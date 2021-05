Cómo y para qué usar la función “personas cerca” en Telegram

Telegram es una de las herramientas de mensajería instantánea que nos permite estar en contacto con amigos, familiares y conocidos. La aplicación brinda un servicio de fácil e inmediata comunicación.

De acuerdo con el sitio oficial de la app, Telegram cuenta con más de 500 millones de usuarios activos mensuales y está posicionada como una de las 10 apps más descargadas del mundo.

A través de Telegram se pueden realizar diversas actividades como mandar mensajes, fotos, videos y archivos en cualquier tipo de formato, asimismo es posible crear grupos con varios usuarios o canales para hacer difusión con audiencia ilimitada. Sin embargo, una de sus funciones muy interesantes es la de “personas cerca” en Techbit.

¿Qué es y para qué sirve?

No cabe duda que las aplicaciones hoy en día son una gran herramienta, y no sólo para comunicarse, ya que cada una cuenta con diversas funciones que mejoran su servicio. Tal es el caso de “personas cerca”, la cual ayuda a saber quiénes de nuestros contactos están en un punto próximo a nosotros.

¿Para qué sirve?

En una reunión se podrá saber quiénes ya llegaron o en qué parte están. Incluso, la función puede ayudarnos para no ver a ciertas personas, ya que al usar “personas cerca”, si no deseas encontrarte con una persona, sabrás en dónde se ubica y podrás evitar llegar al mismo tiempo o lugar.

Asimismo, dicha función da la oportunidad de conocer a nuevas personas y hacer nuevos amigos debido a que no solamente muestra la ubicación en tiempo real de los contactos sino también de quienes no están en nuestra agenda, pero sí usan Telegram. Es decir, podrás ver el perfil y fotografías de nuevas personas, y enviarles mensajes si así lo deseas, incluso si vas por la calle y crees haber visto a alguien, pero no estás seguro de que sea la persona, a través de la función podrás comprobar si es o no, siempre que el otro use Telegram.

Debes considerar que para acceder a la información, ubicación, fotos, o para iniciar una conversación tanto con tus contactos como otras personas que quieras contactar, ellos deberán tener activa la función de “personas cerca”. Si alguien de las personas con las que te reunirás no habilitó esta función de Telegram, no sabrás dónde se encuentran o en qué tiempo llegarán.

¿Cómo activar la función “personas cerca”?

Una de las grandes ventajas de esta función es que está disponible para celulares con sistema Android y iOS, y habilitarla para ser visible para los demás es muy sencillo, únicamente sigue el paso a paso que aquí te damos:

Activar función en Android

1. Acceder a la aplicación.

2. Dar clic en “Menú’'.

3. Seleccionar la opción “Personas cerca”.

4 Después elegir “Hacerme visible” y conceder los permisos.

Activar en iOS

1. Abrir Telegram.

2. Ingresar a “Contactos” y en la parte superior dar clic en “Personas cerca”.

3. Permitir el acceso y dar clic en “Hacerme visible”.

