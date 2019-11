La herramienta aún está en una etapa experimental y permite identificar con un mapa de calor los sectores de la imagen que fueron intervenidos

7 de noviembre de 2019

En su conferencia anual Adobe Max Sneaks, una conferencia para creadores y artistas que utilizan sus herramientas, la compañía anticipó algunas de las funciones experimentales que la compañía planea implementar en futuros lanzamientos. Muchos de estos prototipos están basados en el uso de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para la manipulación de imágenes y audio, donde se destacó About Face, una heramienta de manipulación de rostros.

Sin embargo, lo más llamativo de About Face estuvo en su capacidad para identificación de modificaciones y ediciones de un retrato. Como si fuera un detector de photoshopeo, About Face analiza los pixeles de una imagen y muestra un mapa de calor donde se identifican las zonas que estuvieron afectadas con una edición digital. A su vez, el sistema revela un porcentaje de manipulación que tuvo la foto.

Una demostración de About Face, la herramienta experimental de Adobe que permite detectar imágenes modificadas 07:39

Video

Además de About Face, Adobe también presentó otras funciones experimentales como All In, una herramienta útil para fotos grupales, donde la persona que realiza la captura puede aparecer mediante la combinación de una segunda imagen tomada en el mismo lugar.

Awesome Audio fue otra de las funciones experimentales de Adobe que utilizan inteligencia artificial para mejorar las grabaciones de audio para que las pistas de sonido puedan tener una edición automática profesional.