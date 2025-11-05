La seguridad de las redes wifi es fundamental para la protección de la información personal. Muchas personas conservan la clave por defecto que su compañía les brindó, lo cual constituye un grave error. Cambiar la contraseña de wifi por una clave segura es una medida inteligente para evitar la filtración del tráfico de navegación y garantizar un cifrado en el acceso al panel de administración, protegiéndolo de usos maliciosos. Este procedimiento, que resulta simple, se puede realizar desde el celular y sin necesidad de contactar al servicio técnico.

Descubrí el código secreto de tu wifi: cómo cambiar la contraseña desde el celular sin llamar al servicio técnico

Independientemente de la compañía contratada, existe un procedimiento único para cambiar la contraseña de wifi desde el hogar. A continuación, el paso a paso.

1 Acceso al navegador y dirección IP del router

Solo se necesita abrir el navegador web en cualquier dispositivo conectado a la red e ingresar en la barra de búsqueda la dirección IP del router, que por defecto suele ser “192.168.1.1” o “192.168.0.1“.

2 Ingreso de credenciales

Una vez allí, se desplegará un menú automático con la información de la red. Se deberán ingresar el nombre de usuario y la contraseña actual en la página de inicio de sesión, los cuales por defecto suelen ser “admin” para ambos campos.

3 Modificación de la clave

Posteriormente, el usuario debe seleccionar la opción “Herramientas” y luego “Contraseña” para acceder al menú de configuración. Finalmente, se ingresan los datos (usuario y clave) antiguos, se eligen los nuevos y se hace click en “Guardar”.

Cómo cambiar la contraseña con cada operador de Internet en la Argentina

Además del método universal, las principales compañías de internet en la Argentina facilitaron el proceso mediante sus propias aplicaciones o portales de autogestión, permitiendo el cambio desde el celular.

Claro: uso del portal “Mi Claro”

En el caso de Claro, el portal “Mi Claro” permite a los usuarios acceder a la línea del servicio de Internet. Se debe seleccionar la opción “Configurar mi WiFi” y luego “Modificar”. Es posible definir el “Nombre de la Red” deseado y elegir o cambiar la “Clave”. El último paso es hacer click en el botón “Guardar” para que los ajustes queden definidos.

Movistar: autogestión online o en la app “Mi Movistar”

Para Movistar, el canal de autogestión está disponible online o en la aplicación “Mi Movistar”. Se explica que clientes con fibra óptica disponen de “Smart WiFi”, que facilita la administración y el cambio de contraseña. Los pasos son: el cliente selecciona “Gestiona tu red de Internet” en el menú principal, elige “Mi wifi”, hace click en “Modificar nombre o contraseña” y realiza los cambios en “Nombre de red wifi” y/o “Contraseña”.

Fibertel: uso del panel de clientes

Quienes eligen Fibertel cuentan con un panel de clientes para este ajuste. El usuario ingresa con su cuenta e inicia sesión. No es necesario indicar el módem o plan. Desde el menú, se busca “Cambiar contraseña WiFi”, luego “Clave de red inalámbrica” para modificarla y “Aceptar”. Otra forma es: “Mis servicios, Administrar tu red WiFi, administración avanzada, nombre de red, modificar, nuevo nombre de red, nueva clave, guardar”.

Telecentro: acceso a la “Sucursal Virtual”

Los clientes de Telecentro acceden a la “Sucursal virtual”, ya sea por aplicación o navegador. Tras iniciar sesión, se hace click en “Consulta técnica”, luego en “Configura tu red wifi”. Se desplegará la información actual de la red (señal, velocidad, nombre y clave). El cliente realiza los ajustes en las opciones “Nombre (SSID)” y “Nueva clave”, confirmando con “Guardar”.