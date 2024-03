Escuchar

Este 8 de marzo muchas personas se preguntan si hay que decir “Feliz Día de la Mujer”, ya que dicha efeméride se celebra hoy en todo el mundo, pero su origen hace que pueda resultar chocante asociarlo con un festejo.

La confusión surge de asociar la fecha con “lo femenino”, cuando en realidad el 8 de marzo tiene un sentido de jornada para hacer reivindicaciones sociales y políticas de género. El mismo origen del Día Internacional de la Mujer, asociado a la tragedia de la fábrica Cotton donde en 1908 murieron 129 mujeres que hacían una huelga por sus derechos laborales, parece demostrar que no hay mucho de “feliz” en el día.

Además, casi todas las consignas de la fecha remiten a reclamos actuales, por lo que decir “feliz día” puede leerse como una invisibilización de dicha agenda.

Entre otros temas, los reclamos del Día de la Mujer apuntan a la igualdad entre géneros, que se evidencia como una realidad lejana en aspectos como la brecha salarial. Según los últimos resultados disponibles de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos), en el tercer trimestre de 2022, la brecha de género en la remuneración promedio por hora trabajada fue de 9,1 en los asalariados registrados y 15,3 en los asalariados no registrados.

La fecha también se vincula fuertemente con la lucha por la erradicación de la violencia de género y los femicidios, un motivo doloroso que puede hacer quedar como ajeno a esta realidad a quien diga “feliz día”. Solo en los dos primeros meses del 2024 se produjeron 49 femicidios, según el observatorio de las violencias de género Ahora que sí nos ven. Dentro de esta realidad también está la de los hijos e hijas de estas víctimas, que ascienden a 54, según la misma fuente.

Por todo esto, desde diferentes grupos y colectivos feministas insisten en no confundir el Día de la Mujer con una celebración. “Perdón si arruinamos el clima festivo, pero el 8M es un recordatorio de que ser mujeres en este mundo implica todo tipo de injusticias, que te violen, que te maten sobre todo en tu casa, que ganes menos y que no haya justicia”, escribieron desde el grupo Mujeres que no fueron tapa en las redes sociales de esta agrupación.

En este mismo sentido, muchas veces se recomienda que, en lugar de saludar con un “feliz día” o hacer regalos, los varones que quieran hacer alguna acción para acompañar a las mujeres en este día lo hagan asumiendo roles en el trabajo o en el hogar para que ellas puedan movilizarse, ya que esta fecha no tiene condición de feriado o de día no laborable en el calendario oficial.

Dónde es la marcha del 8M 2024 en la ciudad de Buenos Aires

La concentración del colectivo feminista Ni Una Menos volverá a ser en la plaza del Congreso desde las 16 de este viernes 8 de marzo, según fue convocado por la asamblea de organizaciones que conforman esta entidad. Desde sus redes sociales, precisan el punto de encuentro en el cruce de Yrigoyen y Solís, frente al parlamento, para “ponerle cuerpo al paro feminista internacional”.

Como ocurrió desde la primera marcha de este colectivo en 2015, se hará énfasis en el combate a la violencia contra la mujer y las disidencias, con el correspondiente pedido de justicia y memoria por las víctimas de femicidios, transfemicidios o travesticidios. Otra de las políticas defendidas por años por estas agrupaciones, el aborto o Interrupción Voluntaria del Embarazo, también será parte de las consignas del encuentro.