La historia del “novio infiel”, el meme más famoso de las redes sociales

Dicen que una imagen vale más que mil palabras... y las que más palabras valen se transforman en memes. Son fotos tan claras que permiten representar miles de situaciones distintas, y por eso son adoptadas por las redes sociales como forma de expresión.

Uno de los memes más famosos es el llamado “meme del novio distraído”. La imagen ya es clásica: un hombre que camina de la mano con su pareja se voltea para apreciar a otra mujer que pasa a su lado, mientras su novia lo mira con mala cara. Desde su viralización, fue usada para comparar cosas por millones de usuarios en las redes sociales.

El perfecto equilibrio de los elementos en la imagen sólo podía ser obra de un profesional: el meme del novio distraído nació como una foto de stock tomada por Antonio Guillem, un fotógrafo barcelonés de 45 años, que dedicó gran parte de su carrera a realizar fotos de stock, es decir, imágenes que distintas compañías compran en agencias y usan para ilustrar campañas, productos, páginas u otros soportes.

Otra de las fotos que Guillem tomó para escenificar la infidelidad en una pareja con los mismos modelos que la imagen del meme. Fuente: Twitter.

La escena del novio distraído tampoco fue casual: los tres participantes son modelos que trabajaron con Guillem por años en otras series de fotografías. La foto que se volvió meme, probablemente la obra más reconocida del catalán, se sacó en 2015, cuando motivado por el éxito de su trabajo, decidió “tomar algunos riesgos” retratando “escenas de infidelidad en una pareja”.

“Fue bastante desafiante lograr expresiones faciales que fueran creíbles”, contó Guillem a la revista Wired. “Más que nada porque siempre tuvimos una muy buena atmósfera de trabajo, y casi siempre alguno de los modelos tenía un ataque de risa mientras tratábamos de lograr las fotos”, recordó el fotógrafo sobre las imágenes, tomadas en la ciudad catalana de Girona.

El meme del novio distraído se usa para comparar la percepción personal de dos cosas. Fuente: Twitter.

El nombre oficial de la foto, que figura aún hoy en agencias de imágenes, es “Hombre desleal caminando con su novia y mirando maravillado a otra seductora mujer”.

Aunque esta imagen comenzó a ser usada como meme en 2017, volviéndose uno de los más populares de la historia de Internet, Guillem cuenta que no fue su trabajo más provechoso en términos económicos. “La foto del meme se vende unas 700 veces al año, mientras que mis imágenes más vendidas tienen entre 5000 y 6000 ventas”, comparó.

Esto es porque nadie compra la licencia de la foto cuando la convierte en un meme, algo que Guillem entiende y hasta el día de hoy avala: “Ni siquiera sabía lo que era un meme hasta hace poco, cuando los modelos me contaron lo que la gente hacía con nuestro trabajo. Honestamente, no me preocupa la situación, entiendo que las personas lo hacen de buena fe”, sintetizó el creador de una de las imágenes más virales de los últimos años.

LA NACION