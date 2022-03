Ubisoft estaría trabajando en un nuevo Prince of Persia, según los últimos rumores

Según un experto del área, Ubisoft estaría trabajando en un nuevo Prince of Persia, además de la remake de Sands of Time, la edición clásica del juego. Por otra parte, también mencionó un evento de la empresa para revelar una serie de novedades. Las noticias aún no fueron confirmadas por los desarrolladores y por ahora todo quedó en un rumor.

La saga de plataformas comenzó en 1989 y desde entonces construyó un legado impresionante. Con una fluidez que lo hacía destacarse en la época, el título consiguió muchos jugadores y fanáticos alrededor del mundo. Gracias a eso, siguió lanzando entregas durante los ‘90.

En 2003, Ubisoft revivió la saga para la generación de consolas de aquel entonces. Desde aquel momento y hasta 2010, siguió publicando nuevo contenido. Más de una década después y mientras se trabaja en la remasterización de The Sands of Time, apareció el rumor de un nuevo Prince of Persia.

La información fue revelada por Tom Henderson en el medio especializado XFire. De acuerdo a lo que manifestó, Ubisoft Montpellier estaría a cargo de desarrollar un nuevo videojuego de la franquicia. La nueva entrega sería en 2,5D y “tomaría inspiración de Ori”, la serie de Moon Studios.

Todo se da en el marco de un supuesto evento que tendría planeado la empresa, donde se revelaría información de 20 juegos en los que se está trabajando. De acuerdo a lo que expresa el insider, esto podría llevarse a cabo este año y antes de un eventual E3, para evitar que los anuncios de la competencia le resten relevancia a sus noticias. No hay mayores novedades sobre la supuesta nueva entrega de Prince of Persia, pero el periodista prometió dar más detalles próximamente.

La remake de Prince of Persia: Sands of Time

En el mencionado evento, Ubisoft también entregaría más información sobre la remake del juego lanzado en 2003 para PlayStation 2, Xbox, Game Boy Advance, Nintendo GameCube, PC, celulares y posteriormente también para PlayStation 3.

El tráiler de lanzamiento de Prince of Persia: Sands of Time, anunciado originalmente para 2021

Con respecto a esto, Henderson explicó que no hay demasiada información, pero que contrario a algunos rumores, la empresa sigue trabajando activamente para lanzar esta entrega desde que fue anunciada en 2020. Todavía no hay información oficial ni rumores sobre una posible fecha de lanzamiento. El insider especula con que Ubisoft podría estar esperando para anunciar el nuevo videojuego de Prince of Persia antes de dar a conocer la fecha de estreno de la remake.

Los otros juegos que se anunciarían en el evento

En el artículo, Henderson mencionó otros títulos importantes que verían la luz y sobre los que se conocería más información. En lo más destacado aparecen dos nuevas entregas de Assassin’s Creed, una basada en un DLC que terminará siendo un juego completo y otra que se emprendió desde el comienzo como algo separado. Estos llegarían en 2023 y 2024 o 2025 respectivamente.

En el listado también aparecen otras entregas como Skull & Bones, Avatar: Frontiers of Pandora, The Division Heartland, una secuela de Immortals Fenyx Rising, Ghost Recon Frontline, XDefiant, The Crew 3, Mario + Rabbids Sparks of Hope, Roller Champions, Beyond Good and Evil 2, una remake de Splinter Cell y una versión móvil de The Division, además de otros juegos para celulares.