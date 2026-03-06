Día de la Mujer 2026: 90 frases para enviar por WhatsApp

El Día de la Mujer se conmemora en todo el mundo cada 8 de Marzo. Esta jornada tiene como objetivo impulsar la lucha por igualdad por parte del género femenino, motivo por el cual las calles de las principales ciudades se llenan de mujeres que marchan por sus derechos. En ese sentido, es una buena oportunidad para compartir alguna frase, cita o saludo especial para poner la lupa sobre las problemáticas que afecta a las mujeres y reflexionar sobre cómo mejorar.

Cabe aclarar que en los últimos años se dejó de considerar esta jornada como un festejo, sino que se considera que es para hacer reivindicaciones sociales y políticas de género. Por lo tanto, ya se acostumbra a no decir “Feliz Día de la Mujer”.

El principal motivo de esta decisión se debe al mismo origen del Día Internacional de la Mujer, asociado a la tragedia de la fábrica Cotton donde en 1908 murieron 129 mujeres que hacían una huelga por sus derechos laborales. Además, casi todas las consignas de la fecha remiten a reclamos actuales, por lo que decir “feliz día” puede leerse como una invisibilización de dicha agenda. Por ese mismo motivo muchas mujeres tampoco les interesa recibir flores en esta fecha, una tradición que se llevaba adelante hace unos años.

90 frases para enviar en el Día de la Mujer por WhatsApp

El 8M no es una celebración, es un recordatorio de que la lucha continúa.

El Día de la Mujer no es para flores, es para exigir equidad.

“No se nace mujer, se llega a serlo” — Simone de Beauvoir.

La igualdad de género no es una utopía, es una deuda.

Si una mujer avanza, la sociedad entera progresa.

Cada 8M nos recuerda que aún hay derechos pendientes.

“No quiero que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas” — Mary Wollstonecraft.

En el Da de la Mujer se acostumbra a hacer marchas para reclamar en contra de la desigualdad de gnero

El 8M es un grito colectivo por la justicia y la equidad.

La lucha feminista no es de un solo día, es de todos los días.

No pedimos privilegios, exigimos derechos.

No queremos ser admiradas por resistir, sino por vivir en igualdad.

Sin mujeres en la historia, la historia está incompleta.

El feminismo no es una moda, es una necesidad.

La violencia de género no es un problema individual, es una emergencia social.

“El feminismo no es solo para mujeres, es para todos” — Chimamanda Ngozi Adichie.

El 8M es un día de lucha por las que estamos y por las que nos faltan.

El techo de cristal no se rompe solo, hay que derribarlo juntas.

Nos educaron para callar, pero aprendimos a gritar.

No hay libertad sin igualdad de género.

El 8M no es un festejo, es una jornada de lucha y memoria.

No queremos más recomendaciones para cuidarnos, queremos justicia.

El feminismo no divide, la desigualdad sí.

Nos queremos vivas, libres y sin miedo.

La lucha feminista no termina con leyes, sino con cambios reales.

Queremos un mundo donde la igualdad no sea una lucha, sino una realidad.

La sororidad nos hace más fuertes.

“El feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente” — Simone de Beauvoir.

El 8M no es una fecha, es un movimiento.

El feminismo no busca venganza, busca justicia.

La equidad no es un sueño, es una meta alcanzable.

Ser mujer no debería ser un acto de valentía.

La lucha por la equidad es de todos, no solo de las mujeres.

No es un día para felicitar, sino para reflexionar y actuar.

“El feminismo es la idea radical de que las mujeres son personas” — Marie Shear.

Romper el techo de cristal no es una opción, es una necesidad.

No queremos más barreras, queremos más oportunidades.

No hay feminismo sin sororidad.

No estamos en contra de los hombres, estamos en contra del machismo.

No somos valientes por existir, somos valientes porque el mundo nos obliga a serlo.

“No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente” — Virginia Woolf.

La equidad no es negociable.

