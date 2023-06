¿Cuánto falta para que tu smartphone tenga cobertura satelital?

escuchar

La promesa de los teléfonos inteligentes de mantener a los usuarios conectados sin importar dónde se encuentren se cumple solo en parte. Aunque el 95% de la población mundial tiene cobertura de telefonía móvil, según datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la cobertura en zonas rurales es limitada, e incluso es inexistente en océanos, picos montañosos, desiertos y otras zonas deshabitadas.

Los teléfonos satelitales, que brindan conectividad en cualquier lugar, han estado disponibles durante décadas, pero hasta ahora se han caracterizado por ser dispositivos especializados con planes costosos. Sin embargo, esta situación podría comenzar a transformarse. Por ejemplo, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, que es el regulador de comunicaciones inalámbricas terrestres y satelitales de ese país, propuso en marzo un nuevo marco regulatorio que incluiría la llamada Cobertura suplementaria desde el espacio, para que los operadores inalámbricos terrestres utilicen satélites para brindar cobertura adicional a sus suscriptores en áreas donde no hay servicio. Esto se lograría mediante acuerdos entre ambos tipos de operadores.

El Mate 50 Pro de Huawei

En simultáneo están apareciendo en el mercado internacional algunos smartphones urbanos que tienen la posibilidad de comunicarse vía satélite. Recientemente, Huawei presentó dos modelos con conectividad satelital, Mate 50 Pro y P60 Pro; sin embargo, esa función está disponible sólo en la versión que se vende en China, ya que trabaja con el sistema de satélites BeiDou. “La conectividad satelital busca ofrecer cobertura de emergencia en áreas donde la red celular no está disponible, por ejemplo, en áreas remotas, o en casos en los que las redes celulares se encuentren temporalmente interrumpidas, como durante un desastre natural”, dijo Carlos Morales, Director de PR de Huawei Devices Latinoamérica.

Por su parte, Motorola presentó, en colaboración con la firma británica Bullit, un dispositivo independiente que se conecta al smartphone mediante Bluetooth. Este accesorio, llamado Motorola Defy Satellite Link, dota del servicio de mensajería satelital bidireccional de satélite a móvil a cualquier smartphone, ya sea que tenga sistema operativo Android o iOS. Respecto a este último sistema, Apple anunció recientemente la compatibilidad satelital del nuevo iPhone 14, lo que permitirá a los usuarios enviar mensajes de emergencia fuera de las áreas de cobertura celular. El servicio, llamado Emergency SOS, es posible gracias a una asociación con Globalstar, la compañía estadounidense de satélites de órbita terrestre baja, y se lanzará en Estados Unidos en noviembre, y en otros países, más adelante.

La situación nacional

Mariano Daniel Sumberaz, Head Of Satellite Sales de Telefónica Global Solutions, explica que el operador de telecomunicaciones Telefónica está trabajando en la integración entre el mundo satelital y sus usuarios tradicionales. “En este sentido, y como prospección, toda solución que permita mejorar y ampliar la huella buscando resolver la conectividad de las personas, lógicamente está dentro del ámbito de análisis. Puntualmente, en el caso de las soluciones satelitales, estamos trabajando en la región en el análisis de diferentes alternativas orientadas a las referidas al Direct to Device vía Satélite. Actualmente, existen dos verticales en discusión: directo al dispositivo y directo al móvil. Pero aún es muy preliminar hablar de cómo sería el modelo de negocio asociado”.

Los iPhone 14 y 14 Pro

Respecto a qué podría pasar en la Argentina, Sumberaz dice que “esto dependerá de cómo evolucione el ecosistema digital, en el que converge el desarrollo tecnológico, los temas regulatorios y las empresas”.

Por su parte, Morales informa que, por el momento, Huawei no tiene previsto lanzar este tipo de terminales en la Argentina, y menciona que estos lanzamientos ocurren ahora por dos motivos. “Por un lado, hay una madurez en las tecnologías de comunicaciones inalámbricas, y una mayor disponibilidad de satélites en órbita. No obstante, es importante enfatizar que aún se trata de tecnologías en desarrollo y todavía no se encuentran en una etapa de uso masivo, tanto por costos como por lo limitado del servicio, ya que sólo permite el envío de mensajes de texto, así como de datos de geolocalización que podrían resultar útiles en casos de emergencia, tales como extravío del usuario en zonas remotas, o en casos de desastres naturales, en los que la conectividad celular podría haberse visto afectada.

Si bien es cierto que los vínculos entre smartphones y satélites son cada vez más estrechos, los entrevistados señalan que esto no implica que los usuarios tengamos en la mano un modelo tradicional, que se conecta a un satélite cuando no recibe señal terrestre. El servicio, de estar disponible, requeriría de un plan satelital dedicado de un proveedor separado del plan celular habitual. Incluso desde Huawei lo presentan como un servicio “sólo para algunos usuarios con necesidades muy específicas, lo que por el momento hace improbable que la función se adopte masivamente”.

Si bien es cierto que existe una nueva generación de satélites, y están apareciendo más smartphones compatibles con este tipo de conectividad, con nuevos dispositivos electrónicos para teléfonos inteligentes que se conectan a ellos. Por otra parte, los teléfonos satelitales dedicados obtienen un rendimiento de datos por debajo, a menudo muy por debajo, de 10 Kbps; o sea, mucho más lento que los teléfonos 2G.

Aunque estas innovaciones ofrecen cobertura de emergencia en áreas sin señal celular, aún se consideran tecnologías en desarrollo y no están destinadas al uso masivo debido a los costos y lo limitado de sus funciones.

Si bien los avances en la conexión entre smartphones y satélites son prometedores, los expertos señalan que la adopción masiva de esta función es improbable en el corto plazo. Se espera que el desarrollo del ecosistema digital, la evolución tecnológica, los aspectos regulatorios y la participación de las empresas jueguen un papel crucial en la integración de la conectividad satelital con los usuarios tradicionales de telecomunicaciones.