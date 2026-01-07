Como la Commodore de los 80s: HP presentó una PC de alta gama que integra todos los componentes en el teclado

En el marco del CES 2026 en Las Vegas, HP reveló un equipo que para muchos es una vuelta a los ochentas: la EliteBoard G1a, una computadora funcional integrada totalmente dentro de un teclado, al estilo de la Commodore 64 o la TI 99/4A.

Un PC de escritorio que “se esconde” en un teclado

A diferencia de las computadoras tradicionales (o de otros modelos con procesadores más modestos), la EliteBoard G1a se presenta como una PC con la misma potencia de un equipo de escritorio convencional, con la libertad que ofrece tener todo integrado en el teclado, diseñado para espacios de trabajo compartidos y dedicados.

La HP EliteBoard G1a es una computadora estándar integrada dentro del teclado

Aunque a simple vista parece un teclado de oficina convencional con un perfil delgado de 12 mm, en su interior alberga un ecosistema completo: procesadores potentes, memoria RAM, almacenamiento M.2 NVMe, ventilador de refrigeración y altavoces estéreo.

Este formato evoca a equipos clásicos como el Commodore 64, pero con una diferencia clave: HP apuesta por la arquitectura x86 y el sistema Windows 11 Pro, lo que lo convierte en una herramienta familiar y lista para el ámbito empresarial. Su configuración es sumamente sencilla, ya que basta con conectarlo a un monitor mediante USB-C y encender el ratón inalámbrico incluido para comenzar a trabajar.

This is @HP’s EliteBoard Keyboard PC. It even has a battery for mobile operation, but realistically you could power it through the monitor or pair it with AR glasses from @XREAL_Global #CES2026 pic.twitter.com/jO4cgFWtYy — Anshel Sag (@anshelsag) January 7, 2026

Rendimiento impulsado por inteligencia artificial

El corazón de este dispositivo es el procesador AMD Ryzen AI de la serie 300, que incluye una NPU de hasta 50 TOPS. Esta capacidad de procesamiento local de IA la clasifica como una Copilot+ PC, permitiendo a los usuarios utilizar la tecla dedicada de Copilot para analizar datos, redactar contenido y organizar tareas de manera eficiente.

El equipo admite hasta 64 GB de RAM DDR5 y hasta 2 TB de almacenamiento; tiene gráficos Radeon 800M y puede alimentar hasta cuatro monitores 4K a 60 Hz; e incluye una batería interna opcional de 35 Wh que ofrece aproximadamente 3,5 horas de uso, facilitando la transición entre estaciones de trabajo sin necesidad de reiniciar el sistema. Pesa cerca de 750 gramos, y el teclado está protegido contra derrames de líquidos.

La compañía dice que lo venderá a partir de marzo de este año, aunque no confirmó todavía el precio.