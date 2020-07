Con forma de anillo: así es Oura, un médico y un entrenador en tu dedo

Fabricada a medida, la joya inteligente Oura ha captado la atención de celebridades y deportistas al monitorizar el sueño, el ejercicio, el ritmo cardiaco y la temperatura corporal

¿Qué es lo que tiene un anillo para que lo lleven el actor Will Smith, el exjugador de basquetbolista Shaquille O'Neal o el príncipe Harry de Inglaterra? Que está lleno de sensores. Este anillo inteligente, que ha atraído la atención de múltiples millonarios, controla cómo duermes, si haces ejercicio suficiente, el ritmo cardiaco y la temperatura corporal, un indicador clave para detectar posibles infecciones por coronavirus. La NBA, de hecho, recomendará a los jugadores llevarlo con el objetivo de vigilar nuevos contagios, según el portal especializado en deportes The Athletic. Oura es uno de los pocos wearables que mide la temperatura directamente desde la piel. Este es uno de sus principales atractivos en plena pandemia.

Escoger el tamaño, el modelo y el color del anillo es una decisión importante. La joya está pensada para llevarla contigo las 24 horas del día, los siete días de la semana. La compañía finlandesa Oura te envía un kit de medición con ocho anillos de plástico de diferentes medidas y te aconseja probar el elegido durante un día entero. Y ahí puede empezar la odisea. ¿Alguna vez has ido a comprar zapatos y hay un número que te queda muy justo pero el siguiente es demasiado grande? Me pasó con Oura. Así que me puse uno de un tamaño en una mano y otro un poco más grande en la otra.

Ante la duda, la compañía aconseja optar por el modelo más grande. Finalmente elegí un anillo que me valía en el índice, el corazón y el anular. Se puede escoger entre dos colores (plateado o negro) y dos diseños: uno circular que en su parte superior tiene una pequeña meseta plana y otro que acaba en pico. El dispositivo básico cuesta 314 euros. Hay una versión en negro mate por 419 euros y otra con diamantes por 1049 euros.

Así es por dentro el anillo inteligente Oura 00:11

Video

La compañía fabrica el anillo a medida y te lo envía a casa. Es una pieza de titanio bastante ancha. En su interior, en la parte inferior, tiene tres pequeños bultos. Acostumbrarse a llevarlo todo el día puede llevar un tiempo. De repente tienes alrededor del dedo leds infrarrojos, sensores de temperatura, un acelerómetro y un giroscopio.

Para empezar a utilizarlo, hay que descargarse la aplicación Oura, disponible en la Play Store y en la App Store. Te pide datos como la fecha de nacimiento, la altura, el peso o el género. Acto seguido te exige algunas reflexiones. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Estar más centrado? ¿Ser más productivo? ¿Controlar el estrés? ¿Cómo duermes? ¿Y qué puede estar afectando a tu sueño? ¿Tienes niños pequeños? ¿Compartes cama con alguien? ¿Viajas a menudo?

Rendimiento personal

Desde el momento en el que te lo pones, el anillo empieza a recabar un sinfín de información. La app divide los datos recopilados en tres categorías: preparación, dormir y actividad. La primera muestra para qué está preparado tu cuerpo cada día. En una escala del 0 al 100, te ayuda a identificar qué días son "ideales para desafiarte a ti mismo y aquellos en los que es mejor tomártelo con calma". En esta cifra influyen múltiples factores: desde la frecuencia cardiaca en reposo a la temperatura corporal, la actividad y el sueño del día anterior.

En la pestaña de sueño, la app informa de cuánto tiempo pasas en la cama y cuánto has estado realmente dormido. "Presta atención", indica si eres más nocturno que Batman. La mayoría de adultos "necesitan entre siete y nueve horas para rendir bien y mantenerse saludables". Por la noche, Oura monitoriza las etapas del sueño, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria o la desviación de la temperatura corporal.

El objetivo de la pestaña de actividad es ayudar a mantener el metabolismo activo. Lo ideal, según Oura, sería permanecer solo entre cinco y ocho horas inactivo al día -sentado o de pie-. Un objetivo poco realista si hay que cumplir una jornada laboral. El anillo también vigila cuánto mueves el esqueleto: si bailas, haces pilates, basquetbol, natación, golf o boxeo. Es posible consultar en tiempo real estadísticas del movimiento diario, la frecuencia de entrenamiento, los pasos, las calorías quemadas o el tiempo de recuperación. No es recomendable "pasar más de cinco días seguidos realizando ejercicio intenso para permitir la reparación y el crecimiento muscular y la prevención de lesiones". Porque sí, Oura recomienda que te muevas. Pero también que descanses lo suficiente.

Cómo funciona

Un anillo hecho a medida. Oura te envía a casa un kit de tallaje con ocho anillos de plástico de diferentes tamaños. Aunque se puede portar en cualquier dedo, funciona mejor en el índice, el corazón o el anular. Se recomienda llevarlo un día entero antes de decidirse. "El anillo debe sentirse cómodo, especialmente por la mañana, cuando sus dedos son un poco más grandes", afirma la compañía.

Siete días de autonomía. El anillo se carga en una base conectada a un cable USB y una fuente de alimentación. La batería dura unos siete días. Pero la compañía reconoce que su capacidad y rendimiento pueden disminuir con el tiempo. Es recomendable mantener la batería por encima del 40%. "Recuerda cargar el anillo antes de irte a dormir", alerta una notificación cuando queda poca batería.

¡Muévete! Un estudio liderado por la Universidad de Columbia reveló en 2017 que pasar mucho tiempo seguido sentado aumenta el riesgo de muerte. Los investigadores recomendaban levantarse cada media hora para reducir el efecto negativo del sedentarismo en la salud. Oura, además de monitorizar cualquier actividad que realizas en el día, puede recordarte con notificaciones en el smartphone que te muevas durante dos o tres minutos cada hora.

Conclusión. El potencial de Oura para detectar a personas contagiadas por el coronavirus hace de este anillo un dispositivo único. Pero habrá que esperar a los resultados de las investigaciones para saber hasta qué punto puede servir o no llevar esta joya para prevenir contagios. El dispositivo puede resultar útil para personas con problemas cardiacos, que quieren dormir mejor o deportistas. Aún así, cuenta con funcionalidades que comparten muchos otros wearables en el mercado por un precio bastante inferior.