La basura espacial de Elon Musk podría retrasar los vuelos en EE.UU.: la advertencia de la FAA

Las autoridades aéreas de Estados Unidos emitieron una advertencia dirigida a las aerolíneas comerciales para que extremen precauciones ante los riesgos asociados a la basura espacial, un fenómeno que podría afectar la seguridad de los vuelos. La alerta está vinculada al aumento de restos de cohetes, en particular a lanzamientos realizados por SpaceX, la empresa de Elon Musk.

La FAA lanza una alerta de seguridad por basura espacial de Elon Musk

La advertencia fue difundida a través de un comunicado publicado en el boletín Safe Alert for Operators (Safo, por sus siglas en inglés).

La Administración Federal de Aviación (FAA, también por sus siglas en inglés), en coordinación con el Control de Tráfico Aéreo, informó la implementación de restricciones en el espacio aéreo y medidas de mitigación ante posibles riesgos para la aviación comercial, en un contexto de crecimiento sostenido de los lanzamientos espaciales.

El aumento del lanzamiento de cohetes ha aumentado la basura espacial (Space X)

Según la FAA, el incremento de misiones comerciales y gubernamentales eleva la probabilidad de interrupciones y peligros para el tráfico aéreo, incluidos “fallos catastróficos” que pueden generar escombros en la atmósfera.

Por ese motivo, el organismo instó a los pilotos a extremar precauciones en las Áreas de Respuesta de Escombros (DRA, por sus siglas en inglés), que amplían las tradicionales Áreas de Peligro para Aeronaves.

De acuerdo con el medio español 20 Minutos, el riesgo ya no se limita a lo que ocurre por debajo o a los costados de los aviones, sino también por encima de ellos.

Las proyecciones indican que hasta 2034 se deberán supervisar entre 200 y 400 lanzamientos o reentradas de cohetes por año. A partir de esa fecha, la cifra podría trepar hasta 566, impulsada por compañías privadas como SpaceX y Blue Origin, fundada por Jeff Bezos.

Qué deben hacer los aviones si se activa una alerta por escombros

Cuando se registra una actividad de lanzamiento o reentrada que pueda afectar el espacio aéreo estadounidense, la FAA puede activar una alerta DRA. En ese caso, se ordena a las aeronaves abandonar determinadas zonas o se restringe el ingreso a aeropuertos específicos.

La FAA brinda instrucciones para evitar zonas de basura espacial (Unsplash)

Además, la administración implementará instrucciones a cada aeronave mientras esté activa la alerta DRA:

Las aeronaves que se encuentren dentro del DRA y viajen a un aeropuerto subyacente pueden continuar y aterrizar.

A las aeronaves que se encuentren dentro del área de respuesta de escombros y que viajen a través de esta, se les indica que salgan rápidamente.

Los aviones que se encuentren fuera del DRA, pero en ruta hacia el lugar, se les ordena no ingresar.

Las aeronaves en los aeropuertos dentro de las áreas de respuesta de escombros no tendrán autorización para despegar.

Las aeronaves en aeropuertos fuera del DRA serán desviadas para evitar el área o serán retenidas en tierra.

Las instrucciones y advertencias de la FAA a las aeronaves comerciales solo aplican en territorio de Estados Unidos, por lo que en otras áreas fuera de su jurisdicción no son mandatarias estas instrucciones.

Accidentes registrados por basura espacial

Según 20 Minutos, durante 2025 una explosión del Starship sobre el Caribe provocó la caída de fragmentos del cohete cerca de tres aeronaves en pleno vuelo: dos comerciales y un jet privado.

En ese momento, se advirtió que el episodio comprometió de forma grave la seguridad aérea, lo que impulsó el refuerzo de las medidas preventivas.

Ya se han registrado accidentes por basura espacial (X @aviationbrk)

Más recientemente, un piloto de un Boeing 737 MAX de United Airlines resultó herido luego de que el parabrisas de la cabina se agrietara durante un vuelo entre Denver y Los Ángeles.

Los primeros reportes indicaron que el daño pudo haber sido causado por basura espacial o un pequeño meteorito.