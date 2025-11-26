El futuro de Android junto a ChromeOS tiene nombre: Aluminium OS

Aluminium OS es el nombre interno del nuevo sistema operativo de Google que fusionará Android con ChromeOS para PC
- 4 minutos de lectura'
Google continúa trabajando en su nueva versión de sistema operativo que combinará Android con ChromeOS para dispositivos de escritorio y que, ahora, ya tiene nombre, dado que se conoce internamente como Aluminium OS, la versión que pretende reemplazar ChromeOS.
El gigante tecnológico ha estado avanzando durante los últimos años en relación con la interconexión de ambos sistemas operativos, al comenzar a utilizar partes de la pila de Android, como el kernel de Android Linux y los marcos de trabajo de Android, para incluirlos como parte de la base del sistema operativo ChromeOS. Así como permitir el uso de aplicaciones de un móvil Android en un ordenador Chromebook.
En junio de este año, el presidente del Ecosistema de Android, Sameer Samat, dio un paso más y confirmó la intención de la compañía de fusionar su sistema operativo para dispositivos móviles Android, con ChromeOS, su sistema operativo para ordenadores portátiles Chromebook, de manera que conformen “una sola plataforma”.
Más tarde, en el marco de la Cumbre Snapdragon de Qualcomm celebrada en septiembre, Google adelantó que esta nueva versión de sistema operativo para computadoras se presentará durante el próximo año 2026.
Ahora, se ha podido conocer que el proyecto de nuevo sistema operativo basado en Android y ChromeOS se conoce internamente como Aluminium OS, continuando con el estilo de nombre Chromium, utilizado para referirse al navegador web de código abierto en el que se basa Chrome.
Concretamente, el nombre ha aparecido en una oferta de empleo de Google para un puesto de Gerente Sénior de Producto, Android, Portátiles y Tabletas, donde se detalla claramente que el equipo en cuestión está trabajando en “un nuevo sistema operativo Aluminium, basado en Android”.
“El equipo está trabajando en un nuevo sistema operativo Aluminium, basado en Android, y se centra ahora en dispositivos y experiencias premium”, describe la oferta de empleo a la que ha podido acceder Android Authority.
En este anuncio, también se aclara que el nuevo sistema operativo está “construido con inteligencia artificial (IA) como núcleo”, por lo que se espera que se esté desarrollando con modelos Gemini como base, así como con el asistente integrado, todo ello para experiencia en PC.
Esto último también fue mencionado por Samat en el marco de la conferencia de Qualcomm, cuando detalló que el nuevo software es una oportunidad para “acelerar todos los avances en IA” que ya se están implementando en Android.
Con todo, la oferta también deja ver que, con este nuevo sistema operativo, Google pretende convertirse en una opción no solo para computadoras portátiles económicas, sino para dispositivos premium. Esto se debe a que menciona explícitamente una segmentación de dispositivos que incluye los términos ‘AL Mass Premium’ y ‘AL Premium’.
Reemplazar ChromeOS
A pesar de los avances conocidos en este sistema operativo, se desconocen los planes de Google con respecto a ChromeOS, y si continuará siendo una opción para los PC o será sustituido por el ahora conocido como Aluminium OS.
Al respecto, la oferta de empleo matiza que el puesto está enfocado en impulsar la hoja de ruta y dispositivos comerciales ChromeOS y Aluminium Operating System en todos los formatos, incluyendo portátiles, tabletas y “cajas”, esto último, hace referencia a mini PCs como la Chromebox.
Todo ello da a entender que ambos sistemas operativos, ChromeOS y Aluminium OS convivirán al mismo tiempo. Sin embargo, desde el medio citado también han mencionado que igualmente se detalla que parte del trabajo será desarrollar una estrategia de transición del actual ChromeOS al nuevo Aluminium OS.
Por tanto, el anuncio laboral también confirma las intenciones de Google de, en un futuro, reemplazar ChromeOS por Aluminium, cesando oficialmente el uso del sistema operativo de los Chromebooks actual. No obstante, se espera que la transición se lleve a cabo de una forma escalonada para mantener los dispositivos actuales de ChromeOS en funcionamiento.
