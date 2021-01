Cyberpunk 2077. Probamos uno de los títulos más esperados y, a la vez, más polémicos del momento

Reseñar videojuegos se ha vuelto una actividad cada vez mas compleja. Una de las preguntas que nos hacemos, a la hora de revisar un título, es: ¿está realmente terminado? Aunque parezca extravagante, la respuesta suele ser que no, y este fenómeno no es de ninguna manera nuevo. Muchos de los juegos tratan de cumplir a las fechas de lanzamiento a cualquier costo; en el medio, quedan cosas en el tintero que luego las empresas desarrolladoras tratarán de arreglar con Parches De Día Uno (es decir, que salen junto con el juego) y con actualizaciones destinadas a corregir problemas de rendimiento, errores de diseño, y así.

Cyberpunk 2077 pertenece a este grupo de títulos que, con un polémico lanzamiento mundial el 10 de diciembre, estuvo disponible para las consolas de la generación anterior (PlayStation 4 y Xbox One), Windows 10 y las nuevas plataformas PlayStation 5 y Xbox Series S y X.

A medio terminar

El problema (en realidad, uno de los numerosos problemas) de Cyberpunk 2077 es que fue anunciado hace más de ocho años. Luego de varias postergaciones y muchas presiones, se lo lanzó como estaba. Indefectiblemente, esto conduce a errores y, al jugarlo, parece que le faltan varios meses de desarrollo.

Esta polémica, lejos de acabar, continúa. Por eso, fue retirado de la tienda de PlayStation y miles de personas en el mundo pidieron un reembolso por la frustrante compra. Ahora, el estudio polaco CD Projekt Red, autores del juego, enfrenta una posible causa penal por haber publicitado una imagen irreal del título, así como causas comunes iniciadas por sus furiosos y defraudados usuarios.

En los hechos, solo se lo puede jugar más o menos bien en Windows 10 y en las Xbox Series X (que fue donde lo probamos). De todos modos, antes de empezar hay que instalar una serie de enormes actualizaciones diarias que pretenden corregir errores. Es poco serio. Salteado este proceso, Cyberpunk 2077 puede jugarse a buen ritmo, sin caídas en la tasa de fotogramas, y resulta estable en la Xbox Series X. Cierto: se trata de la versión para Xbox One exportada a las Series X, y no un desarrollo next gen, pero la potencia de la nueva consola de Microsoft hace que la experiencia del juego sea aceptable.

Sorteados todos estos problemas, nos encontraremos con un título lleno de guiños distópicos. Su escenario, la ciudad Night City, plantea libertad de acción entre misiones, que van desde realizar distintos tipos de encargos hasta tareas más complejas de supervivencia.

Para los amantes de la ciencia ficción y el cine, Night City parece inspirada en Los Angeles de Blade Runner, una gran urbe con luces de neón, tribus urbanas y una serie de personajes que parecen salidos de la película de Ridley Scott.

CD Projekt Red ha querido hacer un GTA del futuro con libertad total de acción, donde Night City funcione como una especie de Vice City. La verdad es que solo lo logra a medias. Está claro que este estudio no está a la altura de Rockstar, creadores del mítico GTA.

En cuanto a las características técnicas del título, si bien en general luce bastante bien, las texturas parecen lavadas (aunque esto no se ve así en la versión para PC) y las animaciones de los personajes, algo toscas.

En Cyberpunk 2077 podremos conducir todo tipo de vehículos, mejorar nuestras armas y utilizar los puntos de experiencia ganados para mejorar nuestras habilidades. Todo, gracias al toque estratégico que plantea el título. Si bien se trata principalmente de un juego de disparos en primera persona, la cámara cambiará a tercera persona cuando conducimos un vehículo.

En conclusión

Mientras CD Projekt Red trata de arreglar su proyecto más ambicioso de los últimos años, por ahora recomendamos jugar Cyberpunk 2077 solo en PC o en las Xbox Series X. La empresa desarrolladora anunció que la versión definitiva estará disponible en febrero. Sí, febrero. Mientras tanto habrá que esperar o conformarse con esta versión que tiene tintes de preliminar, pero que ofrece una experiencia aceptable, si les gustan los títulos con mundos abiertos y libertad de acción.