Cyberpunk 2077 lanzó una nueva actualización enfocada en misiones y mundo abierto: qué errores corrige

En las últimas horas, Cyberpunk 2077 lanzó una nueva actualización que corrige una serie de errores y que por supuesto estará disponible en todas las plataformas. El parche llega como una reafirmación de la intención de CD Projekt RED, empresa desarrolladora del juego, de seguir dándole soporte a la entrega, en medio de rumores de que ya no habría más seguimiento.

El videojuego fue lanzado en noviembre de 2020 y desde entonces recibió múltiples actualizaciones destinadas a corregir errores y mejorar la experiencia, al igual que lo hacen muchos de los nuevos títulos. Ahora el estudio lanzó la actualización 1.52 de Cyberpunk 2077. Mediante sus cuentas oficiales en las redes sociales y un enlace que lleva a un sitio de la página oficial del juego, los desarrolladores detallaron todos los cambios.

La mayoría de las correcciones están enfocadas en bugs y ajustes en misiones que traían algunos problemas a la experiencia. Según enumera el artículo mencionado, las misiones donde se arreglaron fallos son: Automatic Love, Blistering Love, Cyberpsycho Sighting: Demons of War, Epistrophy, I Fought the Law, Life During Wartime, Path of Glory, The Information, The Ride y With a Little Help from My Friends.

Por otra parte, también hubo muchas correcciones en el mundo abierto, con errores y bugs que iban desde la interacción de los enemigos y el comportamiento del jugador hasta problemas en el progreso del usuario. Sumado esto, se pulieron algunos detalles de la interfaz del usuario. Estos eran principalmente cuestiones menores que no afectaban gravemente al videojuego, pero que sin dudas hacían algo desprolija la experiencia.

La portada del nuevo parche en el sitio oficial Gentileza Cyberpunk.net

En el apartado gráfico, hubo mejoras importantes especialmente para arreglar bugs que afectaban el comportamiento de algunos objetos y la interacción entre vegetación y clima del juego.

Para finalizar, el último apartado hace referencia a modificaciones específicas para cada consola. En PlayStation 5, la mayoría apuntaron a optimizaciones en el guardado y un cambio en particular que afecta al reflejo del asfalto mojado. Por su parte, en Xbox Series X y Xbox One se solucionó un bug que se daba al desconectar el control y abrir el menú de pausa al mismo tiempo. También se habilitó una función nueva en Stadia, el servicio de videojuegos de Google, y se aclaró que todas las consolas de la nueva generación consiguieron mejoras en la memoria y arreglos de crasheos.

La expansión de Cyberpunk 2077

La nueva actualización llega no solo como nuevo soporte al juego lanzado, sino también en paralelo al trabajo para lanzar una expansión. Esto se había conocido originalmente en noviembre del año pasado y fue reafirmado recientemente en un video que encabezó el director financiero del estudio polaco.

Todavía no se conocen demasiados detalles ni una fecha estimativa para su salida a la venta, pero sin dudas hay mucha expectativa por parte de los fanáticos por conocer nuevo contenido. Junto con esta noticia, CD Projekt RED también anunció que están desarrollando una nueva entrega de The Witcher, a meses de que se cumplan siete años del lanzamiento del último título.