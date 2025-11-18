Cómo saber cuántas horas uso el celular por día y semana

Saber cuántas horas se usa el celular, sea por día o por semana, es importante para conocer los hábitos que tienen las personas y cuanto tiempo ocupan este tipo de dispositivos en su vida. Además de ser una forma de comunicarse, los smartphones empezaron a invadir cada espacio de la vida con las redes sociales y las aplicaciones. Es por ello que, a partir de esta información, se puede aprender a autogestionar o limitar su uso para evitar que se vuelva un vicio. En ese sentido, puede ayudar a definir si es momento de hacer un detox digital, que es cuando se deja de usar el celular o alguna aplicación por un determinado período de tiempo.

El detox digital permite limitar el uso del celular Shutterstock - Shutterstock

Tanto los celulares Android como los iPhone permiten conocer esta información. A su vez, dan el detalle en qué aplicaciones se usan por más tiempo. Cada sistema operativo tiene un modo particular para encontrar este dato. Incluso ofrece la opción de activar límites de uso para controlar el tiempo dedicado a ciertas apps. A continuación, el paso a paso detallado de cada uno.

Cómo saber cuántas horas uso el celular en Android

Los celulares que tienen el sistema operativo Android 10 o superior cuentan con una función integrada para consultar el tiempo de uso, desglose por día y por aplicación. Estos son los pasos a seguir:

Todo lo que hay que saber para conocer el tiempo de uso de un celular Android Shutterstock - Shutterstock

1 Ir a la Configuración del celular

Abrir la aplicación “Ajustes” en el dispositivo Android.

2 Ingresar a "Bienestar digital"

Buscar y seleccionar la opción llamada “Bienestar digital y controles parentales”. En algunos dispositivos puede llamarse solo “Bienestar digital” o “Dashboard”.

3 Ver el tiempo de uso del celular

Al entrar, se podrá observar un gráfico con el tiempo total que ha usado el dispositivo durante el día. Se puede navegar entre días deslizando o seleccionando la fecha para ver el tiempo de uso diario en días anteriores. Algunas versiones permiten también ver un resumen semanal del tiempo de uso y comparar días.

4 Ver el tiempo de uso de las aplicaciones

Para ver detalles del tiempo de uso por aplicación, solo hace falta tocar sobre el gráfico o en la sección que indica el tiempo total. Allí se podrá visualizar una lista con las aplicaciones usadas y el tiempo dedicado a cada una. Si se toca una app específica en el listado, se verá solo el tiempo usado en ella por día.

Cómo saber el tiempo de uso del celular en iPhone

En el caso de los celulares con sistema operativo iOS, el proceso para conocer el tiempo de uso de un iPhone es bastante similar. Está disponible en sus versiones más recientes y te permite gestionar y controlar la forma en que se utiliza el dispositivo de forma visual y sencilla. Este es el procedimiento en concreto:

1 Dirigirse a la Configuración del iPhone

Abrir la aplicación “Ajustes” en el celular.

2 Seleccionar "Tiempo de uso"

Buscar y elegir la opción “Tiempo de uso”. Allí se verá un resumen del tiempo total que se usó el dispositivo durante el día. Se permite cambiar la vista para observar un resumen diario (Día) o semanal (Semana).

3 Revisar la actividad del celular

Para ver más detalles sobre el uso del iPhone, tocar la sección “Ver toda la actividad”. Aquí se puede consultar el desglose del tiempo por aplicación y sitio web. También se muestra cuántas veces se desbloqueó el teléfono y cuántas notificaciones se recibieron.

4 Ver el uso de una aplicación

Si se toca sobre una aplicación específica que aparece en el listado, se podrá observar el tiempo de uso solo para esta.