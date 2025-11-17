Cómo utilizar WhatsApp en tu Apple Watch

La llegada de la nueva aplicación WhatsApp para Apple Watch marca un paso importante en la integración entre las plataformas móviles y los dispositivos portátiles.

Hasta hace poco, los usuarios dependían del iPhone para gestionar la mayor parte de las funciones de la aplicación, lo que limitaba la experiencia en la muñeca. Sin embargo, con esta actualización, WhatsApp ofrece una versión más completa, intuitiva y autónoma en el Apple Watch, lo que permite interactuar con mensajes, llamadas y archivos multimedia sin necesidad de utilizar el teléfono constantemente.

WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizada (Foto: Freepik)

WhatsApp anuncia su llegada oficial a Apple Watch

La recién anunciada aplicación oficial de WhatsApp para Apple Watch introduce funciones ampliamente solicitadas por los usuarios y transforma la manera de mantenerse conectado.

Por primera vez, es posible leer mensajes completos —incluidos aquellos más largos— directamente desde la muñeca. La compatibilidad con mensajes de voz es una de las características más destacadas: ahora se pueden grabar y enviar notas de voz sin necesidad del iPhone.

Además, las notificaciones de llamadas permiten ver quién llama, lo que facilita decidir rápidamente si se quiere responder o no. También se incorporan reacciones con emojis, ideales para responder de forma rápida y sencilla a mensajes entrantes.

La visualización de imágenes y stickers mejoró sustancialmente, algo que ofrece una experiencia multimedia nítida. Asimismo, el acceso ampliado al historial de chats facilita leer más mensajes en pantalla

Para disfrutar todas estas funciones, es necesario contar con un Apple Watch Series 4 o posterior y con watchOS 10 o una versión más reciente, además de tener instalada la última versión de WhatsApp en el iPhone.

Esta actualización representa solo el inicio de futuras mejoras, lo que mantiene siempre la seguridad de los mensajes mediante cifrado de extremo a extremo.

A partir de ahora se podrán gestionar todos los chats desde la muñeca (Foto: Freepik)

¿Cómo usar WhatsApp en un Apple Watch?

Utilizar WhatsApp en el Apple Watch es un proceso sencillo, siempre y cuando el dispositivo y la aplicación estén debidamente actualizados.

Así que el primer paso consiste en asegurarse de tener la versión más reciente de WhatsApp instalada en el iPhone. El dispositivo debe ejecutar iOS 9.1 o posterior, ya que versiones anteriores no son compatibles.

Después, la aplicación aparecerá automáticamente en el reloj o podrá instalarse desde la App Store del accesorio. Aquí mismo el usuario puede acceder a sus chats recientes, leer mensajes completos, enviar mensajes de texto dictados, usar respuestas rápidas o grabar notas de voz.

¿Cómo activar las notificaciones de WhatsApp en Apple Watch?

Para recibir alertas de WhatsApp directamente en el Apple Watch, es necesario activar las notificaciones desde el iPhone. A continuación, te dejamos el paso a paso:

Activá el Bluetooth del iPhone.

Revisá que el Apple Watch esté conectado al Bluetooth del celular.

Activá las notificaciones de WhatsApp en los “Ajustes” del iPhone.

Permití las notificaciones en el iPhone.

Activá la función “Permitir notificaciones” y habilita todas las alertas.

Luego entra a la aplicación del Apple Watch.

Andá a “Notificaciones” y desplazate a “Duplicar avisos del iPhone”.

Finalmente, activá WhatsApp.

Por Fernanda Ortiz Hernández