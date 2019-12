Marcos y Jonathan Mesón, dos de los tres hermanos tucumanos presentes en el evento de premiación de las apps del año de Apple en Nueva York

Jonathan, Marcos y Timoteo Mesón siempre soñaron con trabajar todos juntos en un proyecto. Esa anhelo se concretó cuando se postularon para un concurso de desarrolladores en 2009, pero al final no quedaron entre los ganadores. Lejos de ser un revés, los tres hermanos no abandonaron la idea y comenzaron a desarrollar FlipaFlip, una aplicación para crear dibujos y animaciones en un smartphone que logró cautivar a los usuarios de todo el mundo. El impacto fue tal que en el último año fueron destacados con el premio App Trend of the Year, la distinción que hizo Apple para las mejores aplicaciones de 2019.

La historia de FlipaFlip comenzó en Visual Blasters, la empresa que crearon Jonathan y Marcos en Miami para darle forma a sus proyectos. Uno de los primeros desarrollos fue la aplicación de radio online XiiaLive. "Al principio se llamaba Droid Radio, pero un día mi hermano recibió un llamado: que teníamos que cambiar el nombre por un pedido del equipo legal de George Lucas", cuenta Jonathan sobre XiiaLive, una app que tuvo más de cinco millones de descargas.

FlipaClip fue una de las aplicaciones destacadas por Apple en 2019 por facilitar la creación de contenidos

Por entonces, FlipaClip era solo una idea que presentaron en un concurso de apps. Aunque no quedaron seleccionados como los ganadores del certamen, la idea continuó y se convirtió primero en una aplicación para Android. El desarrollo recibió el asesoramiento de Marcos, especialista en diseño, durante sus ratos libres mientras trabajaba en una empresa.

"El objetivo de FlipaClip es concreto: ayudamos a las personas a crear sus propias animaciones mediante el método tradicional cuadro por cuadro. Es una aplicación simple, que no estorba ni dificulta el proceso de expresión de los usuarios", dijo Jonathan sobre el objetivo de la aplicación.

Presentación oficial de FlipaClip 00:41

Video

Con el paso de los años y una comunidad de usuarios cada vez más sólida y fiel, FlipaClip anunció un concurso de dibujo digital, una iniciativa que sirvió para lanzar la versión de la aplicación para iPhone. Ese fue el inicio del camino que los llevó a ser destacados como una de las herramientas para creadores destacadas del año por Apple.

" El premio Best of 2019 consistió en una selección interna que involucró a más de 160 empleados de Apple, en una especie de jurado interno que tuvo la participación de Phil Schiller, el vicepresidente de Marketing de Apple. En FlipaFlip han valorado la creatividad y la ejecución del desarrollo, pero también la recepción que tuvo la app entre los usuarios", dijo Jonathan sobre la distinción de Apple.

Una de las animaciones creadas con FlipaClip por Sebastián Kurpiel

El gran crecimiento de FlipaClip vino de parte de sus usuarios, que se apropiaron de la aplicación para producir sus contenidos, como Sebastián Kurpiel, un animador con más de 75 mil seguidores en Instagram con su cuenta @t_.man, o Nideep Varghese, un productor audiovisual que participó en la producción de la película Spider-Man: Into the Spider-Verse, un film animado que fue galardonado con un Globo de Oro y un Oscar.

Para Jonathan ese punto fue la clave del éxito de FlipaClip: nunca perder el foco con los usuarios. "Escuchamos sus comentarios, críticas y sugerencias, prestamos mucha atención al feedback y eso nos permitió crear una comunidad muy sólida. Son fanáticos que difunden la app, que defienden el trabajo de tres hermanos. Es un trabajo constante, de permanente transformación y que nos lleva mucho tiempo", agrega el desarrollador tucumano.

Una producción de FlipaFlip creada por un ganador del Oscar

"Todo esto que generó la comunidad de usuarios es el resultado de lo que siempre quisimos alcanzar con FlipaFlip, que utilicen nuestra app para crear animaciones y expresarse en las redes sociales. Todo esto nos permitió alcanzar la distinción que nos otorgó Apple", agrega Mesón.

Para 2020 los hermanos Mesón esperan fortalecer la comunidad de usuarios y planean incorporar Discover, una función dentro de FlipaClip que permitirá dar a conocer los contenidos y producciones de animadores de todo el mundo.