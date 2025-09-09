Cuándo llega el iPhone 17 a la Argentina, y a qué precio

Apple presentó hoy su nueva línea de smartphones, los iPhone 17, con varios modelos y novedades: entre ellos, la llegada del esbelto iPhone Air, el primero de su tipo para la compañía.

AirPods Pro 3, the new Apple Watch lineup, iPhone 17, iPhone 17 Pro, and the all-new iPhone Air—here’s everything we just announced! pic.twitter.com/EDPNjpoUW8 — Tim Cook (@tim_cook) September 9, 2025

El precio del iPhone en EE.UU.

Los precios del iPhone 17, iPhone 17 Pro y Pro Max, y el iPhone Air

Además de explicar las novedades de los equipos, Apple publicó lógicamente el precio del iPhone en Estados Unidos, el país que se toma de referencia. Los precios son los siguientes para estos equipos, que estarán en venta a partir del 19 de septiembre en Estados Unidos, con la preventa comenzando este viernes.

iPhone 17 (256 GB): 799 dólares

(256 GB): 799 dólares iPhone Air (256 GB): 999 dólares

(256 GB): 999 dólares iPhone 17 Pro (256 GB): 1099 dólares

(256 GB): 1099 dólares iPhone 17 Pro Max (256 GB): 1199 dólares

Cuándo llega el iPhone a la Argentina

A diferencia de otros años, en los que la llegada oficial del smartphone de Apple al país era una incógnita (y más allá de la importación por parte de particulares), el cambio en los aranceles de importación para tecnología que definió este año el gobierno nacional aceleró la presencia de los teléfonos de Apple en el país.

Desde Maximstore confirmaron que el iPhone 17 llegará al país con un a finales de octubre. En MacStation, por su parte, explican que los equipos estarán disponibles aproximadamente para mediados de noviembre.

Estos son los precios anunciados por Maximstore, teniendo en cuenta la cotización actual del dólar:

iPhone 17 $2.000.000

iPhone Air $2.550.000

iPhone 17 Pro: $2.800.000

iPhone 17 Pro Max: $2.950.000

“Por primera vez en mucho tiempo, los argentinos podrán acceder al iPhone a un valor cercano al de Estados Unidos, pero con la ventaja de contar con asistencia y soporte oficial en el país”, afirmó Alejandro Goldín, Gerente General de Maximstore.