21 de agosto de 2019 • 11:55

Los videos de YouTube pueden ser un muy buen recurso para conocer de forma previa un destino turístico. Además de las producciones con presentaciones, gráficos y presentadores que no paran de hablar, algunos pueden estar más interesados en los video walks, los contenidos que solo muestran un paseo de a pie con sonido ambiente.

Para relajarse con estos paseos sin guiones ni comentarios no deseados está el mapa online Video Walks Around the World, una recopilación creada por Watercookerch, un usuario de Reddit aficionado a la experiencia de los videos crudos con sonido ambiente de diversas partes del mundo.

Video Walks Around the World cuenta con unos 675 videos producidos bajo esta técnica, sin comentaristas, producidos con estabilizadores y con sonido ambiente. "Estaba viendo un video de una persona caminando por una zona rural en Japón en un día lluvioso. Me pregunté de dónde era, y cómo podía encontrar más contenidos similares. Y así empezó esta colección de video walks de diferentes partes del mundo", dijo el recopilador de este tipo de producciones.

Un video walk por el centro de Buenos Aires

Para ver los videos recopilados por Watercookerch hay que ingresar a Video Walks Around the World, el mapa creado en Google Maps que geolocaliza cada uno de estas producciones publicadas en YouTube. "Hay que seleccionar el marcador y luego dar un click a la imagen de la localidad para reproducir el video", explica el recopilador en su publicación en Reddit.

En esta seleccion, la experiencia de un video sin comentarios adicionales está asegurada por el recopilador, con videos puros, sin comentarios y con sonido ambiente. "También selecciono los videos producidos con un estabilizador y grabados en alta calidad, con una duración de al menos 10 o 15 minutos", agregó.

La colección cuenta con paseos por puntos turísticos de ciudades muy reconocidas como París, Nueva York y Madrid. También se encuentran algunos recorridos en Buenos Aires, como un video walk por el Barrio Chino, aunque también están disponibles algunos recorridos por zonas menos conocidas y alejadas de los centros urbanos.