Desde un monitor de LOL hasta un disco interno con forma de sable laser: así son los últimos accesorios tecnológicos pensados para fanáticos de series, películas y videojuegos

Ya desde la época de las primeras películas de Star Wars, George Lucas supo ver el potencial que podía tener vender figuras de acción para los millones de fanáticos de la trilogía original. Hoy a la hora de hacer una serie, película o videojuego, todo es pensado en los anexos que acompañaran el estreno: afiches, figuras en escala, vestimentas, peluches y un sinfín de adicionales. La tecnología, claramente, no queda exenta de este universo y ya hay muchas marcas que adquieren los derechos de reconocidas franquicias para lanzar accesorios tecnológicos que les permitan acercarse a fanáticos y coleccionistas.

Almacenamiento con estilo

Si buscamos llevar nuestros datos con estilo, una buena idea es optar por la variada colección de discos externos Firecuda de la empresa Seagate (de 1 o 2 TB de capacidad). La firma especialista en almacenamiento se ha hecho con muchas licencias provenientes de cómics, películas y videojuegos, ofreciendo una gran carta de opciones para los coleccionistas más exigentes. Entre los discos externos de la línea Firecuda se destacan los de la saga Star Wars con motivos de la serie The Mandalorian (con una edición especial del tierno y querido Grogu) y Boba Fett, además de películas de la franquicia.

Grogu en la carcasa de un disco rígido externo

La marca también ha fabricado discos externos basados en populares videojuegos como God of War, Horizon y Cyberpunk 2077, además de algunas interesantes licencias de Marvel como Black Panther y Spiderman.

A la hora de ampliar la capacidad de nuestra PC gamer, podemos hacerlo con mucho estilo. En este sentido, Seagate tiene una unidad PCIe Gen4 NVMe SSD llamada Lightsaber Collection Special Edition. Se trata de un disco en estado sólido que se vende en versiones de 1 o 2 TB. Lo interesante aquí es que, en la caja, el SSD vendrá acompañado por tres modelos de sables láser, que pueden colocarse en la parte superior: Darth Vader, Obi Wan y Luke Skywalker. La verdadera locura se desata cuando, al conectar el disco al motherboard y a la fuente de alimentación, se ilumina el sable láser elegido con un LED, brindando un toque de estilo a nuestro gabinete.

Un sable láser en tu computadora: una luz ilumina el SSD interno de la PC

Consolas para fanáticos

En la nueva generación de consolas, existe, no solo una importante variedad de colores para elegir, sino también equipos que representan en estilo y diseño a un videojuego en particular. La más reciente fue la Nintendo Switch OLED basada en el juego Zelda: Tears of the Kingdom que se presentó hace pocas semanas. Dicha versión de la consola ha sido un éxito de ventas, aunque su hardware ya acumule varios años. PlayStation, en su pasado, ha sabido diseñar ediciones especiales y limitadas muy atractivas, como lo fue la versión de PS4 roja y blanca de Spiderman y la llamativa versión del juego Death Stranding.

La Nintendo Switch con "look" Zelda

Por su parte, Xbox lanzó hace poco un mando de edición limitada inspirado en el esperado videojuego Starfield, que será exclusivo para dicha consola. Si bien la novedad solo acompaña al apartado estético, los colores vívidos naranja, blanco, rojo y azul, sumado a los detalles propios del juego, hacen que sea una pieza de colección infaltable para los fanáticos de la máquina de Microsoft.

Un mando de Xbox que rinde homenaje al juego Starfield

Un monitor basado en League of Legends

Si sos fanático de este juego de PC, quizás este monitor sea lo que estás buscando para el escritorio. Se trata del modelo AGON PRO AG275QXL de la firma AOC la cual tiene un gran abanico de pantallas especialmente diseñadas para videojuegos.

Tanto su carcasa como su pie están adornados con elementos del icónico diseño Hextech (fusión de la magia con la tecnología en el popular juego), presente en todo el universo de League of Legends. El monitor se ilumina gracias a los efectos especiales de luz que se sincronizan con la acción del juego. El modo exclusivo LoL garantiza una vista clara de la Grieta del Invocador, uno de los pocos lugares de Valorant donde existe la mayor concentración de energía mágica, lo que lo convierte en un escenario muy codiciado para ir en busca de actividades mágicas.

Un monitor para fanáticos del League of Legends

Más accesorios

Si bien podríamos nombrar una gran cantidad de franquicias representados en teclados, mouses y accesorios para PC, los superhéroes siempre tienen una cuota extra de participación en este segmento. Tanto Marvel como DC han calado profundo en la retina de un público habido de adquirir este tipo de componentes. Una batería de estos productos fue lanzada en el mes de abril por Xtech.

El teclado del Capitán América

La colección incluye desde auriculares, teclados, mouse y mouse pad hasta escritorios y sillas gamer con motivos de distintos superhéroes como Spiderman, Pantera Negra, Ironman, Capitán América y Hulk. También, en convenio con Disney, Xtech posee una colección de accesorios basada en Mickey Mouse que incluye accesorios para los pequeños de la casa.

Samsung, por su parte, ofrece hace tiempo estuches especiales para sus auriculares inalámbricos; un modelo reciente, por ejemplo, simulaba ser una pokébola para los fanáticos de Pokémon.

