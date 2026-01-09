Qué significa el emoji del Moái y por qué se usa de forma irónica en WhatsApp

Muchos recurren a esta famosa estatua típica de la Isla de Pascua para expresar cierta rigidez o indiferencia, normalmente en referencia a algo que dice otra persona
WhatsApp cuenta con una gran variedad de emojis, iconos que se usan para complementar el significado de un mensaje para expresar un sentimiento, sensación o cambiar el sentido de lo escrito. Incluye algunos símbolos que pueden llamar la atención, como es el caso del Moái. En ese sentido, muchas personas se preguntan qué significa y por qué se usa de forma irónica en la aplicación de mensajería instantánea.
Esta imagen representa las icónicas estatuas de piedra de la Isla de Pascua, símbolo de la cultura Rapa Nui que evoca misterio y sabiduría ancestral. Su diseño muestra una cabeza grande de piedra gris con nariz prominente y mirada estoica, a menudo mirando a la izquierda.
En WhatsApp, muchos usan el emoji del Moái para transmitir indiferencia, tranquilidad o falta de emoción, como una cara inexpresiva. También sugiere rigidez, persistencia o sabiduría antigua.
Estas son algunos de sus usos más comunes en WhatsApp:
- Memes y humor: para afirmar algo o políticamente incorrecto, similar al “Chad” de memes.
- Silencio estoico: puede emplearse en una respuesta para ignorar drama, mostrar firmeza o bromear con rigidez.
- Sarcasmo: en grupos, se usa tras un chiste malo para “matar” la conversación con ironía. También se usa de forma sarcástica al combinarlo con otro emoji, que le da un tono bromista.
Estos son los cinco emojis que no deberías usar nunca
- El primero en la lista es el emoji de las manos rezando. Originalmente diseñado para representar una súplica o un agradecimiento profundo, su significado evolucionó hacia “un gesto de chocar los cinco”, según la IA. “Esta ambigüedad ha generado confusión en la interpretación. Mientras algunos lo usan para desear suerte, otros lo emplean como una forma de saludo o para celebrar un logro en conjunto”. Debido a esta dualidad, se considera un emoji poco claro que puede llevar a malentendidos.
- Le sigue el emoji del rostro con la mano en la frente. Este gesto, conocido como facepalm, se utiliza para expresar frustración o desilusión ante una situación que se considera absurda. Sin embargo, su uso a menudo se percibe “como condescendiente o pasivo-agresivo en lugar de transmitir un sentimiento de empatía o solidaridad”, afirma la IA, y continúa: “Puede ser interpretado como un juicio silencioso, lo que dificulta una comunicación fluida y respetuosa”.
- El tercer emoji a evitar es el del payaso. Aunque su propósito original era representar diversión, fue adoptado por la jerga de internet para simbolizar a alguien que fue ridiculizado o que ha hecho el ridículo. “Su uso se asoció a la humillación, la vergüenza y la autoburla. Como resultado, este ícono que alguna vez fue sinónimo de alegría, ahora evoca sentimientos de ridículo y desprecio, lo que lo hace inapropiado en la mayoría de los contextos”, afirma la tecnología.
- En cuarto lugar, se encuentra el emoji de la bomba. Si bien podría parecer útil para representar una noticia impactante, su uso puede ser alarmante o ambiguo. En el contexto actual, “este emoji puede generar una sensación innecesaria de emergencia o peligro, lo cual puede ser malinterpretado y generar ansiedad. Por su connotación potencialmente negativa, se recomienda usar descripciones más claras en su lugar", describe la IA.
- Finalmente, el emoji del pulgar hacia arriba, conocido como thumbs up, ha perdido su utilidad. Lo que en un principio era un gesto de aprobación simple y positivo, se convirtió en una respuesta genérica y a menudo se percibe como condescendiente, especialmente en entornos profesionales. “Para muchos, es una forma de terminar una conversación sin esfuerzo. Se aconseja utilizar emojis más expresivos o incluso palabras para transmitir una respuesta más sincera y detallada”, afirma la tecnología.
