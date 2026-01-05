Ponele IA a todo: Samsung espera vender 800 millones de dispositivos con Galaxy AI este año

Samsung planea duplicar este año el número de sus dispositivos móviles con funciones de Galaxy AI, impulsadas en gran medida por Gemini de Google, según afirmó su co-CEO, lo que daría a la firma estadounidense una ventaja sobre sus rivales a medida que se intensifica la carrera global por la inteligencia artificial.

La compañía surcoreana, que hasta el año pasado había implementado funciones de IA respaldadas por Gemini en unos 400 millones de productos móviles (incluyendo smartphones y tabletas), planea elevar esa cifra a 800 millones en 2026.

“Aplicaremos la IA a todos los productos, todas las funciones y todos los servicios lo más rápido posible”, dijo T.M. Roh a Reuters en su primera entrevista desde que asumió como co-CEO de Samsung Electronics en noviembre.

El plan del mayor socio mundial de la plataforma móvil Android de Google supondrá un gran impulso para su desarrollador, Google, que está inmerso en una carrera con OpenAI y otros para atraer a más usuarios a su modelo de IA.

Samsung busca recuperar su corona frente a Apple en el mercado de los smartphones y defenderse de la competencia de sus rivales chinos, no solo en telefonía móvil, sino también en televisores y electrodomésticos, áreas todas supervisadas por Roh. La empresa ofrecerá servicios de IA integrados en todos sus productos de consumo para ampliar su ventaja sobre Apple en dichas funciones, a pesar de que esta última se perfilaba como el principal fabricante de smartphones el año pasado, según la firma de investigación Counterpoint.

Ventas mundiales de smartphones de los seis mayores fabricantes del mundo desde 2010, según Counterpoint

La carrera de la IA

Google, propiedad de Alphabet, lanzó la última versión de Gemini en noviembre, destacando el liderazgo de Gemini 3 en varias métricas populares de rendimiento de modelos de IA.

En respuesta a Gemini 3, el CEO de OpenAI, Sam Altman, supuestamente emitió un “código rojo” interno, pausando proyectos no esenciales y redirigiendo equipos para acelerar el desarrollo. El creador de ChatGPT lanzó su modelo de IA GPT-5.2 unas semanas después.

Roh espera que la adopción de la IA se acelere, ya que las encuestas de Samsung sobre el conocimiento de su marca Galaxy AI saltaron de un 30% a un nivel del 80% en solo un año. “Aunque la tecnología de IA pueda parecer un poco dudosa en este momento, dentro de seis meses a un año, estas tecnologías estarán más extendidas”, afirmó.

Si bien la búsqueda es la función de IA más utilizada en los teléfonos, los consumidores también usan con frecuencia herramientas de edición y productividad de IA generativa para imágenes, así como funciones de traducción y resumen, añadió. Galaxy AI es el término de Samsung para su conjunto de funciones de IA, que incluye tanto las impulsadas por el modelo Gemini de Google como por el propio Bixby de Samsung para diferentes tareas.

Las acciones de Samsung cerraron con una subida del 7,5% el lunes, ya que se espera que la empresa anuncie un aumento de beneficios para el cuarto trimestre a finales de esta semana, impulsado por la escasez mundial de chips.

“No exentos” de la escasez mundial de chips de memoria

La escasez mundial de chips de memoria es una bendición para el negocio principal de semiconductores de Samsung, pero presiona los márgenes del negocio de smartphones, su segunda mayor fuente de ingresos.

“Como esta situación no tiene precedentes, ninguna empresa es inmune a su impacto”, dijo Roh, añadiendo que la crisis afecta no solo a los teléfonos móviles, sino a otros aparatos electrónicos, desde televisores hasta electrodomésticos.

No descartó subir los precios de los productos, afirmando que cierto impacto era “inevitable” debido al aumento de los precios de los chips de memoria. Sin embargo, Samsung, el fabricante de televisores número uno del mundo, está trabajando con socios en estrategias a largo plazo para minimizar el impacto. Investigadores de mercado como IDC y Counterpoint predicen que el mercado mundial de smartphones se contraerá el próximo año, ya que la escasez de chips amenaza con encarecer los teléfonos.

Roh señaló que el mercado de los teléfonos plegables, del cual Samsung fue pionero en 2019, ha crecido más lento de lo esperado. Lo atribuyó a las complejidades de ingeniería y a la falta de aplicaciones adecuadas para el diseño del hardware, pero espera que el segmento se vuelva masivo en los próximos dos o tres años.

Una tasa “muy alta” de usuarios de teléfonos plegables opta por el mismo segmento para su próxima compra, dijo, aunque no dio detalles. Samsung controlaba casi dos tercios del mercado de smartphones plegables en el tercer trimestre de 2025, según Counterpoint, pero se enfrenta a la competencia de empresas chinas como Huawei, así como de Apple, que se espera lance su primer teléfono plegable este año.

Hyunjoo Jin/Reuters