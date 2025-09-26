Qué medios de pago acepta Temu

Temu es una de las plataformas más populares para comprar productos desde China. Ofrece una gran variedad de productos a precios bajos. Quienes quieran comprar por este medio, deben tomar en cuenta los medios de pago que acepta.

¿Qué es Temu?

Según el sitio oficial de Temu, trabaja con “los principales proveedores de pagos para mantener tu información de pago segura y fuera de peligro”. Estos son algunos de los métodos de pago que aceptan:

Principales tarjetas de crédito y débito, incluidas Visa, Cabal, Naranja X, Mastercard, American Express, Discover, Maestro, Diners Club, JCB

Crédito Temu

Apple Pay

Google Pay

Mercado pago

Cómo hacer compras online con Temu

El paso a paso para comprar en Temu Shutterstock

Estos son los pasos a seguir para realizar compras a través de Temu:

Crear una cuenta : se puede hacer desde la página web o desde la aplicación , disponible tanto para celulares Android como para iOS. Para ello, es necesario ingresar los datos básicos , como nombre, correo electrónico y una contraseña segura. También es posible registrarse con una cuenta de Google, Apple o Facebook para mayor rapidez. Una vez creada la cuenta, ya se puede comenzar a navegar por la web y explorar las categorías de productos disponibles.

: se puede hacer desde la o desde la , disponible tanto para celulares Android como para iOS. Para ello, es necesario ingresar los , como nombre, correo electrónico y una contraseña segura. También es posible registrarse con una cuenta de Google, Apple o Facebook para mayor rapidez. Una vez creada la cuenta, ya se puede comenzar a y explorar las categorías de productos disponibles. Buscar productos : se pueden buscar artículos al utilizar el buscador en la parte superior y escribir palabras clave sobre lo que se desea comprar (por ejemplo, auriculares bluetooth, pantalón cargo, organizadores de cocina). También se puede explorar las categorías (moda, electrónica, hogar, belleza, mascotas, etc.). Otra opción es revisar las ofertas del día, que suelen tener descuentos importantes. En cada producto se pueden encontrar fotos , descripción , opciones de color o tamaño , opiniones de compradores y una calificación promedio que puede ayudar a evaluar la calidad del artículo.

: se pueden buscar artículos al utilizar el buscador en la parte superior y escribir palabras clave sobre lo que se desea comprar (por ejemplo, auriculares bluetooth, pantalón cargo, organizadores de cocina). También se puede explorar las categorías (moda, electrónica, hogar, belleza, mascotas, etc.). Otra opción es revisar las ofertas del día, que suelen tener descuentos importantes. En cada producto se pueden encontrar , , opciones de , y una promedio que puede ayudar a evaluar la calidad del artículo. Leer las reseñas : una de las claves para comprar con confianza en Temu es leer las reseñas de otros usuarios. Muchas personas suben fotos reales del producto que recibieron y dejan comentarios sobre su calidad, funcionalidad y tiempos de entrega. Esto permite tomar decisiones más informadas y evitar sorpresas.

: una de las claves para comprar con confianza en es de otros usuarios. Muchas personas suben fotos reales del producto que recibieron y dejan comentarios sobre su calidad, funcionalidad y tiempos de entrega. Esto permite tomar decisiones más informadas y evitar sorpresas. Agregar al carrito y revisar el pedido : cuando se encuentra un producto que se desea comprar, simplemente se debe hacer click en agregar al carrito o comprar ahora . Si se desea adquirir varios artículos, es recomendable usar un solo carrito para hacer una sola compra y aprovechar mejor los costos de envío (que muchas veces son gratuitos). Antes de finalizar la compra, se recomienda revisar el detalle del pedido (precios, talles, colores y cantidad) y asegurarse de que esté todo correcto para evitar errores o devoluciones innecesarias.

: cuando se encuentra un producto que se desea comprar, simplemente se debe hacer click en o . Si se desea adquirir varios artículos, es recomendable usar un solo carrito para hacer una sola compra y aprovechar mejor los costos de envío (que muchas veces son gratuitos). Antes de finalizar la compra, se recomienda revisar el detalle del pedido (precios, talles, colores y cantidad) y asegurarse de que esté todo correcto para evitar errores o devoluciones innecesarias. Ingresar la dirección de envío : Al momento de hacer el checkout, hay que ingresar la dirección de envío completa , incluyendo nombre, calle, número, código postal, ciudad y país. Se sugiere verificar que todos los datos estén correctos, dado que Temu envía los productos directamente desde los fabricantes (la mayoría en China) y un error podría retrasar o impedir la entrega.

: Al momento de hacer el checkout, hay que ingresar la , incluyendo nombre, calle, número, código postal, ciudad y país. Se sugiere verificar que todos los datos estén correctos, dado que envía los productos directamente desde los fabricantes (la mayoría en China) y un error podría retrasar o impedir la entrega. Elegir el método de pago : la plataforma acepta una gran variedad de métodos de pago seguros, como se detalló previamente. La plataforma utiliza cifrado de datos para proteger la información del usuario, por lo que es una transacción segura.

El envío de los productos de Temu tardan entre 7 y 20 días hábiles PenguinLens - Shutterstock