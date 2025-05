El Eternauta como un videojuego ultrarealista: cómo se hicieron los efectos especiales de la superproducción de Netflix

El Eternauta, la serie de Netflix basada en la historieta de Héctor G. Oesterheld que se estrenó este 30 de abril, es un éxito internacional tanto por su historia como por sus actuaciones y sobre todo, por la producción, que sin envidiarle nada a las grandes producciones de Hollywood, pudo mostrar una Buenos Aires apocalíptica bajo la nieve.

Esto se logró con talento argentino, y con un trabajo que llevó años de un meticuloso vínculo entre lo práctico y varias técnicas tecnológicas para poder contar una historia única, protagonizada por Ricardo Darín y creada por Bruno Stagnaro y basada en la icónica historieta que Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López publicaron entre 1957 y 1959.

Cómo se hicieron los efectos especiales de El Eternauta

Cómo se recreó la Buenos Aires nevada para la serie

Por esto es que hablamos con su equipo de arte visual y postproducción, Pablo Accame, Ignacio Pol y Ezequiel Rossi, quienes contaron los secretos del detrás de escena, la génesis y cómo se crearon los espectaculares escenarios que nos llevaron a ver a nuestra ciudad trastocada, en un hito para las pantallas argentinas.

“Se usaron varias técnicas, no es una sola manera de resolver toda la serie, sino que realmente se usaron un mix de cosas. En particular, para recrear escenarios nevados se utilizó algo llamado fotogrametría, que es un escaneo a partir de distintos dispositivos: uno que es una especie de escáner más de pie, como los que uno ve en la calle a veces cuando están mirando los niveles de las calles”, cuenta a LA NACION Ignacio Pol, del equipo de producción.

El detrás de escena de El Eternauta, que combina decorados generados por computadora y proyectados en telones de fondo con nieve falsa, tomas en estudio y en las calles de Vicente López Gentileza Netflix

Drones, Unreal y celulosa para recrear Buenos Aires

“Otra manera es también fotografiarlo con dron desde arriba, obviamente volando sobre la zona y después también a pie. Uno va caminando con la cámara de fotos, va sacando fotos y con toda esa información se logra hacer un modelo 3D -detalla-. Con ese modelo 3D, que es lo que nosotros llamamos el doble digital, después le agregamos digitalmente justamente nieve en Unreal", la plataforma digital que también se usa para crear videojuegos como el Fortnite o los escenarios de la serie The Mandalorian.

“Eso es un poco el proceso de prácticamente todos los fondos extendidos que ves, pero muchas veces está mezclada la locación real (donde se le agregan varias técnicas para recrear la nieve, como sal y celulosa) en pedacitos que sirvieron con fondo azul, dependiendo de la necesidad de la escena que después se genera en postproducción… Pero a la vez hay una tercera técnica, que es una producción virtual, que usamos bastante, donde contás con pantallas de LEDs (filmado en el galpón estudio de Barracas), que agrupa un montón de técnicas. Así resolvimos cuando necesitamos que los actores estén en una calle y esté nevando, y que lo que está atrás tenga sentido a nivel perspectiva”, aclara Pol.

Vicente López y Buenos Aires, hasta el mínimo detalle

La serie transcurre gran parte en la Zona Norte de Buenos Aires, en particular en Vicente López, con cientos de referencias que hacen que se sienta muy cercana para los porteños (Oesterheld vivía en la cercana localidad de Beccar, así que le resultaba un escenario muy conocido). Por eso, Ezequiel Rossi, cuenta cómo fue trabajar estos detalles específicos: “El Eternauta es una serie donde la ciudad juega un rol preponderante, donde no es genérico grabar en un lugar o en otro. La ciudad en sí misma es un personaje más y aporta a nivel dramático un montón de información a los personajes y al espectador. No es solo un paisaje. La serie tiene en primer lugar una nevada a gran escala que genera que la población muera. Pensar eso a la hora de grabar en términos de logística de producción en los sitios propiamente dichos, en los sitios reales, bueno, es todo un desafío y muy complejo. No solamente por cuestiones de permisos y las zonas que hay que liberar (sin público y calles cerradas que hay que llenar de nieve ficticia), sino también por todo lo que esto conlleva”, explica.

“En términos de permisos propiamente dichos, tuvimos el apoyo de todas las instituciones, porque claramente esto tiene un interés y un aporte cultural en la historia. En ese sentido, todos nos abrieron las puertas, por suerte como Vicente López y otros sitios. Para nosotros era importante, para Bruno (Stagnaro, su showrunner) era importante mostrarlo esto en gran escala, respetar la historieta en lo que es su geografía, y este blend de técnicas que nos permitieron de alguna manera mostrar lo que necesitábamos mostrar.”

Kilómetros de texturas reales para recrear virtualmente la ciudad

Algunas grandes escenas transcurren en lugares por donde miles de porteños pasan día a día, y verlos totalmente transformados de manera hiperrealista es un shock. Como, por ejemplo, ver la avenida Maipú o Puente Saavedra totalmente cubiertos por la nieve, el caos y el abandono. Por esto es que le preguntamos a Pablo Accame cómo fue la tarea de realizar el escaneo y la producción de esos escenarios tan específicos. “Las fotos, los drones, todo lo procesamos por un software que nos da la geometría base y le tira una textura real, o sea, le tira la textura de la realidad. Y a partir de eso nosotros empezamos a modelar, ajustar imperfecciones, como los árboles o el mobiliario urbano. Empezamos como a limpiar un poco los detalles e imperfecciones de escaneo. Pero sí recuperamos la cosa imperfecta que nos gusta, tipo las texturas, las paredes chorreadas, las ventanas… todo lo que lo hacía realista, digamos. Entonces ahí está el gran hallazgo de Stagnaro para la fotogrametría, que no veas vos el modelado, sino que la ciudad entera está capturada en 3D y lo que se hacen son arreglos cosméticos más que una cosa de modelado general. Por lo general es habitual modelar en las producciones con CGI. Acá nosotros usamos como materia prima la fotogrametría y nos casamos con eso, y nos gustaba esa textura de realidad, digamos, eso que le aportaba. Así que si ese plano de Maipú que estás viendo es casi toda fotogrametría”.

La cuarentena, un laboratorio a cielo abierto

A esto, Ezequiel Rossi agrega el extenso trabajo que tienen dentro de sistemas como Unreal Engine: “Para que te des una idea, estos entornos, estas locaciones en Unreal forman kilómetros de espacios de zona norte escaneados, cuadras y cuadras y cuadras… tu casa seguramente en algún lugar esté o alguna pizzería o algo. También con el set dressing queríamos algo que se vea ni perfecto ni hollywoodense, sino mantener de alguna manera el ancla a lo que es El Eternauta y esta cosa autóctona que tiene la serie” aclara Rossi y explica: “Había un objetivo muy claro que era el de respetar la historieta, sabiendo que ha sido una adaptación que sucede en la actualidad. Al mismo tiempo, había un desafío a nivel técnico en pos de hacerlo viable. Teníamos ese objetivo de lograr un look que no sea Marvel, que no sea DC, que sea nuestro propio look, que se vea como una serie argentina. No queríamos caer en resultados que se vean, entre comillas, hollywoodenses, sin menospreciarlo, ¿no? Sino simplemente para generar nuestra propia identidad. Bruno, a raíz de investigaciones que fue haciendo prepandemia y viendo cómo se usaban estas tecnologías, aprovechó la pandemia y la cuarentena. Así pudimos hacer algunos primeros testeos con la ciudad vacía, lo cual fue de gran ayuda para nosotros porque justamente la tecnología va muy de la mano de que haya la menor cantidad de elementos que interfieran”.

Un LIDAR en una ciudad dormida

“Yo tengo recuerdo de las primeras reuniones con Bruno por 2019 -rememora Rossi-. Esas reuniones eran a nivel creativo, donde comenzaban a ver el guión y a compartir ideas creativas para realizarlo. Pero 2020 fue el año en que comenzaron a trabajar una serie que se estrenó a mediados de 2025. En 2020 nos dimos cuenta de que necesitábamos salir a relevar esa ciudad dormida y parada, cuando no hay gente. Me acuerdo que Bruno quería usar un aparato LIDAR [una suerte de radar láser que genera perfiles de altísima precisión] muy en particular que te podrás imaginar que en ese momento era muy difícil de conseguir y quien lo tenía era una empresa en Bahía Blanca. Bueno, logramos hablar con ellos, logramos un permiso para que se trasladen y ahí empezó todo ese camino de investigación. Te diría que todo empezó en 2019”, afirma Rossi.

¿Se puede hacer un videojuego con ese mundo 3D ya creado?

El extenso trabajo digital de la ciudad, con cientos de kilómetros cargados en Unreal con detalles, texturas, y sobre todo, con la espectacular idea que cuenta el guión, genera una pregunta casi inevitable: saber si en algún momento se pensó la idea de extender esto a un videojuego:

Ignacio Pol: Lo hablamos todo el tiempo… (risas)

Pablo Accame: Y de hecho en algunos ratos libres esas cuestiones salieron… hubo pequeños juegos internos.

Ezequiel Rossi: Sí, la verdad que es una gran historia igual y la serie como disparador es un buen disparador para un videojuego, creo. De hecho, hay guiños también desde algunos planos y desde algunos lugares insinuando algo de eso y algo de ese código.