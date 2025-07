PS Portal: probamos la consola portátil en la nube de PlayStation, que ya se vende oficialmente en Argentina

Desde el lanzamiento de la Nintendo Switch original en 2017 que todas las empresas de videojuegos miran con buenos ojos el mundo de las consolas portátiles. Su gran éxito le dio vida nuevamente a jugar no solo en el living de tu casa frente a la tele, sino en otros lugares y de manera más casual.

Pero esto no es algo que sólo se vivió con la Switch, antes tuvimos a la inolvidable GameBoy, entre otras, y por el lado de Sony, las entrañables PSP y PS Vita. Pero la portabilidad viene con un problema, la potencia de los juegos, por tamaño y componentes, no puede ser la misma que en una consola de sobremesa.

El concepto PS Portal

¿Pero cómo lograr que los juegos de PS5 corran en un equipo portátil y liviano? La respuesta llegó en 2023 con la PS Portal, una consola que no tiene hardware para correr los juegos, sino un software que permite usar a nuestra PS5 como servidor para jugar en la nube. La consola que tenemos en la mano es “boba”, no puede correr juegos por su cuenta: en cambio, permite acceder y j ar a todo lo que tenés en su PlayStation 5, usando la PS Portal como pantalla y control, y continuando la sesión que teníamos en la Play.

En su lanzamiento, su anuncio fue recibido de manera mixta: mucha gente pensó que la experiencia no iba a ser óptima, como tiene Xbox con su app en la nube para smartphones, o la consola de Logitech Cloud. Otros esperaban ver algo similar a una Steam Deck, de juegos de PC, pero Play decidió apostar por el diseño, la practicidad y su propia nube, y no buscar correr los juegos de manera nativa.

Es así que llegamos a probar la Portal tras la demorada llegada oficial a la Argentina y lo primero que tenemos para decir es que su diseño es realmente destacado.

Respeta en un 100 por ciento las sensaciones y ergonomía de los joysticks DualSense, y le suma entre los controles una delgada pantalla LCD de 8 pulgadas a 1080p con 60 Hz (puede correr hasta 60 cuadros por segundo). En la mano se siente cómoda, liviana y fácil de manipular a pesar de su gran tamaño en comparación, por ejemplo, con un celular o una Switch 1.

La PS Portal fue presentada hace un par de años, pero ahora se vende oficialmente en la Argentina: es una pantalla y un mando para usar tu PS5 desde otro lado, ideal para cuando se está usando esa tele para otra cosa o no estamos en casa

Pero la gran duda no estaba en su comodidad, sino en su practicidad. En nuestro caso, hicimos varias pruebas para ver si vale la pena comprarla. Y la respuesta es que va a depender del tipo de usuario que seas y dónde tengas pensado jugar.

Para quienes comparten la tele

Esta consola es ideal para los que comparten la tele con más gente, o quizás no tienen una TV en todos los ambientes. Dentro de la misma casa, y con una conexión de internet estable y moderna (probamos con 500 Mbps) la PS Portal se comportó de manera sobresaliente con juegos como Death Stranding 2, CyberPunk, Astro y God of War 2. Sin saltos, sin pixelación de video, y con una respuesta que no nos hizo notar nunca que estábamos jugando en la nube.

Esto es debido a que está pensada más para juegos single player que para shooters online, donde quizás la experiencia puede no ser óptima y justa como directo de la consola. Pero dicho esto, si sos un gamer casual de tiros online como Warzone o Fortnite, tampoco es que vas a notar una desventaja marcadísima. Lo probamos con estos juegos y en el tiempo que los jugamos, no notamos una diferencia sustancial como para tildar de “mala” la experiencia. Si buscás algo casual, puede cumplir con todas las expectativas.

Con una conexión Wi-Fi adecuada vas a poder jugar sin problemas, de la misma manera que en la TV. Por eso es que también nos fuimos a jugar Death Stranding lo más alejados posible del router en la casa, y allí con una mala calidad de señal, cada 20 minutos nos aparecía un logo de “problemas de conexión”, lo que pixelaba la imagen por 5 segundos y luego la restauraba a una calidad más que aceptable de juego. El veredicto es: si la querés para jugar en tu casa, funciona.

También, un día sufrimos desconexiones en la internet de casa, algo que no se repitió en otros días. Esto debe ser un factor a tener en cuenta, dado que no todo el mundo tiene la misma experiencia de conexión con los proveedores de internet locales y el tipo de Wi-Fi que utilizamos para conectarnos.

La PS Portal fuera de casa

¿Qué pasa cuando la sacás de tu casa? Si es una consola portátil, lo más coherente sería sacarla de tu casa y “portarla” a distintos lugares. Y acá es donde la experiencia puede ser aleatoria.

Acá es clave otra vez en qué tipo de Wi-Fi vas a estar conectado, porque la consola no tiene espacio para su propio chip 4G o 5G. Dentro de las pruebas que hicimos, una fue darle acceso a internet mediante el celular en modo hotspot durante un viaje de Buenos Aires a Tigre por la autopista. Y sorprendentemente la experiencia fue jugable casi todo el trayecto, con buena calidad, salvo en momentos donde la señal del celular se perdía, lo que generaba que se pixelara el juego a un punto tal que debimos pausarlo.

Pero dicho esto, lo increíble es que durante casi una hora de viaje pudimos jugar a juegos de PS5, dentro de un transporte, y con una calidad visual muy buena durante los tramos de buena señal.

Esto como algo extremo, porque luego, si estamos dentro de un lugar con Wi-Fi, como un consultorio, un hotel, la casa de un amigo o lo que sea, se va a poder jugar muy bien. Inclusive con una conexión estable de un celular para compartirle señal también va a ser una experiencia placentera (teniendo en cuenta que en ese caso consume muchísimos datos, así que hay que estar atentos a qué tipo de plan tenemos en nuestra línea). También hay que tener la precaución de dejar la consola en modo Espera y no apagada por completo.

Los precios de la PS Portal y su competencia

Este es un punto que puede ser a favor de la Portal. ¿Por qué? Porque mientras una Steam Deck (la consola de Steam que corre juegos de PC) vale entre 400 y 600 dólares en EE.UU., y la Switch 2 vale 500 dólares, la PS Portal se puede conseguir por poco más de 200 dólares.

En la Argentina, como siempre, la cosa cambia un poco. En nuestro país, la PS Portal se consigue por 500 mil pesos, pero la Steam Deck y la Switch 2 están cerca o más de 1 millón, lo que los separa aún más.

Aunque si bien el precio es muy importante a la hora de tomar la decisión, hay que tener en cuenta que para tenerla y poder usarla es necesario tener una PS5 donde tengas juegos comprados, porque si bien se puede jugar a algunos títulos de PS Plus (Plan Pago) en la nube, pierde sentido. Lo positivo de la Portal es que podés jugar los exclusivos de Play como God Of War, Horizon, Final Fantasy, Death Stranding y más, tanto en el living de tu casa con la consola, como en otro lado con la PS Portal, y siempre con la misma sesión: seguís donde estabas antes en el juego.

La consola nube portátil de PlayStation está buenísima para los que no siempre tienen libre el lugar donde está la Play, pero aún quieren seguir jugando en la cama, el patio, la cocina, otra habitación o dónde sea. Si bien no es tan “portátil” dado que no tiene 5G propio ni hardware independiente para correr los juegos localmente (sin Wi-Fi no sirve para nada), también es útil para llevarla a donde tengas una buena conexión de internet, y se luce en juegos no competitivos online, dado que la conexión va a hacer que tengas una latencia superior.

También es importante aclarar que no sirve como segunda consola, ni mando extra: mientras se usa la PS Portal, la PS5 solo hará lo que le ordene la PS Portal, no se puede correr otro juego en simultáneo.

Pero una vez aclaradas estas desventajas, también podemos decir que la experiencia fue satisfactoria en la mayoría de los casos, pulida y realmente fácil de configurar y entender. La pantalla es de buena calidad, los controles hápticos reaccionan igual que en la PS5 y su batería (de 4370 mAh), en nuestro caso no nos dejó a mitad de camino en largas sesiones de juego y puede durar hasta 5 horas, más quizás si modificamos el brillo.