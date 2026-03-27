Crean un esmalte especial para poder usar pantallas táctiles con uñas largas

Una buena presentación dice más que mil palabras. Todos nos planteamos vestirnos, peinarnos y maquillarnos apropiadamente para una primera cita, entrevista o reunión laboral importante. Y uno de esos detalles clave que conviene tener listos son las uñas. Pero, aunque no todos lo sepan, las pantallas táctiles han traído un problema difícil de solucionar en ese rubro.

Con el auge de los dispositivos táctiles, interactuar con ellas usando uñas largas se ha vuelto más complejo. Dado que estas no son conductoras de electricidad, las pantallas no registran el contacto, por lo que es necesario forzar la posición de los dedos para usar sus yemas, algo no siempre muy cómodo, si las uñas son particularmente largas, o un lápiz.

Pero una reciente investigación presentada en una reunión de la Sociedad Química Estadounidense (ACS) en Atlanta, Georgia, parecería traer una nueva solución.

Una estudiante decidió investigar cómo adaptar las uñas para que pudieran funcionar con las pantallas táctiles Aila Images - Shutterstock

En palabras de una nota publicada por la ACS, el problema se sintetiza así: “La mayoría de las pantallas táctiles modernas, como las de los teléfonos inteligentes y las tabletas, son pantallas táctiles capacitivas. Funcionan creando un pequeño campo eléctrico en la superficie. Cuando un material conductor —que permite el paso de la electricidad— interrumpe ese campo, como un dedo o una gota de agua, la superficie cambia su capacitancia. El dispositivo interpreta entonces ese cambio de capacitancia como un toque. Sin embargo, al tocar una pantalla con un material no conductor, como una uña larga o la goma de borrar de un lápiz, la capacitancia no cambia y, por lo tanto, el dispositivo no registra el toque“.

Manasi Desai, estudiante de pregrado en Centenary College of Louisiana y con un especial interés por la química cosmética, decidió investigar cómo adaptar las uñas para que pudieran funcionar con las pantallas táctiles. Aunque actualmente existen algunas soluciones a este problema, como esmaltes que utilizan nanotubos de carbono (tecnología que los habilita como conductores), se sabe que pueden resultar peligrosos al ser inhalados. Además, ofrecen una paleta de colores reducida, limitada a tonos negros o metálicos.

De esta forma, Desai decidió enfrentar este desafío, de la mano del químico organometálico Joshua Lawrence, su supervisor. Se propuso desarrollar un esmalte transparente e incoloro, libre de materiales tóxicos, que pudiera aplicarse sobre cualquier manicura.

La solución fue presentada en una reunión de la Sociedad Química Estadounidense (ACS), en Atlanta columbo.photog - Shutterstock

Luego de probar entre más de 50 aditivos diferentes, encontró una fusión viable: etanolamina y taurina. Aunque la primera permitía la conductividad y compatibilidad necesarias, presentaba cierta toxicidad. Ahora bien, la taurina no es tóxica, pero no lograba totalmente la transparencia buscada. La respuesta vino de la mano de la combinación de ambas.

“Nuestro esmalte transparente final se puede aplicar sobre cualquier manicura o incluso sobre uñas sin tratar, lo que también podría ayudar a las personas con callosidades en las yemas de los dedos. Así que tiene un beneficio tanto cosmético como para el estilo de vida”, explicó Desai.

Aunque la solución de esta estudiante aún no está disponible para la comercialización y todavía encuentra ciertas fallas, estos avances ya hablan de un primer paso. Por lo pronto, ambos investigadores continúan con sus averiguaciones. “Nos esforzamos por encontrar cosas que no funcionan, y gradualmente, si lo hacemos el tiempo suficiente, encontraremos algo que sí funcione”, concluyó Lawrence.