

Con una selfie

Los usuarios de Snapchat también pueden hacerse un selfie, que se usará para calcular su edad. Meta, propietaria de Instagram y Facebook, contrató a la empresa londinense Yoti para que verifique los documentos de identidad y las selfies de los adolescentes australianos.

Las redes sociales usan varias técnicas de inferencia para intentar determinar si quien está usando una cuenta es un menor de 16 años, edad límite para usar Instagram, TikTok o Snapcht en Australia STR� - AFP�

“El algoritmo se volvió muy bueno observando patrones y determinando: ‘esta cara con estos patrones parecen de alguien de 17 años o de alguien de 28’”, dice el presidente de Yoti, Robin Tombs. La IA de Yoti puede calcular la edad de una persona en un minuto.

La firma, a la que también ha recurrido TikTok, asegura que su herramienta es capaz de detectar si detrás de la cámara hay alguien real y no una foto o un video.

Pero hay una preocupación: que pueda haber resultados falsos si quien se hace la selfie ronda los 16 años o si averigua cómo engañar al sistema. De hecho, una estimación del propio gobierno australiano considera que el autorretrato es el método menos seguro para validar la edad.

Con patrones de comportamiento

No todos los usuarios australianos tendrán que demostrar su edad, solo quienes sean sospechosos de tener menos de la edad requerida.

Meta empezó a desactivar cuentas basándose en la edad que indicaron sus usuarios cuando la crearon.

Con tantos datos compartidos, a las plataformas no les faltan recursos para estimar la edad de los usuarios: desde el tipo de contenido que se consume (un adolescente probablemente buscará más trucos para videojuegos que cómo quitarle el sarro a la ducha) al hecho de que el uso de la red social en los días y horarios escolares.

Las felicitaciones de amigos en las que se indique la edad también son una pista, o si la dirección de correo se ha utilizado en algún momento para tareas propias de un adulto.

Se trata de datos que las compañías ya utilizan para orientar mejor los anuncios publicitarios. Pero también eso plantea dilemas de privacidad.

TikTok, mientras, dice que aplicará un método múltiple que combina “tecnología y moderación humana” para detectar cuentas de adolescentes que hayan anotado una edad falsa cuando crearon una cuenta.

YouTube, por su parte, determinará la edad de la persona detrás de una cuenta “basándonos en la edad asociada con su cuenta de Google y otras señales, y seguiremos explorando cómo implementamos y aplicamos una evaluación apropiada de la edad”, según dijo en un comunicado.

Efecto cascada

La comisionada australiana de seguridad digital, Julie Inman Grant, afirmó que con “una cascada de técnicas eficaces y herramientas” se pueden evitar errores. “Por supuesto, no hay ninguna solución que sea 100% eficaz todo el tiempo”, señaló por su parte el observatorio para la seguridad en internet.

Según Andy Lulham, de la compañía de verificación de edad Verifymy, la aplicación de la ley no estará exenta de obstáculos. “Los métodos para calcular la edad no siempre funcionan, sobre todo con quienes acaban de cumplir los 16 años, pero no tienen o no quieren usar un documento de identidad”, apuntó.

“En esos casos, se podría pedir a un responsable adulto que responda por la elegibilidad del niño”.

Con información de AFP y Reuters