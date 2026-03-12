Cómo usar la IA para filtrar llamadas de desconocidos o spam en el Galaxy S26

La familia de smartphones Galaxy S26 que salió a la venta ayer en la Argentina viene con varias novedades, incluyendo quizá la más vistosa, una pantalla que permite ocultar contenido a quienes están mirando el celular de reojo. Pero hay otra que no tuvo tanta repercusión, pero que merece atención: un filtro de IA para frenar las llamadas de spam (venta telefónica) o de desconocidos.

Básicamente se trata de un contestador automático integrado en el teléfono, que exigirá a quien llama que se identifique y explique el motivo del llamado sin que hagamos nada; nos dará tiempo para decidir qué hacer.

Si el concepto resulta conocido, es porque Apple habilitó algo similar para el iPhone el año pasado con la llegada de iOS 26 (todavía no está disponible en la Argentina; se activa desde la configuración de la app Teléfono); los Pixel de Google también tienen esta función. Pero en ambos casos el alcance es limitado a una serie de países. La función de Samsung, en cambio, llega a todos los Galaxy S26 en múltiples idiomas, incluyendo el español.

Cómo funciona el filtro de llamadas por IA del Galaxy S26

La función que llega a los Galaxy S26 se llama Filtrado de llamadas, y se activa desde los Ajustes de la app del teléfono.

Cómo se configura el contestador inteligente de llamadas de los Galaxy S26

La configuración es muy sencilla: hay que “prender” la función y elegir el idioma en que hablará Galaxy AI. Una vez que está activa la herramienta, cada vez que recibamos un llamado de un número que no está en nuestros contactos se habilitará un botón en pantalla llamado Asistente de llamada, que activará el contestador por IA, que le pedirá a quien nos llama que se identifique y diga el motivo por el que lo hace, y transcribirá la respuesta en pantalla en tiempo real, para que podamos decidir con tranquilidad si queremos atender la llamada o no. Incluso es posible responder vía un mensaje de texto y que la IA se lo diga (en audio) a la persona que llama.

El contestador inteligente del Galaxy S26 va transcribiendo su charla

“Hola. Soy un asistente de llamadas que graba esta llamada para la persona con la que está tratando de comunicarse. Diga su nombre y el motivo de su llamada”, dirá la máquina, mientras mostrará en pantalla el diálogo. Si no entiende algo pedirá más detalles; si no queremos atender, le informará a la otra persona que ahora no estamos disponibles o interesados.

Contestador automático

También se puede definir que la IA del teléfono se active en forma automática y elegir entre dos opciones: filtrar llamadas que llegan de números desconocidos, o las que previamente fueron identificadas como spam o estafas (una función que ya estaba disponible, y que requiere habilitar, en el mismo menú, el sistema de reconocimiento de números marcados como inconvenientes por Hiya).

También habrá que elegir el idioma que usará la IA para dialogar con la persona; y se pueden elegir dos voces de bienvenida (una masculina y una femenina) y la rapidez con la que le hablarán a quien llame.

La contra de activar la función automática es que algunos llamados basura solamente quieren detectar si el número de teléfono sigue en uso, y al atender la llamada damos esa señal. Todo dependerá, claro, de la cantidad de llamadas de desconocidos o de números marcados como spam que recibamos a diario.

También hay que tener en cuenta que el sistema de desgrabación no es infalible; si la conexión es mala, si hay mucho ruido o si la persona titubea, la IA de teléfono puede confundir palabras.