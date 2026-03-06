Día de la Mujer 2026: 90 frases para enviar por WhatsApp
Este domingo 8 de marzo se conmemora la fecha que recuerda la la tragedia de la fábrica Cotton
- 7 minutos de lectura'
El Día de la Mujer se conmemora en todo el mundo cada 8 de Marzo. Esta jornada tiene como objetivo impulsar la lucha por igualdad por parte del género femenino, motivo por el cual las calles de las principales ciudades se llenan de mujeres que marchan por sus derechos. En ese sentido, es una buena oportunidad para compartir alguna frase, cita o saludo especial para poner la lupa sobre las problemáticas que afecta a las mujeres y reflexionar sobre cómo mejorar.
Cabe aclarar que en los últimos años se dejó de considerar esta jornada como un festejo, sino que se considera que es para hacer reivindicaciones sociales y políticas de género. Por lo tanto, ya se acostumbra a no decir “Feliz Día de la Mujer”.
El principal motivo de esta decisión se debe al mismo origen del Día Internacional de la Mujer, asociado a la tragedia de la fábrica Cotton donde en 1908 murieron 129 mujeres que hacían una huelga por sus derechos laborales. Además, casi todas las consignas de la fecha remiten a reclamos actuales, por lo que decir “feliz día” puede leerse como una invisibilización de dicha agenda. Por ese mismo motivo muchas mujeres tampoco les interesa recibir flores en esta fecha, una tradición que se llevaba adelante hace unos años.
90 frases para enviar en el Día de la Mujer por WhatsApp
- El 8M no es una celebración, es un recordatorio de que la lucha continúa.
- El Día de la Mujer no es para flores, es para exigir equidad.
- “No se nace mujer, se llega a serlo” — Simone de Beauvoir.
- La igualdad de género no es una utopía, es una deuda.
- Si una mujer avanza, la sociedad entera progresa.
- Cada 8M nos recuerda que aún hay derechos pendientes.
- “No quiero que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas” — Mary Wollstonecraft.
- El 8M es un grito colectivo por la justicia y la equidad.
- La lucha feminista no es de un solo día, es de todos los días.
- No pedimos privilegios, exigimos derechos.
- No queremos ser admiradas por resistir, sino por vivir en igualdad.
- Sin mujeres en la historia, la historia está incompleta.
- El feminismo no es una moda, es una necesidad.
- La violencia de género no es un problema individual, es una emergencia social.
- “El feminismo no es solo para mujeres, es para todos” — Chimamanda Ngozi Adichie.
- El 8M es un día de lucha por las que estamos y por las que nos faltan.
- El techo de cristal no se rompe solo, hay que derribarlo juntas.
- Nos educaron para callar, pero aprendimos a gritar.
- No hay libertad sin igualdad de género.
- El 8M no es un festejo, es una jornada de lucha y memoria.
- No queremos más recomendaciones para cuidarnos, queremos justicia.
- El feminismo no divide, la desigualdad sí.
- Nos queremos vivas, libres y sin miedo.
- La lucha feminista no termina con leyes, sino con cambios reales.
- Queremos un mundo donde la igualdad no sea una lucha, sino una realidad.
- La sororidad nos hace más fuertes.
- “El feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente” — Simone de Beauvoir.
- El 8M no es una fecha, es un movimiento.
- El feminismo no busca venganza, busca justicia.
- La equidad no es un sueño, es una meta alcanzable.
- Ser mujer no debería ser un acto de valentía.
- La lucha por la equidad es de todos, no solo de las mujeres.
- No es un día para felicitar, sino para reflexionar y actuar.
- “El feminismo es la idea radical de que las mujeres son personas” — Marie Shear.
- Romper el techo de cristal no es una opción, es una necesidad.
- No queremos más barreras, queremos más oportunidades.
- No hay feminismo sin sororidad.
- No estamos en contra de los hombres, estamos en contra del machismo.
- No somos valientes por existir, somos valientes porque el mundo nos obliga a serlo.
- “No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente” — Virginia Woolf.
- La equidad no es negociable.
- La lucha de las mujeres es la lucha por la humanidad.
- Una mujer con voz es una mujer poderosa.
- Las mujeres no son el problema, el machismo sí.
- La lucha feminista nos ha traído hasta aquí y nos llevará más lejos.
- Ser feminista es querer un mundo justo.
- “No quiero que me den un asiento en la mesa. Quiero construir mi propia mesa” — Ava DuVernay.
- Nos enseñaron a callar, pero aprendimos a gritar.
- Queremos derechos, no concesiones.
- Las mujeres no tienen que demostrar más para ganar lo mismo.
- La lucha feminista también es por las que ya no están.
- Queremos calles seguras, no más consejos para cuidarnos.
- “La pregunta no es quién me va a dejar; es quién me va a detener” — Ayn Rand.
- No queremos ser valientes, queremos ser libres.
- Ser feminista es luchar por un mundo mejor.
- “El feminismo ha cambiado el mundo y sigue haciéndolo” — Gloria Steinem.
- No queremos igualdad solo en palabras, la queremos en hechos.
- El feminismo no busca venganza, busca justicia.
- La lucha feminista es resistencia y amor propio.
- La historia feminista es la historia de la resistencia.
- No hay revolución sin nosotras.
- El 8M no es una celebración, es una jornada de lucha.
- “Ser una mujer libre es ser un milagro” — Rosa Luxemburgo.
- La lucha feminista no es de un solo día, es de todos los días.
- Ser mujer no debería ser un acto de resistencia.
- No queremos ser valientes, queremos vivir sin miedo.
- “No podemos permitir que el miedo nos impida alzar la voz” — Malala Yousafzai.
- El futuro es feminista.
- El 8M es un recordatorio de todo lo que aún falta por conquistar.
- La libertad de las mujeres no debe ser negociable.
- Romper el techo de cristal es una meta que debemos alcanzar juntas.
- “Las palabras han liberado a muchas mujeres; ojalá liberen a muchas más” — Audre Lorde.
- “Cada vez que una mujer se defiende a sí misma, defiende a todas las mujeres” — Maya Angelou.
- El 8M es la voz de las que estuvieron, de las que están y de las que vendrán.
- No queremos más flores en marzo, queremos derechos todo el año.
- “No podemos seguir avanzando con la mitad de la humanidad atrasada” — Emma Watson
- “Las mujeres pertenecen a todos los lugares donde se toman decisiones” — Ruth Bader Ginsburg.
- Cada 8 de marzo reafirmamos que la igualdad es el único camino.
- Marchamos por las que no pueden hacerlo, por las que nos faltan y por las que vendrán.
- “No hay límites para lo que nosotras, como mujeres, podemos lograr” — Michelle Obama.
- No se trata de conmemorar, sino de transformar.
- El 8M no es solo un día en el calendario, es una causa en nuestra vida.
- “Si luchas por la equidad, ya eres feminista” — Gloria Steinem
- El Día de la Mujer nos recuerda que la lucha aún no ha terminado.
- Nos unimos en el 8M porque juntas somos más fuertes.
- El 8M es un llamado a la acción, no solo a la reflexión.
- Luchamos hoy para que el futuro sea un lugar más justo para todas.
- “No hay nada más poderoso que una mujer determinada a levantarse” — Eleanor Roosevelt.
- No queremos ser reconocidas un solo día, queremos ser valoradas siempre.
- 1
Cuáles son los tres signos con “menos suerte” en marzo de 2026, según la inteligencia artificial
- 2
MWC 2026: cinco cosas que separan al Galaxy S26 Ultra de sus competidores (y sus antecesores)
- 3
Cómo activar el “modo Capibara” de WhatsApp en marzo 2026
- 4
Así se puede activar el “modo jirafa amarilla” en WhatsApp