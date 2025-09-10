Presión alta: Apple Watch Series 11 y una función que no tiene ningún otro competidor

Además del muy delgado iPhone Air, y de los tres nuevos iPhone 17, Apple renovó su oferta de auriculares inalámbricos con los nuevos AirPods Pro 3, y presentó también tres nuevos relojes inteligentes: los Apple Watch Series 11, los Watch Ultra 3 y los Watch SE 3.

Los Apple Watch Series 11 vienen con cajas de aluminio o titanio de 42 o 46mm, 9,7mm de grosor, una pantalla protegida por cristal de zafiro o un vidrio que es el doble de resistente que la generación anterior, y un nuevo procesador interno, más eficiente, que junto con su batería le permiten alcanzar 24 horas de uso normal, además de ofrecer carga rápida (80% de la batería en media hora) y conectividad 5G.

Los nuevos Apple Watch Series 11 usan el sensor de ritmo cardíaco para estimar si el usuario sufre de hipertensión

Esa autonomía facilita usar el reloj todo el día, incluso durante la noche, sin preocuparse por el impacto en la batería; por eso Apple publicó un nuevo “puntaje” de sueño, que combina diferentes registros en un único valor, que permitirá evaluar, a lo largo del tiempo, si estamos logrando dormir mejor que en los días anteriores.

Pero la compañía hizo algo más: ofrecer una función novedosa, asociada con el análisis de nuestro ritmo cardíaco y cómo los vasos sanguíneos de la muñeca responden a nuestros latidos: comparando las mediciones del último mes, Apple dice que puede detectar principios de hipertensión (presión alta) en los usuarios.

Los Apple Watch Series 11 suman una función para alertarnos ante una posible hipertensión; las dos generaciones anteriores sumarán la función con watchOS26

“La hipertensión es el principal factor de riesgo modificable de infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y enfermedad renal, y afecta a aproximadamente 1300 millones de adultos en todo el mundo -dice Apple en un comunicado-. Con frecuencia no se diagnostica porque no suele presentar síntomas, muchas personas no acuden al médico con regularidad e, incluso durante una consulta clínica, puede pasar desapercibida fácilmente con una sola medición. Las notificaciones de hipertensión en el Apple Watch utilizan datos del sensor cardíaco óptico para analizar cómo responden los vasos sanguíneos del usuario a los latidos del corazón. El algoritmo funciona de forma pasiva en segundo plano, revisando los datos durante periodos de 30 días y notifica a los usuarios si detecta signos constantes de hipertensión.”

Apple dice que esta función estará disponible en 150 países a partir del mes que viene; la buena noticia es que no está limitado a este modelo, que sale a la venta el 19 de este mes a 399 dólares en Estados Unidos; también estará disponible para los modelos de las series 9 y 10, además del Watch Ultra 2, cuando se actualicen a watchOS 26.

Desde la izquierda, el Apple Watch Ultra 3, el Watch Series 11 y el Watch SE 3

El Apple Watch no es el único que analiza la presión arterial: en 2024 se presentó el Huawei Watch D2, capaz de medir la presión arterial usando una correa especial que se infla y desinfla para tomar una medición de la presión (como el sistema tradicional que envuelve el brazo); pero lo novedoso del sistema de Apple es que es pasivo: el usuario no nota cuando se está haciendo la medición.

Conexión satelital en el reloj

La compañía también trajo novedades para el Watch Ultra 3, el más sofisticado de sus relojes, como una mayor autonomía (42 horas por carga), una pantalla más grande para su caja de 49mm, y conectividad satelital de emergencia, similar a la que llegó con el iPhone 14. Lo que permite es enviar un pedido de ayuda si estamos en algún lugar sin conectividad convencional (sin 4G ni Wi-Fi) y sin el iPhone cerca; es un reloj que está pensado para deportes extremos y la vida al aire libre.

El Apple Watch Ultra 3 tiene conectividad satelital para pedir ayuda

De hecho, según Apple, “los usuarios pueden enviar su ubicación cada 15 minutos a los contactos previamente añadidos a Encontrarme (Find me). Además, con Mensajes vía satélite, pueden enviar y recibir mensajes de texto, emojis y Tapbacks a amigos y familiares, incluyendo a cualquier persona con la que hayan estado en contacto en los últimos 30 días, manteniendo los mensajes cifrados de extremo a extremo. También pueden enviar mensajes SMS vía satélite.”

Tener esa tecnología en la muñeca tiene un costo: el reloj tiene un precio en Estados Unidos de 799 dólares.