El Galaxy S26 ofrecerá una mayor privacidad para que no te espíen mirando sobre tu hombro

Samsung ha adelantado que implementará una nueva capa de privacidad en sus smartphones Galaxy pensada para acabar con las miradas curiosas en espacios públicos, ya que ocultará datos sensibles como contraseñas o ciertas notificaciones emergentes de manera que solo puedan verlas los propios usuarios a la hora de introducirlas.

En un momento en el que los smartphones se han convertido en uno de los entornos más personales para los usuarios, la compañía ha reflejado la necesidad de aumentar la protección de los datos que aparecen en pantalla para alejarlos de miradas indiscretas mientras se utiliza en el ascensor, el colectivo o mientras se espera en una cola.

Nueva función de privacidad del Galaxy S26

Así, de cara a evitar que la vida digital “quede expuesta a la vista de cualquiera”, Samsung ha anunciado que incorporará una nueva capa de privacidad en los smartphones que permitirá consultar mensajes o introducir contraseñas de forma segura, incluso en espacios rodeados de personas que pueden estar mirando.

Privacidad ajustable

Concretamente, como ha explicado en un comunicado, la capa podrá ajustarse dependiendo del nivel de privacidad deseado por cada persona. Es decir, permitirá proteger aplicaciones específicas o acciones como ingresar datos de acceso y contraseñas para áreas más privadas del teléfono.

Para ello, integrará múltiples configuraciones para ajustar la visibilidad de los datos en pantalla, de manera que permita limitar lo que otros pueden ver según el nivel de protección necesario. Asimismo, se puede desactivar por completo en cualquier momento para mostrar un uso general.

Por ejemplo, como ha mostrado en algunos videos compartidos en su web, a la hora de introducir patrones o contraseñas, la pantalla solo se verá con claridad de frente, desde la posición del usuario que está utilizando el móvil, e impedirá visualizar el contenido desde los laterales. Lo mismo ocurrirá con ciertas notificaciones emergentes que puedan contener información sensible.

A la hora de desarrollar esta capa de seguridad, Samsung ha detallado que ha estudiado cómo utilizan las personas sus smartphones, así como qué cuestiones consideran privadas. Por tanto, se trata de una nueva característica de privacidad que ha estado desarrollando durante más de cinco años y que ha resultado en una fusión de hardware y software que protege “sin interferir” en las acciones de los usuarios.

En este sentido, se agrega a las capas de protección de los dispositivos Galaxy, desde hardware de seguridad dedicado como Knox Vault, hasta de defensas del ecosistema como Knox Matrix. Por el momento, no ha especificado cuándo se implementará esta tecnología, pero ha adelantado que llegará “muy pronto a Galaxy”.