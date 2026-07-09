Día de la Independencia en la Argentina: el doodle que Google eligió para celebrar esta fecha

El 9 de julio se conmemora el Día de la Independencia, una de las fechas más significativas de la historia argentina. En este marco, Google se sumó a la celebración con un Doodle especial que aparece en la portada de su buscador y homenajea el aniversario de la declaración de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

Los doodles son intervenciones temporales del clásico logotipo de Google. Pueden presentarse como ilustraciones, animaciones o diseños especiales creados para destacar efemérides, homenajear a personalidades o recordar acontecimientos históricos, científicos, culturales y deportivos. En esta oportunidad, el famoso buscador dedicó su diseño al 9 de julio, una fecha que recuerda la decisión tomada por el Congreso de Tucumán en 1816, cuando se proclamó la ruptura definitiva con la corona española.

Google cambió su logo por el 9 de Julio: así es el Doodle dedicado a la Argentina

El diseño elegido para este miércoles reemplaza los tradicionales colores de la palabra “Google” por un cielo celeste, donde las nubes forman el nombre de la compañía. En el centro de la escena se destaca una bandera argentina flameando, en una imagen que rápidamente llamó la atención de los usuarios y comenzó a compartirse en redes sociales.

Como ocurre con cada Doodle, la ilustración no solo tiene un valor simbólico. Al hacer clic sobre la imagen, el buscador redirige a una página con información relacionada con el Día de la Independencia, donde es posible conocer más sobre el origen de la fecha, su contexto histórico y el significado de una de las jornadas patrias más importantes del calendario argentino.